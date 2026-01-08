Jennifer Lawrence bromea sobre su ‘rivalidad’ con Emma Stone tras las nominaciones al SAG: ‘Me ha derrotado por décadas’

La temporada de premios suele reactivar comparaciones inevitables entre algunas de las figuras más visibles de Hollywood, pero pocas veces esas lecturas se enfrentan con el nivel de humor que mostró Jennifer Lawrence al hablar de su supuesta “rivalidad” con Emma Stone. Tras el anuncio de las nominaciones al Sindicato de Actores (SAG), Lawrence compartió una anécdota que dejó claro que, lejos de existir tensión real, la relación entre ambas se sostiene desde la complicidad y la ironía.

¿Qué ocurrió tras el anuncio de las nominaciones al SAG?

Durante una charla pública en el 92NY, Lawrence relató el intercambio de mensajes que tuvo con Stone la mañana en que se dieron a conocer las nominaciones. Ambas actrices forman parte de un chat grupal, y fue ahí donde Lawrence reaccionó al enterarse de que Stone sí había sido considerada por el SAG, mientras que ella no.

Emma y Jennifer Lawrence (Imagen: Dave Allocca/Starpix/REX/Shutterstock)

“Estamos en un chat grupal y ella fue nominada para un SAG hoy y yo no,” contó Lawrence. “Escribí “¡QUÉ!” y todos sus amigos dijeron “Felicidades Emma” y yo solo puse una cara triste.”

La actriz explicó que la conversación continuó en tono de broma a lo largo del día, exagerando la narrativa de competencia que suele rodearlas. “Cada vez que ella intenta hablar hoy, yo le digo: “¿Por qué no pides perdón?”,’” añadió. “Ella me ha derrotado por décadas, pero es un honor.”

Las declaraciones, dichas en clave claramente humorística, retomaron una idea que ha acompañado a ambas intérpretes durante años: la constante comparación entre sus carreras, especialmente en temporadas de premios.

Dos películas distintas y una sola nominación

La nominación de Stone llegó por su trabajo en ‘Bugonia’, una comedia de ciencia ficción con humor oscuro dirigida por Yorgos Lanthimos. En contraste, la película protagonizada por Lawrence, ‘Die My Love’, un drama psicológico basado en la novela de Ariana Harwicz, no apareció entre las producciones reconocidas por el sindicato de actores.

El resultado volvió a alimentar la conversación sobre cuál de las dos actrices “domina” la temporada, pese a que sus proyectos recientes responden a búsquedas creativas distintas y a circuitos de reconocimiento que no siempre coinciden. En este caso, el cruce se dio más por la narrativa mediática que por una competencia directa.

Jennifer Lawrence y Emma Stone (Getty Images)



Una comparación recurrente, pero trayectorias que rara vez chocan

Aunque Stone y Lawrence surgieron como figuras centrales del cine estadounidense a inicios de la década de 2010, sus momentos más importantes en premios han ocurrido en años diferentes. Lawrence ganó el Óscar por ‘Silver Linings Playbook’ en 2013, mientras que Stone se llevó la estatuilla como Mejor Actriz por ‘La La Land’ en 2017, en una temporada en la que Lawrence no figuró como contendiente principal.

Este fin de semana, ambas coincidirán nuevamente en los Golden Globe Awards, aunque, otra vez, en categorías distintas. Stone compite como Mejor Actriz en Comedia o Musical por ‘Bugonia’, mientras que Lawrence está nominada como Mejor Actriz en Drama por ‘Die My Love’. Más que una rivalidad sostenida por enfrentamientos directos, el cruce confirma dos carreras sólidas que avanzan en paralelo y que, de vez en cuando, se encuentran en el mismo escaparate mediático.

Con información de Variety.

