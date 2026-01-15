Robert Downey Jr. y Timothée Chalamet anuncian ‘Dunesday’, el evento cinematográfico de 2026 con ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Dune 3’

La industria del cine ha aprendido que los grandes eventos a veces nacen de los gestos y trends aparentemente casuales que conectan con el público. A veces, basta una coincidencia en el calendario y dos nombres con suficiente peso simbólico para llegar más lejos. Robert Downey Jr. y Timothée Chalamet acaban de comprobarlo con el anuncio de Dunesday.

Y es que lo que ocurrió en Los Ángeles durante una proyección especial que, en teoría, no tenía nada que ver con superhéroes ni con desiertos interplanetarios, pasó a ser otra cosa. La presencia de dos de las figuras más famosas del cine fue suficiente para transformar una noche discreta en un espectáculo para fans.

Robert Downey Jr. y Timothée Chalamet anuncian Dunesday

La chispa se encendió cuando Robert y Timothée compartieron escenario en una función especial de Marty Supremo en Los Ángeles. Lo que parecía una muestra de apoyo entre colegas terminó siendo una idea con ambición industrial.

Robert Downey Jr. en el set de Avengers: Doomsday (Foto: Instagram)

Downey Jr. tomó el micrófono y le recordó al público que ambos tienen estrenos programados para el mismo día en diciembre de 2026. En lugar de plantearlo como una competencia inevitable, propuso nombrar la fecha como Dunesday, una conjunción comercial de Dune 3 y Avengers: Doomsday.

Entérate: ‘Marty Supremo’ iba a tener un final alternativo de acuerdo con Josh Safdie: ‘Había un vampiro’

“Ambos tenemos películas que se estrenan el 18 de diciembre y decidimos acuñar el término… Estamos pensando en Dunesday. Ya veremos si para entonces seguimos siendo amigos.”

Avengers: Doomsday y Dune 3 son las películas más esperadas de 2026

Avengers: Doomsday representa el regreso de Marvel Studios al centro de los grandes eventos cinematográficos tras años de reconfiguración interna. La nueva entrega de la saga de los Vengadores, dirigida una vez más por los hermanos Russo, cargará con el peso histórico de definir una nueva era, ahora con el multiverso como estrategia principal.

El antecedente inmediato es Avengers: Endgame, una película que superó los dos mil millones de dólares y se convirtió en un referente difícil de igualar.

En paralelo, Dune 3 continuará la adaptación del universo creado por Frank Herbert, ahora entrando en la etapa más política y amarga del relato. Tras el éxito comercial y crítico de Dune: Parte Dos, la tercera entrega volverá a mostrar ese cine épico que ha sabido atraer tanto al público general como al espectador más crítico.

El fenómeno Barbenheimer

En 2023, Barbie y Oppenheimer demostraron que dos películas muy distintas podían potenciarse mutuamente. En lugar de dividir a la audiencia, el estreno simultáneo dio forma a una dinámica de consumo inesperada y espectacular.

Zendaya y Timothée Chalamet en Dune 2 (Foto: IMDb)

El resultado fue histórico. Entre las dos producciones reunieron cerca de 2.5 mil millones de dólares a escala mundial. Hubo memes, debates, maratones dobles, gente disfrazada y una cobertura mediática que acompañó a ambas películas durante semanas e impulsó su rendimiento en taquilla.

El cine no murió después de la pandemia

Por un tiempo se creyó que la pandemia había cambiado de forma irreversible el consumo audiovisual y que ir a los cines jamás sería lo mismo. Es justo decir que los números posteriores a 2020 han contado una historia distinta, más compleja y menos catastrófica o apocalíptica.

Lanzamientos como Spider-Man: Sin Camino a Casa, Top Gun: Maverick, Avatar: El Camino del Agua y Avatar: Fuego y Ceniza demostraron que el público sigue dispuesto a acudir a las salas cuando percibe que el estreno vale la pena. Todo se trata de dar forma al evento adecuado y anunciarlo como es debido para que la gente corra a las salas de cine para ser testigo.

Robert Downey Jr. y Timothée Chalamet, al unir fuerzas a través del anuncio de Dunesday, aspiran a convertir la taquilla de finales de 2026 en una auténtica locura que asegure la atención de las masas. ¿De cuánto será la taquilla total que recaudarán? ¿Podrán superar los 3 mil millones de dólares a escala mundial? Ciertamente, ambas tienen el potencial para lograrlo.

Llegarán a salas de cine el 18 de diciembre.

Con información de Deadline.

Entérate: Paramount demanda a Warner Bros. Discovery y exige detalles profundos sobre su acuerdo con Netflix