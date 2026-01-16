CEO de Netflix reafirma que la compra de Warner Bros. no afecta los estrenos en cines

En medio del proceso para cerrar la compra del negocio de cine y televisión de Warner Bros. Discovery, el co-CEO Ted Sarandos salió a responder a las dudas que han rodeado la operación, en especial aquellas relacionadas con el futuro de los estrenos en salas. El directivo ofreció una entrevista extensa a The New York Times, la primera desde que se anunció el acuerdo, con el objetivo de despejar temores sobre un posible debilitamiento del modelo teatral bajo el control de Netflix.

También te puede interesar: Audrey Nuna, cantante de ‘K-Pop Demon Hunters’, dará concierto gratuito en México

¿Netflix planea reducir la presencia de Warner Bros. en los cines?

Sarandos rechazó de forma directa esa idea y aseguró que existe una lectura equivocada sobre la estrategia de la compañía. Al abordar el temor de que Netflix busque desplazar las salas en favor del streaming, explicó que entiende la reacción emocional de quienes aman la experiencia cinematográfica, pero insistió en que la empresa no ha hecho nada para eliminarla. En la entrevista afirmó: “Entiendo que la gente se ponga sensible porque les encanta y no quieren que desaparezca. Y creen que hemos estado haciendo cosas para que desaparezca. No lo hemos hecho.”

Algunos temen que la experiencia cinematográfica se vea afectada por la compra de Warner Bros. por Netflix (Imagen: Getty)

El ejecutivo subrayó que, una vez cerrado el acuerdo, Netflix heredará una infraestructura de distribución teatral que genera miles de millones de dólares, un negocio que no tiene intención de poner en riesgo. “Cuando se cierre este acuerdo, tendremos un motor de distribución cinematográfico que es fenomenal y produce miles de millones de dólares de ingresos cinematográficos que no queremos poner en riesgo”, señaló, al tiempo que dejó claro que su ambición también pasa por competir en taquilla.

También lee: Paramount demanda a Warner Bros. Discovery y exige detalles profundos sobre su acuerdo con Netflix

Ventanas de exhibición y competencia en taquilla

Uno de los puntos más concretos de la entrevista fue la confirmación de las ventanas de exhibición. Sarandos afirmó que el negocio cinematográfico se mantendría “en gran medida como es hoy”, con ventanas teatrales de 45 días antes de llegar a plataformas digitales. “Te doy una cifra concreta. Si vamos a estar en el negocio del cine, y lo estamos, somos gente competitiva: queremos ganar. Quiero ganar el fin de semana de estreno. Quiero ganar en taquilla.”

El directivo también respondió a la polémica que generó en el pasado al calificar el negocio de exhibición cinematográfica como “anticuado”. Según explicó, la frase fue sacada de contexto. “Tienes que escuchar esa cita de nuevo. Dije ‘anticuado para algunos.’” Para ilustrarlo, puso ejemplos opuestos: comunidades sin salas cercanas frente a ciudades como Manhattan, donde, dijo, su hija puede caminar a varios complejos cinematográficos y acude al cine varias veces por semana.

Streaming y salas, una relación complementaria

Lejos de presentar al streaming como enemigo de los cines, Sarandos defendió que ambos modelos se refuerzan. Al ser cuestionado sobre si Netflix cambió los hábitos del público alejándolo de las salas, sostuvo que lo esencial es ofrecer motivos para salir de casa, y añadió que cuando existe entusiasmo real por un estreno, la gente responde.

Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters) (Imagen: Netflix)

Como ejemplos, citó experiencias recientes impulsadas por Netflix alrededor de ‘Stranger Things’ y ‘K-Pop Demon Hunters’, que apostaron por el concepto de evento para atraer público. A su juicio, ir al cine incluso puede incentivar el consumo posterior en casa. El directivo sostuvo además que la asistencia al cine no excluye el consumo posterior en plataformas, sino que puede reforzarlo.

Ver una película en pantalla grande, explicó, suele detonar el deseo de seguir explorando historias desde casa. Bajo esa lógica, defendió que la compañía no busca debilitar el ecosistema teatral, sino convivir con él. Su objetivo, afirmó, siempre ha sido ampliar las opciones para el público y fortalecer la relación de los espectadores con el cine, incluso en un contexto donde Netflix avanza en acuerdos estratégicos y en la posible integración del negocio cinematográfico de Warner Bros.

Con información de JoBlo.

No te vayas sin leer: Millie Bobby Brown defiende el cierre de Eleven en el final de ‘Stranger Things’