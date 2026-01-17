Muere Mark Jones, director de ‘Leprechaun’ y ‘Rumpelstiltskin’, a los 72 años

El cineasta y guionista estadounidense Mark Jones, conocido por su trabajo en el terror de bajo presupuesto de los años noventa y por haber creado dos títulos que con el tiempo se convirtieron en referentes de culto, falleció el 16 de enero en Los Ángeles a los 72 años. Su muerte ocurrió tras una breve estancia en el West Hills Hospital y fue confirmada a Variety por su amigo y colaborador George Saadi. Jones habría cumplido 73 años el sábado 17 de enero, apenas unas horas después de su fallecimiento.

¿Quién fue Mark Jones y cómo llegó al cine de terror?

Antes de dirigir películas de terror, Mark Jones construyó una larga carrera como escritor en la industria de la animación televisiva. Vendió su primer guion a Filmation Studios y más tarde trabajó en DePatie-Freleng, donde participó en series clásicas como ‘Mister Magoo’ y ‘Pink Panther’. Posteriormente se integró a Hanna-Barbera, donde escribió y editó historias para ‘Super Friends’ y varios proyectos de ‘Scooby-Doo’.

Mark Jones y Max Grodénchik en el set de ‘Rumpelstiltskin’ (imagen: IMDb)

Su trayectoria también incluyó otros créditos animados como ‘Fangface’, ‘Yogi’s Space Race’, ‘Plastic Man’, ‘Heathcliff’ y ‘Mister T’. En paralelo, durante los años ochenta y principios de los noventa, colaboró como guionista en series de acción y aventura en live-action como ‘The A-Team’, ‘The Fall Guy’, ‘Riptide’, ‘Superboy’ y ‘The Misadventures of Sheriff Lobo’.

Del Saturday morning al terror de culto

El salto definitivo de Jones al cine llegó con ‘Leprechaun’ (1992), una comedia de terror que, con recursos limitados, presentó a una criatura inspirada en el folclor irlandés convertida en villano slasher. La película fue protagonizada por Jennifer Aniston y Warwick Davis, y con el tiempo se consolidó como un título recurrente en el circuito de videoclubes.

A mediados de la década, Jones dirigió ‘Rumpelstiltskin’ (1995), una reinterpretación oscura del cuento clásico que siguió una lógica similar: tomar un relato infantil ampliamente conocido y trasladarlo al terreno del horror. Aunque su recepción fue discreta en su estreno, la película terminó por integrarse al mismo nicho de culto que otras producciones de terror noventero.

Mark Jones y Warwick Davis en el set de ‘Leprechaun’ (imagen: IMDb)

‘Leprechaun’ y ‘Rumpelstiltskin’: inicio, cierre y estado actual

‘Leprechaun’ inició en 1992 y dio pie a una franquicia extensa que se expandió durante más de dos décadas. A lo largo de los años se produjeron siete secuelas, con variaciones de tono que fueron del terror más directo a la comedia abierta. La entrega más reciente, ‘Leprechaun Returns’, se estrenó en 2018 y funcionó como una continuación directa del filme original, ignorando varias de las secuelas previas. Hasta el momento no se han anunciado oficialmente nuevos proyectos relacionados con la saga.

En contraste, ‘Rumpelstiltskin’ se mantuvo como una película única. Estrenada en 1995, no generó continuaciones ni reinicios posteriores, y hoy es recordada como una curiosidad dentro del cine de terror de bajo presupuesto de esa época. Con la muerte de Mark Jones, ambas producciones quedan asociadas de manera definitiva a su legado creativo, marcado por una carrera que transitó de la animación televisiva al cine de género que encontró, con el tiempo, una audiencia fiel.

