Jennifer Marshall, mamá de Max en ‘Stranger Things’ revela por qué no fue parte de la 5ta. temporada

La conclusión de ‘Stranger Things‘ apenas ha dado tiempo a los fans para procesarlo, cuando la actriz Jennifer Marshall, quien interpretó a Susan Hargrove, la madre de Max, expresó su sorpresa por no haber sido llamada para participar en la quinta y última temporada de la serie, una decisión que coincidió con un momento delicado de su vida personal: su diagnóstico de cáncer.

Marshall compartió sus reflexiones a través de redes sociales y posteriormente aclaró sus comentarios en declaraciones a Variety, subrayando que no buscaba generar polémica, sino expresar una inquietud legítima sobre la ausencia de su personaje en el cierre de la historia, especialmente considerando que Max pasó gran parte de la temporada final hospitalizada.

Jennifer Marshall y Sadie Sink en ‘Stranger Things’ (imagen: Netflix)

¿Por qué la madre de Max no apareció en la temporada final?

La actriz explicó que le resultó extraño no ser considerada para la quinta temporada, sobre todo porque la trama mostraba a Max en coma y acompañada principalmente por Lucas. En una publicación que rápidamente se viralizó, Marshall escribió:

“Tuve cáncer, lo entiendo. Pero estaba en remisión durante el rodaje de la quinta temporada. Grabar me habría ayudado a obtener mi seguro médico a través del sindicato. Quizás tenían demasiados personajes, no lo sé, pero obviamente Susan Hargrove es LA PEOR MADRE DE LA HISTORIA, jajaja.”

Más tarde, en un correo enviado a Variety, matizó el tono del mensaje y aclaró que no había mala intención detrás:

“Hice el video solo por diversión y fue un éxito rotundo. No le guardo rencor a nadie y solo desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Me sorprendió que no me volvieran a llamar, pero no puedo confirmar por qué. De todas formas, estoy agradecido por la oportunidad de participar en las temporadas anteriores.”

El diagnóstico de cáncer y su paso por ‘Stranger Things’

Marshall reveló que fue diagnosticada con cáncer en 2022 y que, aun así, continuó trabajando durante el rodaje de la cuarta temporada. En una publicación previa en Facebook, recordó que mientras filmaba necesitó usar una peluca debido a la pérdida de cabello provocada por el tratamiento. “Me confié a ciertas personas en el set, incluida Sadie, que interpreta a mi hija, Max”.

También relató que habló directamente con los creadores de la serie, Matt Duffer y Ross Duffer, para explicarles su situación: “Les pedí que por favor no me descartaran por amabilidad o preocupación por mi salud porque los días que pasé en el set fueron una luz brillante en un tiempo por lo demás oscuro y deprimente.” Según Marshall, ambos mostraron preocupación y apoyo tras conocer su diagnóstico.

Jennifer Marshall (Imagen: Instagram, jenn13jenn13)

Agradecimiento, cierre y nuevos proyectos

Pese a la decepción por no haber participado en el final de ‘Stranger Things’, Marshall reiteró que no guarda resentimientos y que se siente agradecida por haber formado parte de una de las series más influyentes de Netflix. Incluso, tras el estreno del último episodio, publicó en Instagram un mensaje con tono irónico preguntando: “¡Bien, amigos! Se acabó… pero ¿dónde estaba? ¿Qué clase de madre no está ahí para su hijo mientras está en el hospital? Cuéntenme todas sus teorías…”

Más allá del universo de Hawkins, la actriz ha desarrollado una carrera constante en televisión, con participaciones en títulos como ‘For All Mankind’, ‘NCIS: Los Angeles’, ‘Reacher’ y ‘The Terminal List: Dark Wolf’, además de su trabajo como conductora en ‘Mysteries Decoded’. Su testimonio, ahora, suma una capa humana a la conversación en torno al final de la serie y a las realidades que viven muchos actores fuera del reflector.

