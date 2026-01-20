‘El Caballero de los Siete Reinos’ y la escena del primer capítulo que dejó en shock a George R.R. Martin: ‘No sé si era necesario’

El estreno de la nueva serie ambientada en Westeros vino con entusiasmo y nerviosismo. Cada precuela carga con la herencia de un universo que cambió la televisión y que convirtió a millones de espectadores en jueces implacables de cada detalle. El Caballero de los Siete Reinos llegó a HBO Max con la promesa de una historia más cercana, centrada en el viaje personal de un caballero torpe que aún no sabe quién es.

En los primeros minutos la serie parece cumplir con esa idea. Hay duelo y hay una decisión que marca el inicio de una aventura. Todo es melancolía y ambición juvenil. La música, el tema central de Game of Thrones, acompaña ese comienzo solemne que anuncia un destino mayor. Pero entonces ocurre algo que nadie esperaba y que tiene al público sorprendido.

La escena de El Caballero de los Siete Reinos que sorprendió a George R.R. Martin

Duncan, interpretado por Peter Claffey, decidido a convertirse en caballero, escucha en su cabeza una melodía heroica. La cámara se acerca, la música de Game of Thrones comienza a elevarse y todo parece indicar que observamos el nacimiento de un protagonista grandioso. Sin aviso, la escena corta y vemos a Duncan detrás de un árbol sufriendo un episodio de diarrea que parece causarle un gran dolor.

Dunk y Egg en El Caballero de los Siete Reinos (Foto: HBO Max)

En redes sociales, los fans no supieron si reír, cerrar los ojos o apagar la televisión. El propio George R.R. Martin, creador del universo, admitió para The Hollywood Reporter que la escena lo tomó completamente desprevenido.

“Sí, eso fue un poco una sorpresa. No es que mis personajes no caguen, pero normalmente no escribo sobre eso con tanto detalle. Cuando vi el primer corte, escribí: “¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? No sé si de verdad necesitamos la cagada”. Pero [el showrunner Ira Parker] lo quiso dejar por alguna razón.”

Martin aclaró que la escena no estaba en The Hedge Knight, el relato en el que se basa la serie. El contraste resultó aún más fuerte porque la secuencia utiliza la melodía más emblemática de la franquicia. La música que está conectada a una de las mayores fantasías épicas, ahora destaca una situación escatológica.

El showrunner habla sobre la escena

Quien defendió con mayor convicción la decisión fue Ira Parker, creador y showrunner de la serie. En entrevista explicó que la idea nació desde el guion y que tenía un propósito narrativo claro.

“Duncan escucha el tema del héroe en su cabeza, lo cual no necesariamente iba a ser el tema de Game of Thrones en ese momento. Iba a escuchar ese llamado a la grandeza que todos escuchamos cuando decidimos hacer algo realmente difícil que nunca hemos hecho antes. Pero luego la realidad de hacerlo, de lo aterrador que es, le revuelve el estómago. Porque todavía no es un héroe. Es solo un chico nervioso con un estómago nervioso.”

Peter Claffey en El Caballero de los Siete Reinos (Foto: HBO Max)

Según el showrunner, la escena resume la temporada. Duncan no inicia su viaje como figura épica, sino como alguien frágil e inseguro. La exageración visual buscaba entregar esa idea de manera inmediata.

La verdadera magia de El Caballero de los Siete Reinos

Por encima del escándalo inicial, la serie propone una mirada distinta al universo creado por Martin. Situada cien años antes de Game of Thrones y décadas después de La Casa del Dragón, abandona la épica de reyes y dragones para centrarse en un caballero sin linaje y un niño que oculta un destino mayor.

La escena polémica, vista en ese contexto, hasta resulta interesante. A diferencia de sus predecesoras, la nueva serie no quiere héroes perfectos ni gestas solemnes desde el primer minuto. Muestra a personas comunes haciendo lo mejor que pueden.

El segundo capítulo de El Caballero de los Siete Reinos se estreno en HBO Max el 25 de enero.

