Paramount demanda a Warner Bros. Discovery y exige detalles profundos sobre su acuerdo con Netflix

La disputa corporativa más tensa de Hollywood en los últimos años acaba de cruzar un nuevo umbral. Todo comenzó como una discusión silenciosa por el control de uno de los conglomerados mediáticos más influyentes del mundo, pero ahora se ha transformado en un conflicto legal con demanda incluida y consecuencias que podrían alterar el equilibrio del entretenimiento global. En el centro están Paramount, Warner Bros. Discovery y Netflix, tres fuerzas cuyo choque expone todo tipo de tensiones sobre dinero y transparencia.

Hasta ahora, el conflicto se había desarrollado en comunicados y rechazos públicos. Sin embargo, el movimiento más reciente de Paramount es un punto de no retorno. Al acudir a los tribunales, la compañía declara que no está dispuesta a aceptar el acuerdo entre Warner y Netflix sin antes revisar de manera exhaustiva todos los términos. Lo que está en juego es la forma en que se decide el destino de un gigante histórico del cine y la televisión.

Paramount presenta demanda contra Warner

Paramount decidió llevar el conflicto ante la Corte de Cancillería de Delaware con el objetivo obligar a Warner Bros. Discovery a revelar información que, según la demandante, resulta esencial para que los accionistas puedan tomar una decisión informada. La compañía argumenta que el consejo de Warner recomendó rechazar su oferta en efectivo de 30 dólares por acción sin explicar con suficiente claridad cómo llegó a la conclusión de que el acuerdo con Netflix resulta más conveniente.

David Zaslav, CEO de Waner, estuvo presente en los Globos de Oro 2026 (Foto: X)

En la demanda, Paramount sostiene que Warner no detalla aspectos importantes del trato con Netflix, como la valoración real de Discovery Global ni el mecanismo mediante el cual se ajusta el precio de compra en función del nivel de deuda. Esa falta de información impide a Paramount comparar de manera justa ambas propuestas y deja a los accionistas en una posición de desventaja.

Paramount también anunció su intención de nominar un nuevo grupo de directores para el consejo de Warner en la asamblea anual de 2026 con el propósito de cuestionar el acuerdo con Netflix. Además, buscará modificar los estatutos internos para que cualquier separación de activos requiera la aprobación de los accionistas.

Lo que se sabe del trato entre Netflix y Warner

El acuerdo que detonó esta batalla contempla la venta del negocio de estudios y streaming de Warner Bros. Discovery a Netflix por aproximadamente 72 mil millones de dólares. Esto incluye activos como Warner Bros. Pictures y la plataforma HBO Max, mientras que las cadenas tradicionales de televisión quedarían escindidas en una nueva empresa independiente, conocida como Discovery Global.

Warner defiende el trato al señalar que ofrece certeza y protecciones para los accionistas en caso de que la operación no se concrete. Desde la perspectiva del consejo directivo, la propuesta de Netflix presenta menos riesgos financieros que la compra total ofrecida por Paramount.

Paramount cuestiona la lógica de esa evaluación. Afirma que el valor total del acuerdo con Netflix depende de variables inciertas. En contraste, sostiene que su oferta es completamente en efectivo y fácil de valorar. La demanda busca que Warner explique con números cómo comparó ambos escenarios y por qué consideró “inferior” la propuesta rival.

Temores por el futuro del cine

David Ellison, CEO de Paramount Skydance (Foto: THR)

La posibilidad de que Warner termine bajo el control de Netflix despierta temores sobre el lugar que ocupará el cine en salas dentro de la estrategia del mayor servicio de streaming del mundo.

Netflix ha demostrado una preferencia clara por estrenos limitados en cines, generalmente diseñados para cumplir requisitos de premios o generar atención mediática, antes de llevar sus producciones de forma prioritaria a su plataforma. Este modelo reduce la experiencia colectiva del cine a un trámite y debilita la dimensión social.

Warner, históricamente asociada a grandes estrenos y a una relación cordial con las salas, representa algo más que un catálogo de contenidos. La idea de que su legado pueda diluirse en favor de un consumo en streaming trae miedo a cineastas y cinéfilos. 2026 será el año en el que se llegue a un acuerdo final sobre su venta.

Con información de Deadline y CNBC.

