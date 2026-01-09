Joe Keery, actor de ‘Stranger Things’, critica a Donald Trump por defender a agente de ICE acusado de asesinato

El actor Joe Keery, conocido por interpretar a Steve Harrington en ‘Stranger Things’, se pronunció en redes sociales contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este defendiera públicamente a un agente del Immigration and Customs Enforcement (ICE) involucrado en la muerte de Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que fue asesinada durante un operativo en Minneapolis. El caso ha provocado una fuerte reacción pública, tanto por las circunstancias del tiroteo como por el tono del mensaje difundido por el mandatario.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el asesinato de Renee Good?

El incidente ocurrió el 8 de enero, cuando Renee Good, madre de tres hijos, murió tras recibir disparos de un agente de ICE identificado como Jonathan Ross. Desde un inicio, la administración Trump justificó el uso de fuerza letal bajo el argumento de defensa propia, asegurando que la mujer intentó arrollar al agente con su vehículo.

Trump reforzó esa postura con un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el que afirmó:

“La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la mujer que conducía el automóvil era muy desordenada, obstruyendo y resistiendo, quien luego atropelló violenta, voluntaria y brutalmente al oficial de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia.”

Estas declaraciones desataron críticas inmediatas por parte de activistas, organizaciones civiles y figuras públicas, que cuestionaron tanto la caracterización de la víctima como la rapidez con la que el gobierno federal cerró filas en torno al agente involucrado.

La reacción de Joe Keery a Donald Trump

Joe Keery respondió directamente a ese mensaje desde su cuenta de Instagram. El actor republicó lo escrito por Trump (publicación difundida originalmente por la cuenta @brutamerica) y añadió un comentario propio:

“Cero decencia humana, detengan a este hombre.”

Más allá de ‘Stranger Things’: la faceta musical de Joe Keery

Además de su trabajo como actor, Joe Keery ha desarrollado una carrera musical paralela que ha ganado notoriedad internacional. Entre 2015 y 2018 formó parte de la banda de rock psicodélico Post Animal, experiencia que dejó atrás para evitar que el grupo quedara asociado únicamente con su fama televisiva.

Desde 2019, Keery lanza música como solista bajo el nombre Djo, con el que ha publicado los álbumes Twenty Twenty, Decide y The Crux. En los últimos meses, su canción ‘End of Beginning’, incluida en Decide (2022), experimentó un resurgimiento masivo en plataformas de streaming, alcanzando los primeros lugares de Spotify a nivel global.

Keery ha descrito su proyecto musical como un espacio creativo independiente de su trabajo en pantalla, centrado en temas como la nostalgia, el crecimiento personal y el cierre de etapas, una sensibilidad que hoy coincide con el final de ‘Stranger Things’ y con su creciente presencia en debates públicos fuera de la ficción.

