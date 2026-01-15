‘Marty Supremo’ iba a tener un final alternativo de acuerdo con Josh Safdie: ‘Había un vampiro’

Así es, Marty Supremo no terminó con los créditos finales. Al contrario, la película dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet encontró una segunda vida en entrevistas y podcasts, donde acaba de emerger un final alternativo que bien pudo cambiar por completo la lectura de la película.

Es conclusión diferente, concebida en los primeros borradores del guion, proponía un giro muy extraño y muy simbólico, uno que transformaba la fábula del éxito en algo mucho más oscuro y literal.

La mágica vida de Marty Supremo

Marty Supremo nos muestra la trayectoria de Marty Mauser, un prodigio del tenis de mesa que emerge de los márgenes de Nueva York con talento y hambre de reconocimiento. Interpretado por Chalamet, el personaje encarna a un joven que convierte su vida en espectáculo.

La película recorre varias décadas de su vida. Hay salones clandestinos donde se juega por dinero y escenarios donde el deporte se une con el show. Safdie construye un retrato que se mueve entre la mitología urbana y el drama personal, y muestra cómo la obsesión por ganar puede ser también una forma de huida.

Más allá del deporte, Marty Supremo habla del deseo de dejar huella y de la pregunta sobre si triunfar equivale realmente a cumplir el destino propio. Esas ideas sostienen la historia hasta su desenlace oficial, mucho más sobrio de lo que pudo haber sido.

El final alternativo de Marty Supremo

Fue en una charla del podcast de A24 donde Josh Safdie reveló que el cierre de la película estuvo a punto de tomar otro rumbo. En ese primer planteamiento, Marty sobrevivía hasta finales de los años ochenta y alcanzaba el éxito.

“Convierte esa [zapatería] en la tienda más exitosa de Orchard Street. La cambia a Marty Mauser’s Shoes. Franquicias, más franquicias, se va de Nueva York y se vuelve un hombre muy rico. Su familia crece, deja la ciudad, tiene una casa hermosa y termina con él en un concierto de Tears for Fears junto a su nieta. Tienen asientos increíbles, al frente, y él está ahí mirándolo. Y piensa en Everybody Wants to Rule the World, en la juventud, en lo que significa, y tiene este éxito, pero no está haciendo aquello que creía que había nacido para hacer en este mundo.”

Tras este planteamiento, Safdie revela que en el final alternativo, Marty iba a terminar con una mordida de Mr. Wonderful (Kevin O’Leary) en el cuello:

“Estás en sus ojos, le construimos las prótesis a Timmy y todo, y Mr. Wonderful aparece detrás de él y le da un mordisco en el cuello, y esa era la última imagen. Y no ha envejecido.”

A24 prefirió no inclinarse por el final vampírico.

¿Marty Supremo se basa en una historia real?

Aunque la película no es una biografía estricta, su columna vertebral se inspira en la vida de Marty Reisman, una figura legendaria del tenis de mesa estadounidense. Reisman fue conocido tanto por su talento como por su carácter impredecible y su afición al show.

Reisman ganó más de veinte títulos importantes, abrió partidos para los Harlem Globetrotters y construyó una reputación de jugador que jamás retrocedía ante nada. Su vida se caracterizó por ciclos de riqueza y pérdida, por el enfrentamiento entre tradición y modernidad dentro del deporte, y por una personalidad excéntrica.

Timothée Chalamet vuelve este 2026

Tras Marty Supremo, Timothée Chalamet ya tiene asegurado su regreso a uno de los universos más ambiciosos del cine reciente. En 2026 retomará el papel de Paul Atreides en Dune 3, adaptación de la novela Dune Mesías, donde la historia abandona el relato heroico para adentrarse en las consecuencias del poder absoluto.

En esa etapa, Paul será una figura atrapada por la religión y las guerras que se libran en su nombre. El libro de Frank Herbert cuestiona la idea del mesías y muestra cómo las revoluciones nacidas con ideales pueden derivar en opresión.

La película es dirigida por Denis Villeneuve y llegará a salas de cine el 18 de diciembre de 2026.

