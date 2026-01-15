‘Esta ya no es mi historia’: George R.R. Martin confiesa ruptura con el showrunner de ‘House of the Dragon’ tras desacuerdos creativos

Durante más de una década, George R.R. Martin ha sido una figura central, y a la vez incómoda, dentro del universo televisivo que nació de su obra. Su relación con las adaptaciones de Westeros nunca ha sido simple, pero un perfil publicado recientemente deja claro que la tensión alcanzó un punto crítico con ‘House of the Dragon’, la serie precuela de HBO basada en Fire & Blood. En ese contexto, el autor habló abiertamente del deterioro de su vínculo con el equipo creativo y de una ruptura con el showrunner.

¿Cómo se rompió la relación entre George R.R. Martin y el showrunner de ‘House of the Dragon’?

Según el propio Martin, la fractura con Ryan Condal, showrunner de ‘House of the Dragon‘, no ocurrió de la noche a la mañana. Durante la primera temporada, el autor describe una dinámica de colaboración constante: leía borradores tempranos de los guiones, hacía anotaciones y, en muchos casos, esas observaciones se incorporaban a la versión final. “Creía que Ryan y yo éramos colaboradores. Y lo fuimos durante toda la primera temporada”, recuerda.

George R.R. Martin (imagen: IMDb)

El punto de quiebre llegó con la segunda temporada. Martin afirma que sus notas comenzaron a ser ignoradas o, en el mejor de los casos, respondidas sin consecuencias prácticas. “Luego llegamos a la segunda temporada y básicamente dejó de escucharme”, explicó. Con el paso de los episodios, la frustración creció hasta que HBO intervino y le pidió canalizar todos sus comentarios a través del estudio, que después los haría llegar al showrunner como observaciones conjuntas.

Ese proceso marcó un antes y un después. En una llamada por Zoom con productores y ejecutivos, convocada para presentar la visión de la tercera temporada, el autor expuso sus objeciones y, de acuerdo con fuentes citadas en el perfil, zanjó el debate con una frase contundente: “Esta ya no es mi historia.”

El blog borrado y la reacción de HBO

La tensión no se quedó en reuniones privadas. En 2024, mientras la segunda temporada se transmitía, Martin publicó en su blog personal Not a Blog un texto titulado “Beware the Butterflies”, en el que detallaba algunos de sus desacuerdos con los cambios narrativos de la serie. El post fue retirado pocas horas después, tras llamadas de ejecutivos de HBO a su equipo, pero no antes de que varios medios recuperaran y difundieran su contenido.

El propio Martin reconoce que el texto iba a ser solo la primera parte de una serie de publicaciones, sin embargo, la reacción pública y la presión interna hicieron que el proyecto quedara inconcluso.

‘House of the Dragon’ (imagen: HBO)

Tras ese episodio, HBO pidió al autor que diera un paso atrás en su participación directa en ‘House of the Dragon’. Meses más tarde, Martin fue reincorporado al proyecto en un rol distinto, aunque evita dar detalles. “No puedo hablar de ello”, se limita a decir.

Desde el otro lado, Condal ya había respondido en una entrevista previa con Entertainment Weekly, donde defendió sus decisiones creativas: “Hice todo lo posible por incluir a George en el proceso de adaptación. De verdad que sí… Pero en algún momento, simplemente se mostró reacio a reconocer los problemas prácticos de forma razonable.”

Con información de The Hollywood Reporter.

