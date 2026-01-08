Ben Affleck dice que la Academia lo desairó al no darle el Oscar a Mejor Director por ‘Argo’: ‘Fue una humillación masiva’

Durante una gira promocional que parecía destinada a hablar del presente, Ben Affleck terminó regresando a una herida que Hollywood no cerró del todo. En televisión abierta, el actor y director de 53 años volvió a un episodio que más de una década después sigue incomodándolo y que para él supuso una “humillación masiva”.

Los métodos de la maquinaria de reconocimiento hollywoodense a veces son extraños. Affleck habló sobre el momento exacto en que una temporada de premios que parecía encaminada terminó transformada en una escena de silencio incómodo y señalamientos por todas partes.

Ben Affleck y su desaire en los Oscar 2013

El tema surgió cuando Affleck visitó Jimmy Kimmel Live! para promocionar su nuevo proyecto para streaming, The Rip. Ahí recordó el año en que todo indicaba que recibiría la nominación al Oscar como Mejor Director por Argo. Venía de ganar ese mismo reconocimiento en los Globos de Oro, los Critics Choice y los BAFTA, una racha que en términos estadísticos solía anticipar el respaldo de la Academia.

Ben Affleck en Argo ( Foto: IMDb)

La mañana del anuncio de nominaciones, sin embargo, alteró por completo sus planes. Affleck explicó que no fue distinto a otros años en los que no apareció en la lista, salvo por el detalle de que esta vez todos esperaban que sí estuviera. “Te despiertas y te dicen que no estás nominado”, recordó. El instante se volvió un evento colectivo, amplificado por titulares y cámaras:

“Fue ese año, esa cosa horrible de que todo el mundo te dijera: “Te van a nominar, te van a nominar a mejor director”. Y claro, me despierto esa mañana y, efectivamente… y, por cierto, no era distinto a cualquier otra mañana en la que no me habían nominado a mejor director. Pero de repente se convirtió en una humillación masiva. Me desperté y la gente me decía: “No te nominaron””.

Lo peor es que esa misma noche acudió a los Critics Choice Awards, donde ganó el premio a Mejor Director. Para la incomodidad de Affleck, el foco se concentró en lo que había ocurrido horas antes y cada entrevista, cada saludo en la alfombra roja, regresaba al mismo punto. Jimmy Kimmel añadió su opinión durante la entrevista:

“Esta es quizá la peor situación en la historia de las ceremonias de premios. Creo que lo estás minimizando. Porque Argo no solo estuvo nominada al Óscar a mejor película, sino que ganó mejor película. Tú actuaste en ella y la dirigiste, y no fuiste nominado… es como si la película se hubiera dirigido sola.”

De qué trata Argo

La película reconstruye un episodio poco conocido de la crisis de los rehenes en Irán, cuando seis diplomáticos estadounidenses lograron escapar gracias a una operación encubierta iniciada en 1979 y finalizada en 1981. Affleck interpretó a Tony Mendez, el agente de la CIA encargado de ejecutar el plan.

Ben Affleck con el premio a Mejor película en 2013 ( Foto: THR)

Parte de su atractivo es cómo convierte un rescate real en una sátira involuntaria del propio sistema que luego la premiaría. Eso le permitió conectar con públicos distintos y obtener siete nominaciones al Oscar, además de llevarse la estatuilla principal a Mejor película… pero no a Mejor director.

La “impopularidad” de Affleck en Hollywood

El episodio de Argo no es el único momento en que Ben Affleck ha sentido cierta distancia con los centros de prestigio. A lo largo de su carrera, varios de sus proyectos recibieron reacciones tibias o fueron desplazados en la conversación de premios, incluso cuando contaron con el respaldo de la crítica. El Último Duelo, por ejemplo, pasó casi desapercibida en taquilla y ceremonias, pese a su ambición histórica y formal.

A lo anterior se suma una narrativa pública que durante años lo convirtió en blanco recurrente de memes y burlas. Su vida personal, su expresión cansada en eventos deportivos, sus problemas con el alcohol o su fama de actor “difícil” alimentaron una caricatura que opacó, en ocasiones, su trabajo como cineasta. Affleck ha hablado abiertamente de sus luchas personales y de cómo esas historias terminan filtrándose en la percepción de su obra.

Sin embargo, reducir su trayectoria a esos momentos sería simplificarla en exceso. Affleck es en realidad un creador con objetivos artísticos claros, que alterna grandes producciones con proyectos más personales y que insiste en dirigir historias donde el contexto político y humano pesa tanto como el espectáculo.

