Muere Tom Cherones, director de ‘Seinfeld’, a los 86 años

El director y productor Tom Cherones, una de las figuras clave en la construcción creativa de ‘Seinfeld’, murió a los 86 años, informó un portavoz de su familia. Cherones falleció el lunes en su casa de Florence, Oregon, tras padecer la enfermedad de Alzheimer. Aunque su nombre no siempre estuvo al frente de la conversación pública sobre la serie, su trabajo fue determinante para dar forma al estilo visual y narrativo del programa durante sus primeros años.

También te puede interesar: Muere John Cunningham, actor de ‘La sociedad de los poetas muertos’ y veterano de Broadway, a los 93 años

¿Cuál fue el papel de Tom Cherones en ‘Seinfeld’?

Cherones trabajó como director y productor en 81 de los primeros 86 episodios de ‘Seinfeld’, abarcando prácticamente toda la etapa fundacional de la comedia durante sus primeras cinco temporadas. Dirigió el segundo episodio de la serie, “The Stakeout”, emitido en mayo de 1990, y permaneció vinculado al programa hasta mayo de 1994.

‘Seinfeld’ (imagen: IMDb)

Durante ese periodo, fue el responsable de establecer el lenguaje visual del llamado “show sobre nada”, utilizando el formato multicámara con una ambición poco habitual para la sitcom televisiva de la época. Su enfoque permitió manejar estructuras narrativas con múltiples tramas simultáneas, algo que se convertiría en una de las señas de identidad de la serie.

También lee: Andy Serkis habla del ‘reto fenomenal’ de hacer una nueva película de ‘El Señor de los Anillos’

Cherones solía recordar que, en los inicios del programa, los ejecutivos de NBC “nos dejaron solos” porque “Literalmente no sabía qué hacer con nosotros”, una libertad creativa que resultó clave para que la serie encontrara su voz sin interferencias externas.

Los episodios más arriesgados y el reconocimiento de la industria

Entre los capítulos más emblemáticos dirigidos por Cherones se encuentran “The Chinese Restaurant”, “The Parking Garage” y “The Contest”, episodios que rompieron con las convenciones narrativas de la comedia televisiva y hoy son considerados algunos de los más influyentes de ‘Seinfeld’.

En el set era conocido por su risa estruendosa y por vestir camisas hawaianas llamativas. A lo largo de su etapa en la serie recibió seis nominaciones al Emmy y compartió el premio a la mejor serie de comedia en 1993 junto con Jerry Seinfeld, Larry David y otros productores. También fue reconocido con un premio del Directors Guild of America.

Cherones apareció solo una vez frente a cámara durante su paso por la serie, interpretando al director en el episodio “The Pilot”, donde pronuncia una línea particularmente agresiva dirigida al personaje de George Costanza.

Tom Cherones en el set de ‘Seinfeld’ (imagen: The Hollywood Reporter)

Una trayectoria extensa más allá de Nueva York

Nacido el 11 de septiembre de 1939 en Tuscaloosa, Alabama, Cherones se graduó en Periodismo por la Universidad de Nuevo México en 1961 y posteriormente sirvió cuatro años como oficial de la Marina de los E.U. Más tarde obtuvo una maestría en Comunicaciones de Radiodifusión y Cine por la Universidad de Alabama.

Antes de llegar a ‘Seinfeld’, trabajó en distintas afiliadas de PBS y colaboró en ‘Mister Rogers’ Neighborhood’. Ya en Los Ángeles, fue gerente de producción en ‘General Hospital’ y ‘Welcome Back, Kotter’, además de productor independiente para diversos estudios y cadenas. Tras su salida de ‘Seinfeld’, dirigió episodios de ‘Ellen’, ‘NewsRadio’ y otras series populares de los años noventa y dos mil.

Además de su trabajo en televisión, Cherones impartió durante 12 años clases de producción televisiva en la Universidad de Alabama sin recibir remuneración. Le sobreviven su esposa Carol, sus hijos Susan y Scott, y sus nietos Jessa y Thomas.

Con información de The Hollywood Reporter.

No te vayas sin leer: Tom Hiddleston, actor de Loki en ‘Avengers: Doomsday’, revela quién es su Spider-Man favorito