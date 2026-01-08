Katie Leung, actriz de ‘Harry Potter’, revela cómo le afectó el bullying: ‘Fue abrumador’

La actriz que interpretó a Cho Chang recordó su paso por la franquicia y el acoso que enfrentó

Katie Leung cumplió el sueño que muchos actores persiguen desde temprana edad: formar parte de una de las franquicias más populares del cine. Su participación en ‘Harry Potter’, como Cho Chang, la lanzó a la fama mundial, pero también la expuso el lado más oscuro de la fama. Tras su debut en la saga, fue víctima de bullying y de una oleada de ataques racistas.

A sus 38 años, la actriz reflexionó sobre su tiempo en la franquicia de J. K. Rowling y en cómo tuvo que lidiar con la discriminación. Reconoció que fue divertido trabajar con Daniel Radcliffe, Rupert Grin, Emma Watson y Robert Pattinson, pero la situación fue muy diferente fuera del set. Leung explicó que enfrentar esa exposición fue difícil y que en realidad nunca supo cómo hacerlo.

Katie Leung y el bullying tras ‘Harry Potter’

Katie Leung sufrió una oleada de ataques desmedidos en cuanto se dio a conocer el reparto de ‘Harry Potter y el Cáliz de Fuego’. Con apenas 16 años, la actriz se topó con sitios dedicados a insultarla y criticarla. Los fanáticos no estaban de acuerdo con la elección de la producción para que Leung interpretara a Cho Chang, pero los motivos iban más allá del simple personaje y su representación.

Las personas no criticaron a la actriz británica de ascendencia china desde una perspectiva actoral, sino con cuestionamientos racistas y un discurso de odio que se propagó por Internet. Cuando Leung alertó sobre esta situación, los publicistas minimizaron el hecho y le sugirieron que ignorara los mensajes y la situación.

Durante años, Leung se mantuvo en silencio sobre el racismo que vivió y el impacto que tuvo en su vida personal. La situación se agravó luego de los mensajes transfóbicos que publicó J. K. Rowling. La actriz decidió romper el silencio y se unió a las críticas en contra de la escritora, quien ha sido señalada por promover un discurso racista.

Katie Leung como Cho Chang en ‘Harry Potter y el Cáliz de Fuego’ (Imagen: Warner Bros.)

El impacto del acoso y racismo

En una entrevista reciente con ‘The Guardian’, Katie Leung reconoció que tuvo problemas para afrontar esta experiencia tan complicada de superar. Las consecuencias en su salud mental fueron evidentes y no tuvo las herramientas ni el apoyo para confrontar el bullying constante. La actriz considera que ésta fue una de las consecuencias de tener la fama a tan corta edad.

Leung reconoció que formar parte de ‘Harry Potter’ fue algo sensacional; sin embargo, también resultó “abrumador desde el principio”. Añadió que en realidad nunca afrontó la situación, pues le tocó vivirla en una etapa de su vida en que era una persona insegura. El impacto fue tal, que se volvió menos extrovertida.

“A esa edad, uno es curioso. Recuerdo que sentía mucha curiosidad por lo que decían de mí, y me buscaba en Google. Nadie podría haberme detenido, porque ya tenía edad suficiente para decidir por mí misma. Creo que simplemente me impactó y me afectó de maneras como: ‘Sí, tomé esa decisión porque la gente decía esto de mí’. Probablemente me hizo menos extrovertida. Era muy consciente de lo que decía”.

La actriz reconoció el impacto emocional que tuvieron los ataques en su contra (Imagen: Dave Benett/Getty Images)

A pesar de estos desafíos, Leung sigue consolidando su carrera. Próximamente interpretará a Lady Araminta Gun en la cuarta temporada de ‘Bridgerton’. Los nuevos episodios se estrenan el 29 de enero, lo que marcará un nuevo capítulo en la carrera de la actriz, ahora en televisión.

¿Cuándo debutará la nueva serie de ‘Harry Potter’?

El universo de ‘Harry Potter’ regresará pronto gracias a la nueva serie de HBO. La producción adaptará los siete libros de J.K. Rowling, con un reparto completamente nuevo. El elencio está encabezado por Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) y Alastair Stout (Ron Weasley). A ellos se suman Lox Pratt (Draco Malfoy), Leo Earley (Seamus Finnigan) y Rory Wilmot (Neville Longbottom).

HBO no ha confirmado una fecha para el estreno de la producción; sin embargo, está previsto para principios de 2027. La serie marcará un nuevo inicio para la franquicia, que se ha mantenido activa a pesar del paso de los años y las polémicas de su creadora.

