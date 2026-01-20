¿Volverá en ‘Avengers: Doomsday’? Chris Pratt habla del futuro de Star-Lord y de lo que hizo tras volver a la Tierra

‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ concluye con la llegada de Star-Lord a la Tierra y con una promesa para los fanáticos: el irreverente superhéroe regresará para tener nuevas aventuras. Han pasado años desde que James Gunn, ahora encargado de DC Studios, adelantó que Peter Quill y Chris Pratt volverían al Universo Cinematográfico de Marvel.

El actor se prepara para el estreno de ‘Sin Piedad’, su nueva película dirigida por Timur Bekmambetov, pero no se ha olvidado de la promesa sobre su querido personaje del UCM. En una entrevista reciente, confirmó que sigue en pie, por lo que está a la espera de que se confirme el regreso de Star-Lord en alguna producción.

Chris Pratt hizo un ejercicio de imaginación y reveló lo que supuestamente ha hecho el superhéroe desde el final de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’. También expresó su deseo de interpretar a otro personaje del UCM, que pronto tendrá relevancia gracias al estreno de ‘Spider-Man: Brand New Day’.

El futuro de Star-Lord ante la llegada de ‘Avengers: Doomsday’

‘Avengers: Doomsday’ llegará a finales de año como uno de los eventos más esperados por los fanáticos del cine de superhéroes. Sus trailers han dejado claro que la nueva película de Anthony y Joe Russo será un festín para los amantes del género, pues reunirá una vez más a los personajes más emblemáticos del UCM.

Ante esto, muchos se han preguntado cuál será el papel que Star-Lord y compañía tendrán en el futuro de la franquicia. Chris Pratt parece convencido de que regresará al UCM tarde o temprano. Durante una entrevista reciente con ‘Dexerto’, habló sobre la promesa que se hace al final de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ y de lo dispuesto que está a cumplirla.

Chris Pratt como Star-Lord (Imagen: Marvel)

Marvel Studios prometió que “el legendario Star-Lord regresará”; sin embargo, el personaje no ha dado señales de vida por un buen rato. Pratt expresó su interés en volver a interpretar al superhéroe, conocido por su estilo irreverente y su particular sentido del humor.

“Hicimos una promesa con ‘Guardianes de la Galaxia’ de que Star-Lord regresaría; creo que realmente me gustaría cumplir esa promesa”.

El personaje fue parte de destacadas cintas como ‘Avengers: Endgame’, por lo que muchos fanáticos también esperan verlo en ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Avengers: Secret War’. Por ahora, no ha aparecido en ningún avance de la cinta de este año y no se ha insinuado su regreso, por lo que es difícil intuir cuándo y cómo regresará.

Chris Pratt imagina lo que ha hecho Peter Quill en la Tierra

James Gunn le dio un cierre momentáneo a la historia de Peter Quill con su regreso a la Tierra. El final de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ no da pie a nuevas aventuras, pero Chris Pratt ya ha imaginado qué ha hecho su personaje desde entonces. En la misma entrevista, visualizó al superhéroe disfrutando toda la nueva música que se perdió durante sus viajes por el espacio.

El actor cree que Peter Quill también se esfuerza por negar su responsabilidad en el destino de Iron Man. Luego de los ocurrido entre Thanos y Gamora en ‘Avengers: Infinity War’, Star-Lord pierde los estribos y pone en riesgo todo el plan que Tony Stark diseñó para acabar con el omnipotente villano.

“Es probablemente que esté negando el hecho de que fue responsable de la muerte de Iron Man, mientras que simultáneamente intenta convencer a la gente de que fue un superhéroe en algún momento. Probablemente poniéndose al día con la música. Desde el pop de los años 70 hasta que regresó, hay mucha música con la que ponerse al día”.

El actor confía en que regresará al UCM (Imagen: Marvel)

‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ concluye con una escena donde Peter Quill vuelve a la Tierra luego de su increíble viaje. Una escena postcréditos anticipa que regresará en algún momento. Se especula que podría volver en algunas de las series de Marvel antes de dar de nuevo el salto a la pantalla grande, en alguna de las grandes producciones que vienen en camino.

El actor quiere permanecer en el UCM

Chris Pratt tiene ganas de volver al UCM, incluso si no es como Star-Lord. El actor reveló que le encantaría interpretar a The Punisher, uno de sus personajes favoritos desde su infancia. Está interesado en la versión de ‘Punisher 2099’ , cómic con un tono oscuro y una ambientación futurista.

Es un tanto improbable que Pratt consiga ese papel, pues el antihéroe será interpretado por Jon Bernthal en ‘Spider-Man: Brand New Day’, la nueva cinta del arácnido con Tom Holland, Zendaya , Jacob Batolon, Sadie Sink y Liza Colón-Zayas.

