Muere Roger Allers, director de ‘El Rey León’ y ‘Open Season: Amigos Salvajes’, a los 76 años

El mundo de la animación despertó esta semana con una noticia que recorrió estudios de cine y memorias personales. La muerte de Roger Allers, una figura primordiales de Disney, acaba de emitir un silencio particular entre quienes crecieron con historias contadas a través de dibujos y música.

Durante décadas, su nombre apareció discretamente en los créditos, pero su trabajo estuvo presente en varias de las imágenes más famosas del cine animado. Allers, director y artista cumbre de la animación contemporánea, falleció este 17 de enero a los 76 años y deja atrás una filmografía que cruzó generaciones y fronteras.

De qué murió Roger Allers

La noticia fue confirmada por el veterano supervisor de efectos visuales y autor Dave Bossert, amigo cercano y colaborador frecuente de Allers. A través de redes sociales, Bossert explicó que ambos habían intercambiado correos electrónicos apenas unos días antes.

“Estoy profundamente entristecido por la noticia de que nuestro amigo Roger Allers ha partido hacia su siguiente viaje. Justo esta última semana estuvimos intercambiando correos mientras él viajaba por Egipto, lo que hace que esta pérdida se sienta aún más irreal. Roger fue un artista y cineasta extraordinariamente talentoso, un verdadero pilar del renacimiento de la animación de Disney.”

Hasta ahora, no se ha dado a conocer una causa oficial de la muerte. Ni su familia ni los estudios con los que trabajó emitieron detalles médicos, y las declaraciones públicas se han concentrado en su legado creativo y humano. La discreción es total, acorde con la forma reservada con la que Allers condujo su vida personal.

Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, publicó un mensaje en el que destacó la influencia del cineasta en la identidad del estudio.

“Roger Allers fue un visionario creativo cuyas numerosas contribuciones a Disney vivirán por generaciones. Comprendía el poder de una gran narrativa. Cómo personajes inolvidables, emoción y música pueden unirse para crear algo atemporal. Su trabajo ayudó a definir una era de la animación que sigue inspirando a públicos de todo el mundo, y estamos profundamente agradecidos por todo lo que le dio a Disney. Nuestros corazones están con su familia, amigos y colaboradores.”

Obra de Roger Allers

Roger Allers estudió bellas artes en la Universidad Estatal de Arizona y, tras años de arduo trabajo y formación, llegó a Disney en 1985. Su largo viaje en la industria fue impulsado por su pasión por los dibujos animados, nacida en la infancia.

Dentro de la compañía participó como artista de guion gráfico en La sirenita y Aladdin, y fue jefe de guionistas en La bella y la bestia, una película que marcaría el regreso de Disney al primer plano creativo. Más tarde colaboró en proyectos como Oliver & Company, The Rescuers Down Under y El príncipe y el mendigo.

Su nombre quedó ligado para siempre a El rey león, que codirigió junto a Rob Minkoff en 1994. Después amplió su carrera como director en The Little Matchgirl, un cortometraje que le valió una nominación al Oscar en 2007, y como director de Open Season: Amigos Salvajes, el primer largometraje de Sony Pictures Animation.

También dirigió The Prophet”en 2014 y participó como guionista, supervisor de historia y artista visual en títulos como Lilo & Stitch, Las Locuras del Emperador y El Rey León 3: Hakuna Matata. En Broadway, fue coautor del libreto del musical de El rey león, que obtuvo un premio Tony y se convirtió en uno de los espectáculos más exitosos de la historia.

El Rey León, una historia que cruzó fronteras

Más allá de una carrera brillante, Roger Allers hizo la maravilla posible a través de El rey león. La película animada narró la historia de Simba, un cachorro de león que debe enfrentar la pérdida y la responsabilidad de asumir su lugar en el ciclo de la vida. Está inspirada libremente en Hamlet y en mitologías africanas.

En su estreno original recaudó más de 770 millones de dólares y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la animación. Años después, su versión de acción real de 2019 superó los 1.6 mil millones en taquilla.

Con esta película, Allers construyó un mundo que millones reconocen como propio. Descanse en paz

