Millie Bobby Brown defiende el cierre de Eleven en el final de ‘Stranger Things’

El final de ‘Stranger Things‘ sigue generando conversación semanas después de su estreno. La quinta y última temporada puso punto final a una de las historias más influyentes de la televisión reciente y, como suele ocurrir con los cierres de largo aliento, provocó reacciones encontradas entre el público. Ahora Millie Bobby Brown, protagonista central de la serie desde 2016, ha salido a explicar y defender el destino de Eleven, un desenlace que se convirtió rápidamente en el tema más discutido del episodio final.

¿Por qué Millie Bobby Brown considera “necesario” el final de Eleven?

En una entrevista concedida a Netflix Tudum, Millie Bobby Brown se refirió directamente al cierre de su personaje y dejó clara su postura. La actriz calificó la decisión final como “hermoso y catártico” y aseguró que era algo que ella había deseado desde hace tiempo para Eleven. “Simplemente creo que es increíblemente importante que todo termine para ella, y que el sufrimiento y el dolor terminen”, explicó.

Eleven en la quinta temporada de ‘Stranger Things’ (imagen: Netflix)

Sus palabras apuntan a una lectura del personaje que va más allá del heroísmo tradicional. Desde su primera aparición, Eleven fue presentada como una niña sometida a experimentos, utilizada por científicos militares y definida por el dolor. Para Brown, el final no es una tragedia gratuita, sino un cierre que pone fin a ese ciclo de abuso y explotación que marcó toda su vida.

El sacrificio en el episodio final y la visión de los Duffer

En el último episodio, Eleven toma una decisión definitiva: se sacrifica y decide permanecer dentro del Upside Down en colapso para impedir que su sangre vuelva a ser utilizada para abrir nuevos portales. La acción busca cerrar de una vez por todas el sistema que permitió durante años la explotación de niños con habilidades sobrenaturales.

Sobre este punto, Ross Duffer, cocreador de la serie junto a su hermano Matt, fue tajante al explicar que este destino siempre estuvo contemplado. “Nunca hubo una versión de la historia en la que Eleven estuviera con la pandilla al final”, afirmó. Duffer también aclaró que nunca quisieron despojarla de sus poderes: “Ella representa la magia y la magia de la infancia”.

Más adelante, el creador subrayó que la ausencia de Eleven era indispensable para cerrar la historia: “Para que nuestros personajes pudieran seguir adelante y la historia de Hawkins y el Mundo del Revés llegara a su fin, Once tuvo que irse”. Según explicó, la idea no era castigar al personaje, sino permitir que el mundo de la serie pudiera seguir adelante.

Ambigüedad, teorías y lo que viene después de la serie

El desenlace de ‘Stranger Things’ evita ofrecer una respuesta definitiva sobre el destino de Eleven y opta por mantener un margen de ambigüedad. La última secuencia se sitúa 18 meses después de los hechos centrales y muestra a Mike planteando, durante una partida final de Dungeons & Dragons, la posibilidad de que Eleven no haya muerto realmente. Según su teoría, ella pudo haber fingido su desaparición para alejarse de Hawkins y llevar una vida en paz en algún lugar remoto, incluso junto a Kali. La serie, sin embargo, nunca confirma esta versión.

De acuerdo con Ross Duffer, esta indefinición fue una decisión deliberada. El cierre no busca imponer una verdad absoluta, sino mostrar cómo los personajes eligen creer en esa posibilidad para poder seguir adelante. En palabras del creador, el hecho de que confíen en esa idea resultó una forma más efectiva de representar el cierre emocional y narrativo del grupo.

‘Stranger Things’ (imagen: Netflix)

Los hermanos Duffer también han reconocido que existe una respuesta concreta sobre lo ocurrido con Eleven, pero decidieron no hacerla pública. Según explicaron, solo una persona del elenco conoce esa verdad y se comprometió a mantenerla en secreto.

La discusión en torno al final se ha extendido más allá de la serie con el estreno del documental ‘One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5’, dirigido por Martina Radwan, que profundiza en el proceso creativo de la última temporada. En ese contexto, la directora reflexionó sobre la idea de que la magia llegue a su fin como parte natural del cierre, aunque sin descartar que esa misma magia permanezca de otra forma en quienes vivieron la historia.

Aunque la serie principal concluyó oficialmente, Netflix ya confirmó que el universo de ‘Stranger Things’ continuará expandiéndose. Entre los proyectos anunciados se encuentra una serie animada ambientada entre la segunda y la tercera temporada, así como un spin-off en acción real con nuevos personajes y una mitología distinta. Aun así, el destino de Eleven sigue siendo el eje central del debate y el elemento que define, para muchos espectadores, el verdadero significado del final.