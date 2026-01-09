Tom Hiddleston, actor de Loki en ‘Avengers: Doomsday’, revela quién es su Spider-Man favorito

Tom Hiddleston, actor que ha dado vida a Loki durante más de una década en el Universo Cinematográfico de Marvel, volvió a colocarse en el centro de la conversación entre fans luego de una declaración aparentemente simple, pero cargada de lecturas posibles. En medio de la expectativa por ‘Avengers: Doomsday’, una frase suya sobre Spider-Man reactivó las especulaciones sobre el futuro inmediato del MCU y las conexiones entre algunos de sus personajes más relevantes.

¿Quién es el Spider-Man favorito de Tom Hiddleston?

Durante una reciente aparición en el podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, Tom Hiddleston fue cuestionado directamente sobre quién considera el mejor Spider-Man de todos los tiempos. Tras pensarlo brevemente, el actor respondió con una frase que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de Marvel:

Tom Hiddleston en el final de la segunda temporada de ‘Loki’ (imagen: Marvel Studios)

“Por razones que no puedo revelar, Tom Holland.”

La declaración no vino acompañada de ninguna explicación adicional. Aun así, el momento en el que se produce resulta clave: Tom Holland está confirmado para regresar como Peter Parker en la siguiente película individual del personaje, mientras Hiddleston se prepara para volver como Loki en la próxima entrega de Avengers. La combinación de ambos factores ha sido suficiente para que el comentario se lea con lupa, aunque el propio actor no sugirió ninguna conexión directa.

Loki y su regreso en ‘Avengers: Doomsday’

Marvel Studios ya confirmó que Tom Hiddleston retomará su papel como Loki en ‘Avengers: Doomsday’, película que llegará a los cines de E.U. el 18 de diciembre de 2026. El filme será seguido por ‘Avengers: Secret Wars’, programada para estrenarse en diciembre de 2027, ambas bajo la dirección de Joe Russo y Anthony Russo.

Desde el cierre de la segunda temporada de ‘Loki’, el personaje ocupa una posición fundamental dentro de la estructura del multiverso, lo que ha llevado a pensar que su rol en las próximas cintas de Avengers será especialmente relevante. En paralelo, persiste la especulación (sin confirmación oficial) sobre la posible aparición de Spider-Man en ‘Doomsday’ y/o ‘Secret Wars’. A esto se suman rumores recurrentes sobre el eventual regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield, impulsados desde el impacto de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Hasta el momento, Marvel no ha confirmado si Loki y Spider-Man compartirán escenas en estas películas ni si el comentario de Hiddleston tiene alguna implicación narrativa real o simplemente forma parte del tono relajado de la entrevista.

‘Spider-Man: Brand New Day’ antes del evento Avengers

Lo que sí está plenamente confirmado es que la siguiente película del héroe arácnido, ‘Spider-Man: Brand New Day’, se estrenará antes de los eventos de Avengers, con fecha fijada para el 31 de julio de 2026. Esta cinta marcará el regreso de Tom Holland como Spider-Man tras el final de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Tom Holland en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: IMDb)

El elenco incluirá nuevamente a Zendaya como Michelle “MJ” Jones-Watson y a Jacob Batalon como Ned Leeds, además de incorporar a Jon Bernthal como Frank Castle/Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Michael Mando como Mac Gargan/Scorpion y Marvin Jones III como Lonnie Lincoln/Tombstone, entre otros.

Aunque Marvel y Sony han evitado detallar cómo se conectará ‘Brand New Day’ con ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Avengers: Secret Wars’, su estreno previo refuerza la idea de que Spider-Man volverá a ocupar un lugar importante dentro del MCU. En ese contexto, la elección de Hiddleston (sea una broma privada o no) llega justo cuando el universo compartido se prepara para una de sus reconfiguraciones más ambiciosas.

Con información de Superhero Hype.

