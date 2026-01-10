Directores de ‘Avengers: Doomsday’ comenzaban el rodaje con una frase de ‘El Señor de los Anillos’ pronunciada por Ian McKellen

En plena producción de ‘Avengers: Doomsday’, una declaración hecha por uno de sus directores llamó la atención no tanto por lo que revela sobre la trama, sino por el tono y el tipo de referencias que marcaron el ambiente durante el rodaje. Se trata de un comentario que conecta a Marvel Studios con la saga más grandiosa de la historia del cine y que involucra directamente a uno de los actores más emblemáticos del género, Ian McKellen.

¿Por qué los directores de ‘Avengers: Doomsday’ arrancaban el rodaje con una frase de ‘El Señor de los Anillos’?

En una entrevista citada por Empire y retomada por Discussing Film, Joe Russo compartió una anécdota del set que rápidamente se volvió viral. De acuerdo con el cineasta, había una especie de ritual al inicio de cada jornada de filmación:

Ian McKellen como Magneto en ‘Avengers: Doomsday’

“Le hicimos empezar cada día diciendo: ‘Vuelen, tontos’”

La frase es una referencia directa a una de las líneas más reconocidas de ‘El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo’ (2001), pronunciada por Gandalf en una de las escenas más recordadas de la trilogía. Russo no presentó el comentario como algo ligado a la historia de ‘Doomsday’, sino como una broma recurrente entre el equipo, anclada en la trayectoria cinematográfica del actor involucrado.

Ian McKellen y el peso simbólico de su presencia en Marvel

Ian McKellen es una figura central del cine de fantasía contemporáneo, no sólo por su trabajo como Gandalf, sino también por su legado dentro del cine de superhéroes. Tras el lanzamiento del primer avance de ‘Avengers: Doomsday’, los fans pudieron ver a McKellen retomando a Magneto, después de más de 10 años sin encarnar al personaje que interpretó en la saga de ‘X-Men’.

Su incorporación marca un paso más en la integración de personajes provenientes de otras franquicias dentro del marco multiversal del MCU, aunque Marvel Studios no ha detallado aún el alcance ni la función específica de su papel en la historia. En ese contexto, la referencia a Gandalf funciona como un guiño meta al recorrido del actor y a la carga cultural que trae consigo a una producción de esta escala.

‘Avengers: Doomsday’ y el rumbo hacia ‘Secret Wars’

‘Avengers: Doomsday’ llegará a los cines de E.U. el 18 de diciembre de 2026 y será seguida por ‘Avengers: Secret Wars’, programada para diciembre de 2027. Ambas películas están dirigidas por Joe Russo y Anthony Russo, responsables de algunos de los mayores éxitos previos del MCU.

Doctor Doom, Ilustración de Mushk Rizvi

Con el multiverso como eje narrativo y con la participación de personajes clave de distintas realidades, ‘Doomsday’ se perfila como una cinta de convergencia más que de resolución inmediata. En ese escenario, detalles como la frase citada por Russo ofrecen una ventana al tono interno del proyecto: uno consciente de su propio legado cinematográfico y dispuesto a dialogar con él, sin adelantar de forma explícita lo que ocurrirá en pantalla.

