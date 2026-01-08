Paramount no se echa para atrás: Mantendrá su oferta de compra ante Warner Bros. y asegura que es mejor que la de Netflix

El ajedrez corporativo de Hollywood amaneció con una pieza que se niega a moverse. Tras otro “no” de Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance volvió a colocar su oferta sobre la mesa y la describió como la ruta más clara para los accionistas, en una disputa sin precedentes que abraza el destino del cine de estudio, la televisión de paga, el peso real del streaming en la sala y el mundo del entretenimiento en general.

Detrás de los comunicados y las cartas a inversionistas, la pelea es más agresiva que nunca. Por un lado, tenemos un acuerdo firmado con Netflix para que se quede con el negocio de estudio y streaming; por el otro, hay una compra total, en efectivo, que promete velocidad y “estabilidad”, pero que Warner insiste en ver como un riesgo de estructura.

Por qué Warner Bros. Discovery volvió a decir que no

La junta directiva de Warner Bros. Discovery reiteró el miércoles 7 de enero de 2026 su recomendación de rechazar la propuesta de Paramount Skydance y mantendrá su respaldo al acuerdo con Netflix. La postura, compartida por Reuters, se sostiene en una evaluación de certeza de cierre y en las implicaciones de dar marcha atrás en pleno proceso formal de venta.

En su comunicado de ayer, el consejo de Warner calificó la oferta revisada como “inadecuada”, aludiendo a “valor insuficiente” y a los riesgos y costos si Paramount no lograra consumar la operación. Warner busca blindarse ante accionistas que podrían sentirse atraídos por un número redondo por acción.

El mismo reporte dice que Warner ve la alternativa de Netflix como un camino más conveniente. En paralelo, Samuel Di Piazza, presidente del consejo, dijo que no hay conversaciones con Paramount, aunque la empresa seguiría abierta a propuestas “convincentes”. Warner no se declara inmune al mercado, pero sí cansada de ofertas que a su juicio no parecen seguras.

Paramount anuncia que mantendrá su oferta

Este jueves 8 de enero, Paramount Skydance publicó un comunicado en el que reafirma su propuesta de 30 dólares por acción, totalmente en efectivo, y asegura que está “totalmente financiada”. En una carta previa, la empresa argumentó que el acuerdo con Netflix incluye componentes inciertos y que incluso habría reducido su valor por el desempeño reciente de la acción de Netflix, afirmando que el total para los accionistas de Warner se ubicaría por debajo de esos 30 dólares en efectivo.

La propuesta de Paramount sostiene que el efectivo ofrece una compra más rápida y con menos ambigüedades, aunque Warner responda que, precisamente, ahí es donde ve el peligro.

¿Qué está en juego? Franquicias y el debate sobre la “mejor” opción

Cuando un conglomerado intenta comprar a otro, no compra solo oficinas ni plataformas, también los hábitos culturales. Warner Bros. Discovery carga con un museo vivo de marcas y bibliotecas que definió eras. A su nombre tiene Warner Bros. Pictures, el ecosistema HBO, franquicias de DC, sagas como Harry Potter y universos televisivos como Game of Thrones. Ese inventario explica por qué cualquier movimiento se vuelve un asunto público, aunque ocurra en lenguaje de hojas de cálculo.

Paramount tiene Paramount Pictures, CBS, MTV, Nickelodeon, Showtime y Paramount+, las cuales forman otro ecosistema de cine y TV con propiedades que todos conocemos y que se mueven a través de una maquinaria tradicional de distribución. Finalmente, la fuerza de Netflix viene del músculo de sus suscriptores y un catálogo propio que con el tiempo creó marcas enormes nacidas en streaming. En esta disputa, el punto delicado no es quién tiene “más” nombres famosos, sino qué modelo dominará a los demás si absorbe un estudio del tamaño de Warner.

Vale la pena mencionar el comentario que hizo James Cameron, director de la poderosísima franquicia Avatar, el año pasado para The Town: “Creo que Paramount es la mejor opción. Netflix sería un desastre. Sarandos ya declaró públicamente que el cine en salas está muerto.”

2026 será el año en el que veamos una de las transiciones corporativas más grandes en la historia de Hollywood con Paramount, Warner y Netflix como protagonistas.

