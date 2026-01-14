Showrunner de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ elogia a George R.R. Martin por crear las mejores ‘parejas disparejas’

El mundo de Westeros no tendría el mismo impacto sin sus icónicos personajes. George R.R. Martin tiene un talento especial para crear figuras memorables que han definido el corazón de su obra. Ira Parker, showrunner de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, concuerda con que el artífice de ‘Game of Thrones’ siempre sorprende con su forma de construir protagonistas

La nueva serie spin-off promete ser otra demostración de la agudeza de Martin al momento de diseñar a sus personajes. Sir Duncan el Alto (Peter Claffey) y su joven escudero Egg (Dexter Sol Ansell) encabezarán un relato con un tono diferente al de la serie principal, pues las personas comunes de Westeros serán los protagonistas.

Parker considera que Martin hizo un excelente trabajo al crear a Dunk y Egg, a quienes comparó con otra dupla memorable de ‘Game of Thrones’ para elogiar la forma en que Martin crea a sus personajes.

George R.R. Martin es un genio de las “parejas disparejas”

La obra de George R. R. Martin está llena de lo que Ira Parker llama “parejas disparejas”, es decir, dúos improbables que, al cruzar caminos, cooperan, sobreviven y se transforman: Arya Stark y Sandor “El Perro” Clegane representan una de las parejas más emblemáticas de ‘Game of Thrones’, y Parker cree que Dunk y Egg estarán a la altura.

Durante una entrevista con ‘GamesRadar+’, el showrunner de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ habló sobre la naturaleza distinta de la nueva serie. Recalcó que la aventura de Dunk y Egg se desarrollará lejos de la guerra, la política y los elementos fantásticos que caracterizan a la obra cumbre de Martin.

Peter Claffey como Dunk

Park concibe a Dunk y Egg como un solo personaje que se desarrollará a lo largo de la serie, que ya tiene confirmadas dos temporadas. Reconoció el talento de Martin para crear “parejas disparejas”, y comparó a los protagonistas de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ con otros dúos memorables de la franquicia.

“Diría que esa relación es probablemente la más cercana a una dinámica de ‘Game of Thrones’, en la línea de El Perro y Arya o Pod y Brienne. George escribe las parejas disparejas mejor que nadie, y esos siempre fueron mis momentos favoritos de la serie original. Ahora tenemos toda una serie basada en una de esas pequeñas parejas disparejas, y es muy divertida, y ojalá eso sea suficiente para el público”.

Arya Stark y Sandor Clegane viajan juntos y, pese a sus diferencias, protagonizan algunos momentos memorables de la serie. Por su parte, Podrick Payne es asignado como escudero de Brienne de Tarth para acompañarla en su misión de encontrar a Sansa Stark.

Una admiración mutua

Ira Parker tiene una profunda admiración por el trabajo de George R.R. Martin. En una entrevista pasada con ‘Temple of Geek’, el creativo habló sobre sus pláticas con el escritor que le permitieron conocer su vínculo emocional con los personajes. Declaró que la primera temporada de la serie, basada en la novela ‘El caballero errante’, la realizó para complacer a Martin.

Para el creativo es importante conseguir la aprobación de Martin para continuar en el proyecto y, por supuesto, es una satisfacción personal que persigue con ‘A Knight of the Seven Kingdoms’. Añadió que colaborar con el autor ha sido una experiencia sensacional en todos los sentidos. Esta semana, Parker confirmó que incluso conoce historias inéditas de Dunk y Egg que Martin planea publicar en su próxima novela corta.

La nueva serie debutará el 18 de enero

Por su lado, Martin está muy satisfechos con los resultados de la adaptación. ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ tiene una especial importancia en su carrera como escritor, pues le dio libertad creativa y un respiro de ‘Canción de Hielo y Fuego’.

“¡Santa madre de Dios! Acabo de retroceder en el tiempo. Entras al set y parece que entré a mi libro…”, afirmó Martin cuando conoció el set de la nueva serie spin-off. También expresó su admiración por el trabajo de Parker y el resto del equipo creativo, pues considera que capturaron a la perfección la esencia de su novela corta.

¿Qué dice la crítica de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’?

La crítica coincide en que ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ es un giro refrescante para el universo de ‘Game of Thrones’. Jim Vejvoda de ‘IGN’ destaca que, al dejar de lado gran parte del espectáculo y la fantasía, la serie vuelve a poner el foco en los personajes, especialmente en la relación entre Dunk y Egg, que se convierte en el verdadero motor emocional de la historia.

Varios críticos elogian especialmente a sus protagonistas. Lewis Knight de ‘Radio Times’ señala que Peter Claffey y el joven Dexter Sol Ansell logran una dupla carismática y entrañable, mientras que ‘Screen Rant’ y ‘CBR’ coinciden en que la serie encuentra su fuerza en su tono más ligero, su humor y en una narrativa centrada en el crecimiento personal y la mentoría.

No todos están completamente convencidos de la serie. Therese Lacson de ‘Collider’ advierte que este cambio de tono puede resultar divisivo para algunos fans, especialmente para quienes esperan grandes conflictos épicos.

