‘El Caballero de los Siete Reinos’: Creador de la serie revela que George R.R. Martin tiene planes para 15 novelas más

¡Afortunados los que miran! Westeros vuelve a abrir sus puertas con una serie que propone mirar el mundo creado por George R.R. Martin desde el suelo. Pero aunque el estreno de El Caballero de los Siete Reinos es una nueva etapa televisiva para la saga, también nos hace preguntaros cuánto queda aún por contar en este universo que parece no agotarse nunca.

Ira Parker, creador y showrunner de la serie, habló del tono inusual del primer episodio, sobre escenas que pueden incomodar a algunos y la llegada de esa visión bastante menos solemne de la caballería. El meollo del asunto es que también hizo mención de un detalles que interesará a quienes siguen de cerca la obra literaria de Martin.

George R.R. Martin y sus planes de novela

Parker explicó para Variety que ha tenido acceso a documentos internos del escritor que describen el recorrido futuro de Dunk y Egg, los protagonistas de esta nueva serie. No son notas vagas ni de ideas dispersas, sino un plan detallado que incluye hasta quince novelas cortas ambientadas en distintas etapas de sus vidas.

George R.R. Martin (Foto: Getty)

Entérate: ‘A Knight of the Seven Kingdoms’: Cómo el nuevo spin-off de ‘Game of Thrones’ desmontará la grandeza de los Targaryen

“Hay un documento que muy poca gente ha leído. Él trabaja todo fuera de línea. Su computadora no está conectada a internet, así que las cosas tienen que imprimirse y circularse de esa manera. He visto el plan para la 12, 13, 14, 15… quizá, de estas novelas cortas. Sería fantástico, pero no quiero entusiasmarme demasiado. Veamos si la gente ve la serie. Tal vez solo sea una, una y media, dos y se acabó y todos nos vamos a casa, pero es muy divertido escribir en este mundo, así que espero que podamos hacer más.”

El mundo interminable de George R.R. Martin

Martin publicó Danza de dragones en 2011, la quinta novela de la saga principal, Canción de Hielo y Fuego, y desde entonces no ha entregado Vientos de invierno, el sexto volumen prometido. La espera se ha vuelto una de las más largas y comentadas en la historia de la fantasía literaria.

Además de la serie central, el escritor ha construido un entramado de relatos breves, enciclopedias ficticias y novelas históricas como Fuego y sangre, base de La Casa del Dragón. A esto se suman los tres relatos de Dunk y Egg publicados entre 1998 y 2010, que ahora inspiran El Caballero de los Siete Reinos.

Sobre el futuro de Vientos de invierno, Martin ha reiterado en distintas ocasiones que sigue trabajando en él, aunque reconoce que avanza con lentitud. Después de ese libro aún falta Sueño de primavera, la novela que cerraría la historia de Canción de hielo y fuego. La última entrega principal apareció hace casi quince años, un dato que pesa y horroriza a los más veteranos.

Aun así, la idea de quince novelas adicionales no contradice (demasiado) su método. Martin suele planear más de lo que escribe. La existencia de estos planes de 15 novelas no garantiza que todos vean la luz, pero nos dice que Westeros sigue creciendo en su imaginación.

El Caballero de los Siete Reinos, una serie diferente

Peter Claffey como Dunk (Foto: HBO)

La nueva producción de HBO propone un cambio muy distinto frente a Game of Thrones y La Casa del Dragón. La historia de Duncan el Alto, un caballero sin apellido ilustre, y su joven escudero Egg, es un viaje por los sitios menos explorados de Westeros.

El primer episodio se estrenó ayer domingo y posee un tono ligero y escenas que rompen con la solemnidad. La narrativa privilegia los errores y la precariedad, un retrato donde la épica se construye con gestos mínimos.

Para la misma entrevista, Ira Parker dijo que la serie busca el punto de vista de alguien que sueña con ser héroe sin tener recursos ni renombre. Esa mirada hace de esta fantasía una historia de iniciación y viaje personal.

El segundo capítulo llegará el próximo domingo 25 de enero y mantendrá un ritmo semanal que permitirá desarrollar con calma la relación entre Dunk y Egg. La temporada tendrá seis episodios y ya cuenta con una renovación para la segunda, basada en los relatos posteriores del autor.

No te pierdas: Showrunner de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ elogia a George R.R. Martin por crear las mejores ‘parejas disparejas’