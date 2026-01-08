Harvey Weinstein pide una ‘segunda oportunidad’ luego de que juez se negara a anular su condena: ‘Sé que actué mal’

En 2017, Harvey Weinstein pasó de ser uno de los productores más influyentes de Hollywood a convertirse en el protagonista de uno de los mayores escándalos de la industria del entretenimiento. Una serie de investigaciones sacaron a la luz múltiples abusos y malos comportamientos que había mantenido ocultos durante años.

Las acusaciones provocaron la caída inmediata de su carrera: el prestigio que había ganado en las últimas décadas se derrumbó luego de ser encontrado culpable de violación. El caso Weinstein tuvo una repercusión mayor, pues fue el detonante del movimiento #MeToo. Esto fue un parteaguas para la industria y la sociedad en general, pues cambió la manera en que se afrontan los abusos de poder y la violencia sexual.

Harvey Weinstein sigue detenido y tiene asuntos legales por resolver. Durante una audiencia reciente, un juez desestimó su intento por anular una de las condenas de abuso sexual en su contra. El exproductor, claramente afectado física y emocionalmente, denunció un juicio injusto y pidió una segunda oportunidad a las autoridades.

Entérate: ‘Game of Thrones’: Sophie Turner dice que quiere volver a la franquicia pero teme arruinar el final de Sansa Stark

La caída de Harvey Weinstein

En octubre de 2017, decenas de mujeres denunciaron a Harvey Weinstein por acoso sexual, abuso y violación. ‘The New York Times’ y ‘The New Yorker’ publicaron una serie de investigaciones que revelaron el lado más oscuro del productor, que estuvo involucrado en cintas como ‘Tiempos Violentos’ y ‘Mente Indomable’.

El caso se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático e impulsó el movimiento #MeToo, que animó a miles de víctimas en todo el mundo a denunciar abusos de poder similares. En 2020, Weinstein fue juzgado en Nueva York y encontrado culpable por violación. Recibió una condena de 23 años, que fue anulada en 2024 luego de una apelación, lo que obligó a reiniciar el proceso legal en busca de otra sentencia.

Harvey Weinstein (Imagen: Curtis Means/Pool/Getty Images)

De forma paralela al juicio de Nueva York, Weinstein también enfrentó un proceso en California. En 2022, un tribunal lo declaró culpable de otros cargos de abuso y violación y, unos meses después, un juez lo sentenció a 16 años de prisión. Tras varios aplazamientos, el nuevo juicio en Manhattan se reanudó en abril de 2025.

El pasado 11 de julio, el jurado declaró a Weinstein culpable de uno de los cargos, lo absolvió de otro y dejó pendiente el veredicto sobre una tercera acusación. Esta semana, el acusado volvió a comparecer ante el juez Curtis Farber para pedir que se reconsidere el veredicto que lo declaró culpable, pero las autoridades se negaron a su petición.

Te interesa: ¡Ganó el gaming! Creadores de ‘Stranger Things’ revelan el videojuego que inspiró la batalla final de la serie

Harvey Weinstein pide una segunda oportunidad a las autoridades

Durante su audiencia más reciente, el exproductor insistió en su inocencia en lo que respecta a las agresiones sexuales, aunque reconoció haber actuado de manera reprobable. “Nunca agredí a nadie”, afirmó ante el juez, a quien pidió “una segunda oportunidad”. Recalcó que su estancia en la cárcel de Rikers le ha sentado muy mal, al grado de que la siente como “una marcha” hacia su muerte.

Weinstein pidió a las autoridades que reconsideraran el veredicto, pues teme morir “sin ser visto ni escuchado”. El juez rechazó una moción presentada por su abogado, Arthur Aidala, para anular la condena. La defensa sostuvo que uno de los miembros del jurado emitió un veredicto de culpabilidad bajo presión, pero el juez afirmó que Weinstein tuvo un juicio justo.

El exproductor y Arthur Aidala, su abogado (Imagen: Steven Hirsch-Pool/Getty Images)

En julio, un jurado de Manhattan lo declaró culpable de un cargo relacionado con la exasistente de producción Miriam Haley, lo absolvió de otro caso y no logró llegar a un veredicto sobre la acusación de violación presentada por Jessica Mann, lo que derivó en un juicio nulo para ese cargo. Durante la audiencia, Weinstein volvió a denunciar el aislamiento que sufre en prisión y aseguró que su estado mental se está deteriorando.

“Sé que fui infiel. Sé que actué mal. Pero nunca agredí a nadie. Señoría, le pido una segunda oportunidad. Estoy decepcionado con la decisión de hoy. Ustedes presenciaron el juicio y vieron cómo fuerzas ajenas a mi control me han despojado de mi derecho más fundamental a un juicio justo”.

La situación actual y lo que viene para Weinstein

Las autoridades fijaron el 3 de marzo como la fecha tentativa para un nuevo juicio por el cargo de violación pendiente. Aunque en el pasado Weinstein, de 73 años, rechazó declararse culpable, su abogado sugirió que podría aceptar esa posibilidad si se le ofrece un acuerdo, donde la nueva pena no se sume, sino que corra en paralelo a la actual.

El cargo pendiente es violación en tercer grado, un delito grave que conlleva una pena máxima de cuatro años de prisión. Weinstein permanecerá detenido en la prisión de Rikers, donde se encuentra recluido desde abril de 2024. Además, tiene pendiente cumplir la condena de 16 años que las autoridades le impusieron en California.

Por si te lo perdiste: Ben Affleck dice que la Academia lo desairó al no darle el Oscar a Mejor Director por ‘Argo’: ‘Fue una humillación masiva’