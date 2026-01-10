‘The Housemaid’: Las claves del éxito de la nueva película de Sydney Sweeney

Tras un arranque que combinó buenas críticas con un fuerte boca a boca, ‘The Housemaid‘ se ha consolidado como uno de los éxitos más comentados del cierre de año. El thriller protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, dirigido por Paul Feig, superó las expectativas iniciales y ya es un caso de estudio para la industria: una producción de presupuesto medio que conectó con el público y, especialmente, con una audiencia femenina históricamente subatendida por Hollywood.

¿Qué explica el éxito comercial inesperado de ‘The Housemaid’?

El primer factor es el desempeño en taquilla. Con un presupuesto reportado de 35 millones de dólares, la película ya superó los 140 millones a nivel global y se proyecta que cierre su recorrido entre 225 y 275 millones. En su cuarto fin de semana, además, registró una de las caídas más bajas del mercado, con apenas un descenso marginal frente a la semana previa, mientras seguía expandiéndose en territorios internacionales. En países como Francia, donde se promocionó explícitamente como un thriller erótico, la recaudación ha sido particularmente fuerte.

Este comportamiento sostenido no fue casual. El filme se apoyó en una estrategia de promoción poco convencional que terminó siendo decisiva. Durante el rodaje, una escena que incluye un episodio antiguo de Family Feud detonó una idea que Sydney Sweeney propuso llevar a la vida real.

El resultado fue una aparición del elenco en Celebrity Family Feud que se volvió viral y ayudó a amplificar la conversación alrededor de la película antes del estreno. Según datos de monitoreo televisivo, el episodio generó más de un millón de visualizaciones en su ventana inicial, un impulso que preparó el terreno para el lanzamiento en salas.

Desde el estudio, Adam Fogelson, presidente del grupo cinematográfico de Lionsgate, subrayó que la disposición de Sweeney para participar activamente en este tipo de promoción no fue un gesto menor, sino una señal de que entiende con claridad el valor de su imagen pública y cómo movilizarla a favor del proyecto.

Un thriller “a la antigua” para un público que Hollywood suele ignorar

Otra de las claves está en el tipo de película que es ‘The Housemaid’. Lejos de los blockbusters de 300 millones de dólares, el filme recupera el modelo de los thrillers adultos de los años noventa: historias tensas, provocadoras y centradas en personajes, pensadas para atraer a un público que busca algo distinto al espectáculo de franquicia.

Basada en la novela de Freida McFadden, la cinta llegó a los cines con una base de lectoras ya consolidada. Esa comunidad fue fundamental para el arranque del boca a boca, pero también para definir el tono de la adaptación. La propia autora ha dicho públicamente que la película le gustó incluso más que su libro, sobre todo por la manera en que cierra la historia.

Paul Feig ha insistido en que el éxito confirma algo que la industria suele pasar por alto: el potencial del público femenino. “Hollywood tiene muchas excusas de por qué no quieren hacerla [una película para mujeres], porque no creen que las mujeres irán al cine y están equivocados”, señaló el director al hablar del impacto de la película. En esa misma línea, Fogelson recordó que existe una oportunidad clara en adaptar libros populares entre mujeres y convertirlos en filmes pensados para salas, no solo para plataformas.

Un equipo alineado… y una secuela en camino

El tercer elemento clave es la alineación creativa y estratégica del equipo. Sydney Sweeney no solo encabezó el reparto; también fungió como productora ejecutiva, involucrándose desde etapas tempranas del proyecto. Paul Feig ha destacado su profesionalismo y preparación constante, mientras que Amanda Seyfried ha hablado de la química inmediata que surgió entre ambas desde el primer día de rodaje, un factor que la crítica ha identificado como central para que la dinámica de la película funcione.

Ese entendimiento se refleja también en la conversación abierta sobre el futuro de la franquicia. Tanto Sweeney como Feig han expresado su interés en continuar la historia si el desempeño lo permite. “Queremos poder darle a la gente lo que quiere”, dijo la actriz al referirse a la posibilidad de una secuela, mientras el director admitió que el equipo está listo para volver si los números acompañan. De acuerdo con información de industria, una continuación ya se encuentra en desarrollo, aunque los acuerdos finales aún no se han cerrado.

Más allá de lo que ocurra con esa secuela, ‘The Housemaid’ ya dejó una lección clara: en un panorama dominado por apuestas gigantescas, una película de presupuesto medio, con una estrategia inteligente y un público bien identificado, todavía puede convertirse en un éxito global.

