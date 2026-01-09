Muere John Cunningham, actor de ‘La sociedad de los poetas muertos’ y veterano de Broadway, a los 93 años

El actor tuvo una vida dedicada al escenario con una carrera de más de siete décadas

Hollywood y Broadway están de luto, pues el actor John Cunningham falleció a los 93 años. Con una trayectoria de más de siete décadas, se convirtió en una de las figuras más respetadas del teatro en Estados Unidos. Su paso por el cine y la televisión no fue menor, pues también dejó huella en producciones emblemáticas que lo consolidaron como uno de los grandes actores de su generación..

Aunque para el gran público fue recordado por sus apariciones en películas como ‘La sociedad de los poetas muertos’ y ‘Mystic Pizza’, Cunningham construyó su legado principalmente en el teatro, donde desarrolló una carrera ejemplar en Broadway. Participó en destacadas producciones musicales y dramáticas del siglo XX, que lo posicionaron como uno de los intérpretes más sólidos.

¿Qué sabemos sobre la muerte de John Cunningham?

John Cunningham falleció la madrugada del pasado martes en su residencia, ubicada en Rye, Nueva York, donde residía desde 1969. Era un figura muy querida dentro de su comunidad, pues compartió los frutos de su carrera de casi siete décadas con su círculo de personas cercanas. De acuerdo con un obituario, compartido por ‘Entertainment Weekly’, el actor falleció rodeado de su familia.

Carolyn Cotton Cunningham, su esposa durante setenta años, le dio el último adiós mientras le sostenía la mano. Sus hijos, Christopher, Catherine y Laura, también estuvieron presentes. No se revelaron los motivos de su fallecimiento. La familia realizará un homenaje el sábado 17 de enero, en la Iglesia Presbiteriana de Rye.

Como último gesto de su voluntad, la familia pidió no llevar flores y, en cambio, sugirió hacer donaciones al Fondo Comunitario del Entretenimiento, una organización dedicada a apoyar a artistas que enfrentan dificultades a lo largo de su carrera. Cunningham apoyó este tipo de iniciativas a lo largo de su carrera. Junto con su colega Frances Sternhagen, dirigió una serie de obras para recaudar fondos y ayudar al Centro de Artes Escénicas de la Escuela Secundaria Rye.

John Cunningham (Imagen: ABC/Getty)

Una carrera de siete décadas en Broadway

Cunningham inició su carrera profesional a comienzos de la década de los años 1960. Luego de formarse en la Escuela de Arte Dramático David Geffen de la Universidad de Yale, su popularidad en Broadway tuvo un crecimiento acelerado hasta convertirse en uno de los rostros habituales del teatro. A lo largo de su vida, participó en decenas de producciones, tanto en estrenos originales como en representaciones de grandes clásicos.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran ‘Cabaret’, ‘Zorba’ , ‘Company’, ‘1776’ , ‘Six Degrees of Separation’, ‘The Sisters Rosensweig’ y ‘Titanic: The Musical’, donde dio vida al capitán E. J. Smith. Fue reconocido por su estilo sobrio y natural en escena. Tuvo especial predilección por figuras de peso dramático.

El actor tuvo un compromiso absoluto con el teatro (Imagen: Bennett Raglin/Getty Images)

Su pasión por el teatro nació luego de su paso por el ejército estadounidense, donde se desempeñó en labores de comunicación. Se integró a una compañía de teatro que ofrecía funciones a las tropas que estaban en Francia y Alemania. Luego de terminar sus labores, se formó en actuación y se mudó a Nueva York, donde alcanzó la fama bajo los reflectores.

Para Cunningham, el teatro fue toda una vocación. Continuó trabajando en escena hasta avanzada edad. Su última obra importante fue ‘Painting Churches’ en 2012, pero siguió activo con iniciativas para apoyar a las nuevas generaciones de actores. Con el apoyo de dramaturgos como Wendy Wasserstein, Romulus Linney, Robert Anderson y John Guare, reunió fondos para impulsar las carreras de los más jóvenes.

Su paso por el cine y la televisión

Aunque el teatro fue el eje de su carrera, John Cunningham también dejó una huella importante en el cine y la televisión. En la pantalla grande participó en películas que hoy son clásicos modernos, como ‘Mystic Pizza’, ‘La sociedad de los poetas muertos’, ‘The Jackal’, ‘Starship Troopers’, ‘Two Weeks Notice’, entre otras.

Uno de sus papeles más recordados es el del padre de Todd Anderson, personaje de ‘La sociedad de los poetas muertos’ interpretado por Ethan Hawke. También compartió escena con actores como Matt Damon y Adam Storke en ‘School Ties’ y ‘Mystic Pizza’.

Alternó su carrera en el teatro con la televisión, con apariciones en series emblemáticas como ‘La Ley y el Orden’, ‘30 Rock’ y ‘The Good Wife: Una esposa ejemplar’.

