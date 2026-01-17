Matt Damon y Ben Affleck dicen que el streaming está redefiniendo la narrativa cinematográfica para un público cada vez más distraído

El consumo en casa está mediado por métricas de retención y el uso constante del celular

Matt Damon y Ben Affleck regresaron a la pantalla juntos con ‘The Rip’ y aprovecharon su promoción para poner sobre la mesa una discusión incómoda para la industria: la manera en que el streaming está influyendo directamente en cómo se escriben, estructuran y montan las películas para un público que consume historias mientras mira el celular. La reflexión surgió durante una charla reciente en The Joe Rogan Experience, donde ambos actores hablaron sin rodeos sobre atención, algoritmos y decisiones creativas.

¿Cómo ha cambiado el streaming la forma de hacer películas?

Durante la conversación, Damon explicó que el cambio no es solo de distribución, sino de concepción narrativa. Según él, las películas ahora requieren “un nivel de atención muy diferente” cuando están pensadas para verse en casa, donde el espectador puede distraerse o abandonar la historia en cualquier momento. Ese comportamiento, dijo, está empezando a tener un impacto directo en la forma en que se hacen las películas.

Matt Damon y Ben Affleck en ‘The Rip’ (imagen: Netflix)

Al usar a Netflix como ejemplo, Damon describió cómo las plataformas presionan para capturar al espectador desde los primeros minutos, incluso en géneros que antes se permitían una construcción más pausada. “La forma estándar de hacer una película de acción, según aprendimos, era tener tres escenas. Una en el primer acto, otra en el segundo, otra en el tercero… Y ahora dicen: ‘¿Podemos hacer una buena en los primeros cinco minutos? Queremos que la gente esté atenta’.”

El actor añadió que esa lógica también se extiende al diálogo. “‘Y no sería terrible si reiteraras la trama tres o cuatro veces en el diálogo porque la gente está con sus teléfonos mientras miran.’” De acuerdo con Damon, este tipo de comentarios ya no provienen solo de ejecutivos, sino de datos concretos sobre cuándo el público deja de ver una película.

‘The Rip’ y la narrativa pensada para la retención

En ese contexto se inserta ‘The Rip’, el nuevo thriller protagonizado por Damon y Affleck, que sigue a un grupo de policías de Miami cuya relación empieza a fracturarse tras encontrar 20 millones de dólares en una casa abandonada, atrayendo fuerzas externas mientras la desconfianza crece entre ellos. La película, estrenada en Netflix, no es una excepción a estas dinámicas de consumo.

Durante la charla, el propio Joe Rogan mencionó cómo las métricas de streaming muestran con claridad en qué momento el público “se cae”. “Tenemos datos que muestran que, dentro de los primeros cinco minutos, cuando esto sucede, sintonizan nuestra trama tres o cuatro veces en el diálogo porque la gente está en sus teléfonos mientras miran,” comentó el conductor, subrayando que hoy los cineastas deben decidir si adaptan su narrativa a esas métricas o si se resisten a ellas.

Damon reconoció que este fenómeno va más allá de una sola plataforma o género. La estructura tradicional, pensada para salas de cine donde levantarse e irse tiene un costo social mayor, ya no aplica de la misma forma cuando el espectador está en casa y basta un clic para cambiar de contenido.

¿Hay espacio para resistirse al algoritmo?

Aquí es donde Affleck introdujo el matiz más interesante de la discusión. Para él, existen ejemplos recientes que demuestran que no es obligatorio seguir todas esas “reglas” para mantener al público atento. Citó la serie ‘Adolescence‘, a la que describió como oscura, silenciosa y exigente con el espectador. “No hizo nada de eso. Y es jodidamente genial,” afirmó, destacando que incluye escenas largas y momentos donde no hay diálogo.

Netflix es la plataforma de streaming más grande del mundo, y ha cambiado las reglas del juego en la narrativa cinematográfica

Damon coincidió en que se trata de “la excepción”, mientras que Affleck sostuvo que ese tipo de proyectos prueba que aún hay margen para apostar por narrativas más arriesgadas. Ambos reconocieron, sin embargo, que algo se pierde cuando películas incómodas o perturbadoras se consumen en casa. Damon recordó cómo filmes como ‘Taxi Driver‘ mantenían a la audiencia en la butaca, incluso cuando resultaban difíciles de ver. “Si alguien molesta en casa, simplemente cambian de canal,” dijo.

Aun así, Affleck rechazó la idea de que el streaming sea una amenaza existencial para el cine. Para él, se trata de otro cambio histórico, comparable al impacto que tuvo la televisión décadas atrás. El algoritmo influye, sí, pero no cancela la responsabilidad creativa. “Lo que puedes hacer es hacerlo lo mejor que puedas,” concluyó.

Con información de Deadline y Dexerto.

