‘A Knight of the Seven Kingdoms’ apenas comienza: George R.R. Martin prepara más historias sobre Dunk y Egg

HBO ya confirmó dos temporadas de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, la nueva serie spin-off de ‘Game of Thrones’. George R.R. Martin confirmó que sus planes para Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su joven escudero Egg (Dexter Sol Ansell) van más allá.

El autor planea expandir aún más la historia de estos personajes, lo que abre la puerta a futuras adaptaciones y a nuevas temporadas centradas en sus aventuras. A diferencia de la saga principal —marcada por intrigas políticas y grandes guerras—, ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ apuesta por un relato más personal.

El escritor reconoció que este cambio de tono ha sido muy positivo a nivel creativo, pues su serie de novelas cortas se aparta de la gran épica de ‘Canción de Hielo y Fuego’. Por ello, ya planea nuevas historias para expandir el viaje Dunk y Egg. Ira Parker, showrunner de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ ya conoce algunas de ellas y las consideró para la producción de la serie.

Una obra literaria en constante expansión: el origen de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’

‘A Knight of the Seven Kingdoms’ nace de una serie de novelas cortas conocidas popularmente como ‘Cuentos de Dunk y Egg’. Se ambientan unos 90 años antes que los hechos de ‘Canción de Hielo y Fuego’. Hasta ahora, esta subserie tiene tres historias: ‘El caballero errante’ (1998), ‘La espada leal’ (2003) y ‘El caballero misterioso’ (2010), que se recopilaron después bajo el nombre ‘El caballero de los siete reinos’.

Estos relatos siguen las aventuras de Ser Duncan el Alto, un caballero errante sin tierras ni fortuna, y su joven escudero Egg, quien más tarde se revelará como Aegon Targaryen. George R.R. Martin apostó por historias lejanas a lo épico de su obra cumbre para narrar la vida de la gente cotidiana de Westeros.

Se espera que la serie de HBO adapte las primeras dos novelas para las temporadas de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ ya confirmadas. George R.R. Martin está satisfecho con la nueva producción de su obra, por lo que confirmó que escribirá nuevas historias para Dunk y Egg. Durante su participación en el podcast oficial de la serie, reveló que hacer historias cortas e independientes fue “una de las mejores decisiones” que tomó como escritor.

Peter Claffey y Dexter Sol Ansell en ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ (Imagen: HBO)

En el programa, presentado por Jason Concepcion y Greta Johnsen, reveló que “hay más historias que contar sobre Dunk y Egg, su educación y lo que les deparará el futuro”. Su intención es desarrollar a ambos personajes más allá de lo que ya está escrito y de lo que adaptará la serie en sus primeras temporadas.

“Escribir un relato corto o una novela corta, en este caso, donde te centras en un personaje y ves la historia a través de él, es algo diferente y puede ser muy impactante”.

¿Ira Parker adaptará las nuevas historias de George R.R. Martin?

George R. R. Martin ya compartió con Ira Parker entre diez y doce bosquejos de futuras historias de Dunk y Egg. El showrunner es una de las pocas personas que ya conoce el plan a largo plazo para los personajes. Parker confirmó que esos detalles formaron parte del desarrollo de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’.

La idea actual de HBO es adaptar una novela corta por temporada. Si la serie continúa y el público responde bien, Parker podría adaptar esas historias conforme Martin las escriba. Por ahora, están concentrados solo en las dos primeras temporadas ya confirmadas. El plan de Martin es escribir la cuarta novela corta cuando termine ‘Vientos de Invierno’. En declaraciones para ‘The National’, Parker expresó su deseo de trabajar más con este universo.

“Ahora mismo, estamos centrados en una [temporada], y veremos cómo responde el mundo a eso. En este momento estamos haciendo dos. Ojalá a todo el mundo le guste y podamos seguir. Desde luego, me encanta hacerlo. Me encanta escribir sobre este mundo y es una historia maravillosa. Así que espero que podamos hacer tantas como sea posible”.

La nueva serie debutará el 18 de enero (Imagen: HBO)

¿George R.R. Martin es guionista de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’?

El futuro de Westeros está en buenas manos, así que George R. R. Martin se desempeña únicamente como un socio creativo clave. No figura como guionista en ninguno de los episodios de la primera temporada. Su papel ha sido el de supervisar el rumbo general de la adaptación, revisar los guiones y colaborar estrechamente con Ira Parker en las decisiones creativas más importantes.

El showrunner explicó que Martin estuvo involucrado desde las primeras etapas del desarrollo del proyecto. Leyó borradores, hizo observaciones y discutió cada cambio importante. Más que imponer su visión de la historia, ambos trabajaron como colaboradores en una adaptación que respeta el espíritu de las novelas cortas.

“Yo escribía borradores y él era la primera persona a la que se los enviaba; bueno, primero a mi esposa, luego a George, porque ella es más indulgente al evaluar mi escritura”.

