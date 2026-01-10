Amanda Seyfried y las celebridades que condenan el asesinato de Renee Nicole Good a manos de un agente de ICE

El asesinato de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante un operativo en Minneapolis el pasado 7 de enero, provocó una rápida reacción más allá del ámbito político y judicial. A los reclamos ciudadanos y protestas en las calles se sumó una oleada de pronunciamientos de figuras del cine, la televisión y la música, quienes utilizaron sus redes sociales para cuestionar la actuación de la agencia federal y exigir responsabilidades por lo ocurrido.

¿Qué han dicho las celebridades sobre el caso Renee Nicole Good?

Una de las declaraciones más difundidas fue la del actor Simu Liu, quien escribió en X:“Estoy más que consternado por las acciones asesinas de los agentes de ICE en Minneapolis. No se dejen manipular por la retórica; hay un video que muestra claramente el asesinato de una mujer desarmada mientras se aleja en un automóvil. ¡FUERA! Las leyes de inmigración se pueden aplicar con dignidad. Al diablo con ICE por siempre.”*

Amanda Seyfried (imagen: Getty)

Por su parte, Amanda Seyfried compartió en Instagram un video del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, exigiendo que ICE abandonara la ciudad, acompañado de una cita de 1984 de George Orwell:“El Partido les dijo que rechazaran la evidencia que veían con sus ojos y oídos. Fue su orden final y más esencial.”

El actor y activista Mark Ruffalo amplificó mensajes críticos en Bluesky relacionados con el operativo, incluyendo publicaciones que cuestionaban por qué los agentes federales cubrían sus rostros durante la intervención.

Otras reacciones incluyeron la de Cynthia Nixon, quien escribió en Instagram: “¡Arresten a ese agente de ICE y júzguenlo por asesinato!”; y Eva Longoria, que publicó mensajes como “¡Esto es asesinato!” y “Arresten al tirador.”

También se pronunciaron Ayo Edebiri, quien compartió una imagen del interior del vehículo de Good mostrando juguetes; el músico Finneas; Kim Gordon; Megan Stalter; Chrissy Teigen; Billy Eichner; Alan Cumming; Nancy Lee Grahn; Sophia Bush; y el comediante Eric André, todos con mensajes de condena hacia ICE o de solidaridad con la víctima.

El actor Joe Keery, conocido por su trabajo en ‘Stranger Things‘, también se pronunció en redes sociales contra la defensa pública del agente involucrado y criticó directamente a Donald Trump por respaldar la actuación de ICE, cuestionando la narrativa oficial que justificaba el uso de la fuerza letal.

En el caso de Hannah Einbinder, se reportó que publicó (y posteriormente eliminó) un mensaje en Instagram en el que advertía: “nadie de nosotros está a salvo”, además de exhortar a artistas y personas con plataformas públicas a pronunciarse “hasta que ICE sea abolido”. Entre las frases atribuidas a ese mensaje también se encuentra: “LOS CERDOS DE ICE SE PUDREN EN EL INFIERNO.” Aunque la publicación ya no está disponible, su contenido fue recogido por distintos medios.

Joe Keery en 2025 (imagen: Getty)

Un caso que vuelve a colocar a Minneapolis en el centro del debate

La muerte de Renee Nicole Good ocurrió a pocos kilómetros del lugar donde George Floyd fue asesinado en 2020, un hecho que reconfiguró el debate nacional sobre el uso de la fuerza policial en E.U. Según las imágenes difundidas en redes sociales, Good se encontraba dentro de su vehículo cuando agentes de ICE intentaron abrir la puerta; momentos después, otro agente disparó a corta distancia.

Mientras la administración federal sostiene que el agente actuó por temor a su vida, legisladores demócratas y organizaciones civiles han cuestionado esa versión y descrito el tiroteo como injustificado. En ese contexto, las reacciones de celebridades han contribuido a mantener el caso en el centro de la conversación pública, amplificando las demandas de transparencia y rendición de cuentas mientras continúan las investigaciones.

Con información de Newsweek.

