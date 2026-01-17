Productor de ‘Piratas del Caribe’ asegura que Johnny Depp estaría en la nueva película de la saga

El futuro de ‘Piratas del Caribe’ cada vez se ve más claro, o al menos esa esperanza dan a los fans las nuevas declaraciones de su productor histórico, que reavivan la posibilidad de un regreso clave para la franquicia: Johnny Depp como Jack Sparrow. Aunque el proyecto permanece en desarrollo y sin anuncios corporativos, el tema volverá a generar expectativa entre los seguidores de la saga, especialmente después de años marcados por el silencio oficial y la incertidumbre creativa.

Las palabras surgieron en una entrevista reciente realizada en Europa, donde el productor abordó su trayectoria, sus proyectos actuales y, de manera puntual, el estado de una posible sexta entrega de la saga de piratas. Si bien no se habló de fechas ni de rodajes, el comentario es suficiente para que la esperanza siga viva en el corazón de los fanáticos.

Johnny Depp en ‘Piratas del Caribe’ (2003) (imagen: Disney)

¿Qué dijo exactamente el productor sobre ‘Piratas del Caribe’ sobre el regreso de Johnny Depp?

Durante la conversación, Jerry Bruckheimer dejó claro que existen ideas en desarrollo para una nueva película de ‘Piratas del Caribe’, con Margot Robbie. En ese contexto, el productor expresó su postura personal sobre quién debería formar parte del proyecto si él continúa al frente.

Fue ahí donde afirmó: “Con Johnny Depp a bordo, por supuesto”, una frase que confirma que él, igual que la mayoría de aficionados a la saga de ‘Piratas del Caribe‘, necesita al capitán Jack Sparrow para que el proyecto sea del interés general.

Johnny Depp y el peso de Jack Sparrow en la franquicia

La figura de Johnny Depp está profundamente ligada al éxito de ‘Piratas del Caribe’ (o al revés). Su interpretación de Jack Sparrow convirtió al personaje en uno de los íconos del cine comercial del siglo XXI y fue determinante para que la franquicia superara los 4,500 millones de dólares en taquilla global.

Sin embargo, tras el estreno de la quinta entrega y los conflictos legales que rodearon al actor en años recientes, Disney optó por congelar la saga mientras evaluaba nuevas direcciones creativas. Desde entonces, se ha hablado de reboots, spin-offs y versiones alternativas, pero sin que ninguna llegue a materializarse.

¿Hay confirmación oficial por parte de Disney?



Hasta ahora, Walt Disney Pictures no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme el regreso de Johnny Depp ni el arranque de ‘Piratas del Caribe 6’. Tampoco existe información pública sobre contratos firmados, fechas de rodaje o decisiones definitivas sobre el elenco.

Johnny Depp (Fotografía: Elliot Nyman/Pantheon Art)



Las declaraciones de Bruckheimer reflejan una intención clara desde la producción, pero el proyecto continúa en una fase temprana. Mientras Disney guarda silencio y el actor no se pronuncia directamente, el regreso de Depp sigue siendo una posibilidad abierta, ¿de qué lado caerá la moneda?



Por ahora, el futuro de ‘Piratas del Caribe’ permanece en pausa estratégica, con varias rutas posibles sobre la mesa y una decisión final que, de concretarse, tendría que ser anunciada oficialmente por el estudio.

Con información de Fotogramas.

