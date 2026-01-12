George Clooney defiende a los actores que Quentin Tarantino menospreció: ‘Vivimos en una época de crueldad’

George Clooney y Quentin Tarantino no son precisamente amigos. A pesar de que compartieron créditos en cintas como ‘Del crepúsculo al amanecer’, el actor y el director tienen una relación accidentada, marcada por diversos roces públicos. Esta semana, volvieron a estar en el centro de la conversación, pues Clooney arremetió contra Tarantino por menospreciar a Paul Dano, Owen Wilson y Matthew Lillard.

El director de ‘Kill Bill’ fue especialmente duro en sus declaraciones: despreció el talento de varios actores y puso en duda el valor de sus carreras. En algunos casos, dijo no soportar verlos en pantalla, y en otros dejó claro que jamás consideraría trabajar con ellos. Las reacciones no se hicieron esperar e, incluso, algunos de los actores criticados reaccionaron a sus palabras.

George Clooney considera que la actitud de Quentin Tarantino es reprobable, pues demuestra una falta de respeto en tiempos donde la empatía quedó en el olvido y reina la “crueldad”. Por ello, el actor de ‘La gran estafa’ defendió a Dano, Wilson y Lillard durante un discurso reciente.

¿Qué dijo Quentin Tarantino de Paul Dano, Owen Wilson y Matthew Lillard?

Durante su reciente participación en el podcast ‘The Bret Easton Ellis Podcast’, Quentin Tarantino criticó a varios actores de forma despiadada. Explicó que, desde su perspectiva, ‘There Will Be Blood’ es una de las mejores películas del siglo XXI; sin embargo, tiene un defecto: Paul Dano, a quien describió como “aburrido” y como el “eslabón débil” de la producción.

Mattson Tomlin, el co-guionista de ‘The Batman‘, salió a la defensa de Dano, a quien considera “un actor estupendo”. Las críticas del director de ‘Pulp Fiction’ continuaron, pues también arremetió contra Owen Wilson. Afirmó que ‘Medianoche en París’ también es una de sus cintas preferidas, pero que “no puede soportar” al actor, pues su trabajo en pantalla le genera sentimientos encontrados.

Quentin Tarantino (Imagen: Randy Holmes/ABC)

Otro de los actores criticados por Tarantino fue Matthew Lillard, estrella de ‘Scream’ y ‘Five Nights at Freddy’s’, a quien tampoco aprobó como actor. El cineasta afirmó que no le interesaba su trabajo, pues sentía poca afinidad con sus interpretaciones. El propio Lillard respondió a las declaraciones y reconoció que fueron dolorosas.

Estas opiniones provocaron reacciones de todo tipo, incluidos comentarios de otros actores, guionistas y productores que salieron en defensa de los intérpretes criticados. George Clooney se unió esta semana a la conversación y respondió a Tarantino con un mensaje donde queda claro que no comparte su visión.

¿Cómo defendió George Clooney a los actores?

Este fin de semana, George Clooney formó parte de la gala de los Movies for Grownups Awards, donde demostró su apoyo a Paul Dano, Owen Wilson y Matthew Lillard. Sin mencionar directamente a Tarantino, aunque en evidente alusión a sus críticas, Clooney lamentó la crueldad que predomina en la cultura actual y la forma en que se habla del trabajo de otros artistas.

El actor reconoció la trayectoria y el talento de sus compañeros. Invitó a la industria a no agravar la “época de crueldad” que permea a Hollywood y a Estados Unidos en general. Se mostró encantado de trabajar con Dano, Wilson o Lillard, pues sería “un honor” compartir la pantalla con alguno de ellos si es que se presenta la ocasión.

“No disfruto viendo a la gente ser cruel con los actores y, por cierto, Paul Dano, Owen Wilson y Matthew Lillard , sería un honor para mí trabajar con esos actores. Un honor. Vivimos en una época de crueldad. No necesitamos agravarla”.

George Clooney (Imagen: Getty Images)

La disputa entre George Clooney y Quentin Tarantino

Los desacuerdos entre George Clooney y Quentin Tarantino datan de hace varios años. En múltiples entrevistas, el cineasta ha puesto en duda el estatus de Clooney como una auténtica “estrella de cine”. Criticó la trayectoria del actor y afirmó que es difícil recordar grandes películas suyas desde principios de los años 2000. Sugirió que su fama está más ligada a su imagen pública que a una filmografía interesante.

Estos comentarios no pasaron desapercibidos para Clooney, quien en el pasado ya había respondido con ironía y molestia. El actor expresó públicamente que estaba “irritado” por esas declaraciones y que las consideraba despectivas hacia su carrera. Desde entonces, su relación no ha sido estrecha y ha estado marcada por una fricción constante.

