Joseph Gordon-Levitt dice que la IA podría afectar la salud mental y la democracia

El actor comparó el auge de la IA con el boom de internet y habló de los algoritmos

Durante años, la inteligencia artificial ha sido presentada como una herramienta inevitable de progreso. Sin embargo, conforme su adopción se acelera, algunas voces dentro de la industria del entretenimiento comienzan a advertir sobre sus posibles consecuencias sociales. Una de las más recientes es la de Joseph Gordon-Levitt, actor de ‘(500) días con Ella‘ y ‘The Dark Knight‘, quien comparó el auge actual de la IA con el nacimiento de internet y las redes sociales, pero con un desenlace potencialmente más preocupante.

El actor, director y fundador de la plataforma creativa HitRecord participó en un panel del Entertainment Summit organizado por Variety en el marco del CES. Ahí, Gordon-Levitt reflexionó sobre cómo el optimismo inicial en torno a internet terminó transformándose en un ecosistema dominado por algoritmos que priorizan la atención por encima del bienestar social, y advirtió que ese mismo patrón podría repetirse con la inteligencia artificial.

Joseph Gordon-Levitt como Tom en ‘(500) Días Con Ella’ (Imagen: Fox Searchlight Pictures)

¿Por qué compara la IA con el auge de las redes sociales?

En el panel, el moderador abrió la conversación recordando el entusiasmo que rodeó la llegada de internet, cuando muchos pensaban que el acceso masivo a la información conduciría de forma natural a la verdad y al bien común. Gordon-Levitt retomó esa idea desde su experiencia, y subrayó que fue parte de ese optimismo.

“Bueno, sí, era tan optimista como cualquiera durante el auge de las redes sociales. De ahí viene HitRecord. Y mira, ¡cuántas cosas buenas han pasado y siguen pasando en las redes sociales!”, dijo.

El actor explicó que el problema no fue la tecnología en sí, sino la manera en que un número reducido de plataformas terminó concentrando el control del ecosistema digital. Según su análisis, esos espacios cerrados dependieron de un modelo de negocio publicitario que exigía maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios, lo que derivó en algoritmos diseñados específicamente para optimizar el “engagement”.

Algoritmos, salud mental y retrocesos democráticos

Gordon-Levitt fue más directo al señalar las consecuencias de ese modelo. En el mismo intercambio, afirmó que esos algoritmos son, en gran medida, responsables de algunos de los efectos negativos más visibles de la era de las redes sociales.

“Y su modelo de negocio publicitario requería estos algoritmos, estos algoritmos de optimización de la interacción. Y creo que son esos algoritmos, francamente, los que están causando tantos de los efectos secundarios perjudiciales que hemos visto en las redes sociales, ya sea en la salud mental o en el retroceso de la democracia”.

Su advertencia no se centró únicamente en el impacto individual, como la ansiedad o la depresión asociadas con el uso intensivo de plataformas digitales, sino también en fenómenos colectivos, como la polarización política y el debilitamiento de procesos democráticos. Desde su perspectiva, estos problemas no fueron accidentes, sino el resultado directo de sistemas diseñados para captar atención de forma constante.

“Todo eso va a pasar otra vez, pero peor”

La parte más contundente de su intervención llegó cuando trasladó esa experiencia al presente de la inteligencia artificial. Gordon-Levitt advirtió que la historia podría repetirse, aunque en una escala mucho mayor.

Guillermo del Toro ha sido uno de los cineastas más críticos con la IA (imagen: Getty)

“Estamos a punto de ver que todo eso vuelva a suceder con la IA, pero peor, porque ahora hay mucho más poder de procesamiento y mucho más dinero en juego”.

El señalamiento conecta con un debate más amplio que en los últimos meses ha involucrado a otras figuras del cine. Directores como Guillermo del Toro y James Cameron han cuestionado el uso de IA generativa en procesos creativos, mientras que cineastas como Bong Joon-ho y actrices como Jenna Ortega han expresado inquietudes sobre la pérdida de elementos humanos en el arte.

En ese contexto, las palabras de Joseph Gordon-Levitt aportan una dimensión distinta: más allá de la autoría o la creatividad, el riesgo que plantea la IA está en los incentivos económicos y en el poder concentrado que podría moldear su desarrollo. Su advertencia no es contra la tecnología como herramienta, sino contra repetir un modelo que ya mostró sus efectos secundarios en la última gran revolución digital.

Con información de Variety.

