‘Avengers: Doomsday’: Actor de Nightcrawler confiesa que lesionó a Pedro Pascal durante el rodaje

‘Avengers: Doomsday’ reunirá a los superhéroes más icónicos de Marvel en una lucha encarnizada contra Víctor von Doom. Meses antes de que Anthony y Joe Russo mostraran el regreso de los X-Men, Alan Cumming anticipó que estaría de vuelta como Nightcrawler. Incluso, sugirió que tendría una pelea contra otro importante personaje de la franquicia de medios: Reed Richards, interpretado por Pedro Pascal.

El elenco de la prometedora cinta de Marvel sigue cobrando forma, pero los detalles sobre su historia aún se mantienen en secreto. En una entrevista reciente, Alan Cumming reafirmó su aparición en la película, que se perfila para dominar la taquilla a finales de año. Reavivó las teorías sobre una batalla entre los X-Men y los Cuatro Fantásticos, pues confesó que lesionó a Pedro Pascal durante una de las escenas que grabaron.

El papel de Pedro Pascal y Alan Cumming en ‘Avengers: Doomsday’

Luego de conquistar la taquilla en todo tipo de películas, Pedro Pascal se unió al Universo Cinematográfico de Marvel como Reed Richards, también conocido como Mr. Fantastic. ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’ marcó el inició de la fase actual del UCM y también la llegada del popular actor al cine de superhéroes.

Junto a Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, Pascal le dio a la primera familia de Marvel el empuje de popularidad que necesitaba para consolidarse dentro del UCM. Los Cuatro Fantásticos tendrán una importancia clave en el futuro de la franquicia de medios, pues su archirrival Doctor Doom es el enemigo en común a vencer.

Pedro Pascal como Reed Richards en ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’ (Imagen: Marvel)

Reed Richards será clave en la lucha, ya que el villano tiene un especial interés en su hijo, Franklin Richards. Sus dotes en el terreno de combate y su gran inteligencia serán muy importantes para ganar ventaja ante el enemigo. Por otro lado, el papel que tendrá Nightcrawler en la cinta es más difícil de intuir.

Desde ‘X-Men 2’, el mutante se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los fanáticos de Marvel. En mayo del año pasado, Alan Cumming adelantó su aparición en ‘Avengers: Doomsday’ y un enfrentamiento con Mr. Fantastic. Parece que una escena entre los actores está garantizada, pues Cumming reveló que lastimó a Pascal durante el rodaje de la cinta.

El incidente entre Nightcrawler y Reed Richards

Alan Cumming ha revelado detalles sobre ‘Avengers: Doomsday’ que han aumentado el entusiasmo de muchos fanáticos, principalmente el de los seguidores de los X-Men y los Cuatro Fantásticos. El actor estuvo en la emisión más reciente de ‘Jimmy Kimmel Live!’ (vía ‘Entertainment Weekly’, donde volvió a hablar sobre su aparición en la cinta como Nightcrawler.

El actor le reveló a Jimmy Kimmel una curiosa anécdota del rodaje: lesionó a Pedro Pascal en la primera escena que grabaron juntos. “Le rompí el cuello a Pedro”, afirmó en tono de broma al hablar del incidente. En realidad, la lesión no fue tan grave, pero sí obligó al actor de Mr. Fantastic a abandonar el rodaje.

Alan Cumming como Nightcrawler en ‘X-Men 2’ (Imagen: IMDb)

Al principio, Cumming se negó a revelar si Nightcrawler y Reed Richards estaban en medio de un enfrentamiento cuando Pascal se lastimó el cuello. Ante la presión de Kimmel, el actor reafirmó que sus personajes no estaban usando sus poderes en ese momento. También explicó que Pascal recibió un tratamiento especial para mejorar tras la lesión. Pese a sus declaraciones, aún se especula con un enfrentamiento entre los superhéroes.

“Lo gracioso fue mi primera escena con Pedro. Se lastimó el cuello y tuvo que irse a casa. No, no estaba peleando, no. Solo estaba… siendo. Solo estábamos juntos en una escena. ¡Y no estaba peleando! Pero tiene los brazos largos y todo eso, así que es bastante complicado (…) ¡Le pusieron ventosas! ¿Conoces esas cosas, las ventosas? Me las enseñó un par de noches después en el hotel”.

Superhéroes que regresarán en ‘Avengers: Doomsday’

Además de Alan Cumming como Nightcrawler, el más reciente trailer de ‘Avengers: Doomsday’ también confirmó el regreso de Patrick Stewart como Charles Xavier. El poderoso mutante hará mancuerna con Magneto, interpretado por Ian McKellen. James Marsden hará su regreso triunfal como Cíclope, mientras que Kelsey Grammer aparecerá como Bestia.

‘Avengers: Doomsday’ también cumplirá un sueño de los fanáticos: ver de nuevo a Steve Rogers, personaje de Chris Evans que probablemente vuelta a portar el traje de Capitán América. El crossover se complementará con Thor, el dios del trueno. Chris Hemsworth se encargará una vez más de dar vida al superhéroe, quien ahora vivirá su faceta como padre de Amor.

