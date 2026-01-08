¡Ganó el gaming! Creadores de ‘Stranger Things’ revelan el videojuego que inspiró la batalla final de la serie

La batalla final de ‘Stranger Things‘ fue concebida como el clímax narrativo de cinco temporadas y también como una secuencia diseñada bajo una lógica específica. Según revelaron sus creadores, los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer, el enfrentamiento definitivo contra Vecna estuvo directamente inspirado en un videojuego de rol que marcó la forma en que estructuraron el combate, la participación del grupo y la resolución del conflicto.

¿Qué videojuego influyó en la batalla final de ‘Stranger Things’?

En una entrevista con Variety, Matt Duffer confirmó que mientras él y su hermano trabajaban en la planificación del episodio final, estaba jugando ‘Baldur’s Gate 3‘, el exitoso videojuego de rol de Larian Studios ambientado en el universo de Dungeons & Dragons. Esa experiencia influyó directamente en la manera en que plantearon el enfrentamiento final.

Jefe final de ‘Stranger Things’ (imagen: Netflix)

“Estábamos pensando en D&D, y yo estaba jugando Baldur’s Gate 3 en ese momento, y sentimos que era muy importante que la única manera de derrotarlo fuera que todo el grupo trabajara en conjunto”, explicó Matt Duffer. La idea central era que el villano no pudiera ser vencido por un solo personaje, sino mediante la coordinación total del equipo, con cada integrante aportando habilidades específicas.

Un combate estructurado como una partida de rol

El paralelismo con ‘Baldur’s Gate 3’ va más allá de una referencia superficial. En el videojuego, el jugador controla a un grupo de personajes con roles definidos (clérigos, pícaros, guerreros, bárbaros) y la clave para vencer a los enemigos más poderosos es combinar sus capacidades de forma estratégica. Matt Duffer señaló que trasladaron esa lógica al clímax de la serie.

“Todos habían alcanzado un estado de realización plena —ya sea mediante la aceptación de sí mismos o porque habían resuelto todos sus distintos problemas— y al entrar en esa batalla final, estaban completamente preparados”, afirmó. En ese sentido, la secuencia final funciona como una party enfrentando a un boss, donde cada personaje actúa desde una posición distinta y con un propósito concreto.

El creador añadió: “Son el equipo definitivo, y es el grupo trabajando unido lo que derrota a esta criatura. Y cada uno tiene sus propias habilidades individuales… Ahí es donde vuelvo a Dungeons & Dragons y a algo como Baldur’s Gate”. Según explicó, se aplicaron “muchas referencias a videojuegos” durante la construcción de la escena.

‘Baldur’s Gate 3’ (imagen: Larian Studios Games)

De Hawkins a los videojuegos: una conexión reconocida

Tras la revelación de los hermanos Duffer, la influencia de ‘Baldur’s Gate 3’ no pasó desapercibida para los responsables del videojuego. Swen Vincke, director creativo de Larian Studios, reaccionó en redes sociales con un breve comentario: “Eso es bastante genial”, para celebrar que el juego haya servido como referencia para el clímax de una de las series más populares de la última década.

Por su parte, Michael Douse, director de publicación del estudio, también se sumó a las reacciones con un mensaje en tono irónico: “Vaya, ahora sí que debería ver Stranger Things…”, reconociendo públicamente el interés que le despertó conocer el vínculo entre la serie de Netflix y el RPG desarrollado por Larian.

Con información de IGN.

