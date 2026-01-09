Kat Dennings, actriz de ‘Thor’, revela que Marvel ‘la escaneó’: ‘Podrían usar mi cara para lo que sea’

A lo largo de su historia, el Universo Cinematográfico de Marvel se expandió a través de rostros famosos y contratos a largo plazo. Ahora, con Avengers: Doomsday a la vuelta de la esquina, una de sus actrices más queridas, Kat Dennings, dejó escapar un detalle que aborda uno de los temas más incómodos del Hollywood actual.

Aunque parecía una broma, y en una parte esencial lo es, el comentario reitera una práctica cada vez más común en la industria, una que coloca a los actores frente a preguntas difíciles sobre control y algo tan importante como el futuro creativo.

Kat Dennings dice que Marvel “la escaneó”

Durante una entrevista para Entertainment Tonight, Kat Dennings explicó que Marvel registró digitalmente su imagen, un proceso que permite reproducir su rostro y cuerpo en futuros proyectos sin necesidad de su presencia física. La actriz hizo el comentario cuando fue cuestionada sobre su posible participación en Avengers: Doomsday, una de las producciones más esperadas de este año.

Kat Dennings en Thor

Dennings, conocida por interpretar a Darcy Lewis en Thor, Wandavision y otras producciones de Marvel Studios, respondió con su característico humor antes de entrar en terreno delicado:

“¿Qué es Doomsday? Ah, Avengers: Doomsday. Como, ¿esa es el final? Estoy en el universo de [Marvel] y, como sabes, no puedo decirte nada. Pero no estoy en esa. O sea, no estoy en la película. Te lo digo ahora mismo: no estoy en ella. Si lo estuviera, cosa que no estoy, no podría decirlo, pero literalmente no lo estoy. Estoy segura de que ya la filmaron. No estoy en ella. Pero sí me escanearon, así que, para ser honesta, a estas alturas podrían meterme en lo que quieran. Ya estoy en el sistema.”

La declaración implica que hace tiempo Marvel maneja tecnología para guardar la imagen de sus estrellas. Dennings ha participado en varias entregas del MCU, incluyendo Thor: Un Mundo Oscur y, Thor: Amor y Trueno, además de prestar su voz en What If…?. Su popularidad explica por qué el estudio decidió preservar su imagen digitalmente.

Actores confirmados para Avengers: Doomsday

Aunque no tendremos la fortuna de ver a la divertida Darcy Lewis en acción, Marvel Studios tiene a un gran abanico de actores en la película, empezando por Robert Downey Jr., quien no se habría resistido a los millones y a su legado al aceptar el papel de Doctor Doom. Le acompañarán Chris Evans como Steve Rogers, Chris Hemsworth como Thor, Mark Ruffalo como Bruce Banner y Tom Hiddleston como Loki.

Entre las nuevas adiciones al equipo Vengadores tenemos a Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Susan Storm, Florence Pugh como Yelena Belova, Lewis Pullman como Bob Reynolds, Simu Liu como Shang-Chi, Xochitl Gomez como America Chavez, y muchos, muchos más.

Kat Dennings en WandaVision

Además, la película busca reunir distintas líneas narrativas y dar forma a una nueva etapa tras los eventos recientes, es por eso que veremos el regreso de los X-Men de Fox a través de Patrick Stewart como el profesor X, Ian McKellen como Magneto y James Marsden como Cíclope.

La IA en Hollywood

Ahora bien, la confesión de Dennings se une a un tema de gran amplitud que inquieta a quienes trabajan en Hollywood. La digitalización del cuerpo humano mediante el avance de la inteligencia artificial, genera preocupación sobre el uso de la imagen más allá del control del intérprete. Uno de los casos más comentados fue el de Nicolas Cage, quien expresó abiertamente su temor a que su rostro sea recreado después de su muerte.

El uso de inteligencia artificial en la industria del entretenimiento estadounidense es un tema que no está regulado. Aunque ya comienzan a aparecer políticas públicas, en realidad no hay avances en una ley federal sobre su utilización. Hoy por hoy, la carrera reside entre las empresas que buscan crear el mejor modelo de IA para sus consumidores.

Avengers: Doomsday, con su impresionante cantidad de actores veteranos y nuevos de Marvel Studios, finalmente llegará a las salas de cine el 18 de diciembre de este año.

