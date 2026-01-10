Andy Serkis habla del ‘reto fenomenal’ de hacer una nueva película de ‘El Señor de los Anillos’

El actor dice que el objetivo es regresar a la Tierra Media respetando el legado de la trilogía original

Han pasado 25 años desde el lanzamiento de ‘El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo‘, filme que cambió la historia del cine, y la franquicia inspirada en las obras de J.R.R. Tolkien se prepara para regresar al cine con un nuevo largometraje live-action. Se trata de ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’, película que llegará a salas el 17 de diciembre de 2027 y que estará dirigida y protagonizada por Andy Serkis, actor de Smeagol/Gollum en entregas anteriores. En una entrevista reciente, Serkis habló abiertamente sobre la magnitud del desafío.

La cinta será el primer estreno cinematográfico de acción real de la saga en más de una década y busca reconectar con el legado de la trilogía dirigida por Peter Jackson, al tiempo que introduce una nueva historia centrada en uno de los personajes más complejos del legendarium: Gollum. El propio Serkis reconoce que el contexto actual y el peso histórico de la franquicia hacen que el objetivo sea particularmente exigente.

¿Por qué ‘The Hunt for Gollum’ representa un desafío tan grande?

Durante la entrevista, Andy Serkis definió el proyecto como una experiencia tan estimulante como intimidante. “Es un desafío fenomenal, emocionante y, por supuesto, aterrador al mismo tiempo”, declaró al hablar del proceso creativo detrás de la película. Para el actor y director, el reto no se limita a regresar a la Tierra Media, sino a hacerlo de una forma que esté a la altura de lo que la saga significa para varias generaciones de espectadores.

Serkis explicó que existe una tarea muy concreta detrás del proyecto, ligada tanto a los fans veteranos como a nuevas audiencias. “Tenemos una tarea muy específica por delante. Un regreso a la Tierra Media que satisfaga la pasión y el amor que generaciones de fans de El Señor de los Anillos sienten por estas historias, a la vez que presenta algo completamente nuevo y original para quienes se inician en la Tierra Media, con uno de los personajes más ricos y complejos de Tolkien como protagonista”, afirmó.

Volver a la Tierra Media 25 años después

El estreno de ‘The Hunt for Gollum’ coincide con el 25 aniversario de ‘La Comunidad del Anillo’, una película que redefinió el cine fantástico y el alcance de las producciones de gran escala. En ese sentido, el nuevo largometraje carga con la expectativa de dialogar con una obra que sigue vigente y ampliamente revisitada por nuevas generaciones.

A diferencia de otros proyectos recientes vinculados a la franquicia, esta producción busca recuperar el tono del cine live-action que marcó a la trilogía original. Aunque en los últimos años la Tierra Media ha tenido presencia en otros formatos, el regreso a las salas con una historia centrada en Gollum supone una apuesta distinta, tanto narrativa como industrial.

Preparativos en Nueva Zelanda y lo que viene

Serkis se encuentra actualmente en Nueva Zelanda, afinando los preparativos para iniciar el rodaje de la película más adelante este año. El país fue una pieza fundamental en la identidad visual de la trilogía original y vuelve a funcionar como escenario para este nuevo capítulo.

Por ahora, Warner Bros. no ha revelado detalles concretos sobre la trama ni ha confirmado qué otros personajes podrían aparecer en la historia. Tampoco se han anunciado incorporaciones adicionales al elenco.

Lo que sí queda claro, a partir de las palabras de Serkis, es que el enfoque está puesto en trabajar con el mismo cuidado y atención al detalle que definieron a las películas estrenadas hace un cuarto de siglo, con la intención de ofrecer una experiencia que dialogue con el pasado sin replicarlo de forma mecánica.

