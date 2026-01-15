‘Game of Thrones’: George R.R. Martin revela el principal reto creativo para hacer una secuela

Luego del final divisivo de ‘Game of Thrones’, los fanáticos de George R.R. Martin han esperado de forma paciente una secuela. El universo de Westeros se ha expandido con ‘La Casa del Dragón’ y, próximamente, ‘El caballero de los Siete Reinos’. Pese a ello, los seguidores de la épica franquicia están a la espera de que algún personaje icónico de la serie original protagonice una continuación.

Desde hace años, se especuló con una secuela sobre las aventuras de Jon Snow más allá del Muro. La idea generó expectativas ya que, en un primero momento, Kit Harington se mostró interesado en el potencial de la producción. Con el paso del tiempo y la llegada de nuevos proyectos para el escritor, la posible secuela quedó enterrada en el olvido.

En una entrevista reciente, George R.R. Martin reafirmó su interés por expandir Westeros tanto en la literatura como en la televisión. Habló sobre el principal reto creativo que convierte a una secuela de ‘Game of Thrones’ en un proyecto muy complicado de aterrizar.

La serie de Jon Snow y los retos de continuar ‘Game of Thrones’

“Durante el desarrollo, se analiza desde todos los ángulos y se determina si vale la pena. Y actualmente, no lo vale”, declaró Kit Harington en 2024, dando por terminados los reportes sobre una serie sobre Jon Snow. Dos años antes, George R. R. Martin reconoció que la idea de una serie secuela centrada en el personaje le resultaba interesante y que fue el propio actor quien la propuso.

De acuerdo con ‘The Hollywood Reporter’, la producción iba a presentar a Snow como un hombre solitario y destrozado tras todo lo vivido en ‘Game of Thrones’. Reportes señalan que a HBO le entusiasmó la idea; sin embargo, la descartó al no encontrar “la historia adecuada” para continuar con el legado de la serie y el personaje.

Kit Harington como Jon Snow (Imagen: HBO)

En una entrevista con el mismo medio, George R.R. Martin aún se mostró evasivo a la idea de hacer una secuela de ‘Game of Thrones’. Su obra está en continua construcción y aún tiene pendiente la publicación de ‘Vientos de Invierno’. Por ahora, se niega a continuar la serie original debido a que el final de sus libros no coincidirá con el cierre de dicha producción.

George R.R. Martin está al tanto de las fuertes críticas que recibió el final de la serie de HBO, por lo que no quiere canonizar aún más ese cierre con una posible secuela.

“[El final del libro] será significativamente diferente. Algunos personajes que están vivos en mi libro estarán muertos en la serie, y viceversa”.

¿Hay una secuela en desarrollo?

George R.R. Martin se negó a hablar de proyectos futuros y no confirmados sobre ‘Game of Thrones’. Sin embargo, todo indica que el escritor no ha desechado la idea de hacer una secuela. ‘The Hollywood Reporter’ afirma que el guionista Quoc Dang Tran, conocido por ‘Mundos paralelos’ y ‘Las gotas de Dios’ , podría revivir la serie protagonizada por Jon Snow.

Existe la posibilidad de que la producción deje de lado al popular caballero para enfocarse en otra figura clave de la franquicia: Arya Stark, interpretada por Maisie Williams. Según reportes, se trata de una producción en estado temprano de desarrollo. El cambio de protagonista estaría motivado por el desinterés de Harrington en volver al papel de Snow.

“Estamos muy interesados ​​y emocionados por la perspectiva de una secuela, pero también somos muy conscientes de lo exigente que debe ser la ejecución”.

Maisie Williams como Arya Stark(Imagen: HBO)

A finales de 2025, George R.R. Martin anticipó que varios proyectos nuevos venían en camino, además de ‘El caballero de los Siete Reinos’ y ‘La Casa del Dragón’. El escritor habló de “cinco o seis series” y especificó que la mayoría eran precuelas. También adelantó que entre las producciones hay al menos una secuela que, por ahora, se mantiene en misterio.

El futuro de Westeros

Por ahora, los proyectos confirmados y que vienen en camino son la temporada 3 de ‘La Casa del Dragón’, producción en manos de Ryan Condal. El próximo 18 de enero, se estrenará ‘El caballero de los Siete Reinos’, una nueva producción que adaptará una serie de novelas cortas de George R.R. Martin. Narrará las aventuras de Sir Duncan el Alto (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell).

En 2023, el escritor confirmó varias series animadas de ‘Game of Thrones’, incluyendo una sobre los legendarios viajes de la Serpiente Marina. También habló de un spin-off enfocado en la conquista de Westeros por parte de Aegon I Targaryen. George R.R. Martin continúa trabajando en ‘Vientos de Invierno’ y en una nueva novela corta sobre Dunk y Egg.

