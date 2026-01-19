Actores de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ hablan sobre su amistad, ¿quiénes son Peter Claffey y Dexter Sol Ansell?

“Todo caballero necesita un escudero. Parece que tú lo necesitas más que la mayoría”, son las palabras que marcan el inicio de una gran amistad en ‘El Caballero de los Siete Reinos’. La nueva serie spin-off de ‘Game of Thrones’ es protagonizada por Sir Duncan el Alto y Egg, personajes que podrían convertirse en uno de los dúos más memorables de Westeros.

Los personajes de las novelas cortas de George R.R. Martin cobran vida gracias a Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, quienes se conocieron en el set e iniciaron una gran amistad. En una entrevista reciente, Claffey reconoció el talento del joven actor de 11 años y su compromiso para dar vida a Egg. Habló sobre su dinámica para interpretar a esta ‘pareja dispareja’ que Ira Parker elogió antes del estreno de la serie en HBO.

¿Quiénes son Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, los protagonistas de ‘El Caballero de los Siete Reinos’?

Antes de dar vida a Dunk y Egg, Peter Claffey y Dexter Sol Ansell ya tenían una carrera en la actuación. Claffey es un actor irlandés que, por un tiempo, fue jugador profesional de rugby. Representó a la selección juvenil de Irlanda y formó parte de importantes equipos. A la par, desarrolló sus habilidades en la actuación en la Bow Street Academy de Dublín, y debutó en la obra de teatro ‘A Whistle in the Dark’.

Con el paso de los años, Claffey ganó relevancia en el cine y la televisión. Su paso por series como ‘Vikingos: Valhalla’ y ‘Harry Wild’ lo motivaron a buscar oportunidades en el cine, con cintas como ‘Pequeñas cosas como estas’, donde compartió créditos con Cillian Murphy. Su papel de Sir Duncan el Alto, también conocido como Dunk, lo posiciona como uno de los rostros más importantes de la televisión en la actualidad.

Dexter Sol Ansell y Peter Claffey en la nueva serie (Imagen: HBO)

A pesar de su corta edad, Dexter Sol Ansell ha sido parte de importantes franquicias. El actor británico es hijo de la presentadora Debbie King y del cantante Jonathan Ansell. Comenzó su carrera en ‘Emmerdale’, una telenovela en la que tuvo un papel recurrente. Luego de trabajar en diversas series y películas infantiles, ganó reflectores como la versión joven de Coriolanus Snow, en ‘Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes’.

Ansell también ha aparecido en producciones como ‘The Midwich Cuckoos’, ‘Hullraisers’ y ‘The Moor’. Junto con Claffey, ahora encabeza el elenco de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ como Egg, personaje que tiene más importancia de lo que aparenta en la historia de Westeros.

Una amistad que nació en Westeros

La amistad entre Dunk y Egg —impulsada por la aventura, el aprendizaje y la curiosidad— no solo se construyó en el guion de la serie, sino también fuera de cámara. Peter Claffey y Dexter Sol Ansell se percataron de que la química entre el caballero errante y su joven escudero era la misma que tenían lejos de los sets de grabación.

Durante una charla con ‘Deadline’, los protagonistas de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ hablaron sobre su relación y su conexión. Claffey está sorprendido por la compatibilidad que tuvo con el joven actor, quien lo sorprendió por su madurez y compromiso durante el rodaje. Según el actor de Dunk, su relación se fortaleció con el paso del tiempo hasta que se convirtieron en grandes amigos, a pesar de sus diferencias.

“Crees que estás trabajando con un niño de nueve años y eso termina muy abruptamente porque se siente como si estuvieras trabajando con un actor experimentado del West End de 40 años. Tiene una cabeza tan vieja. Me impresionó mucho su sensatez, su profesionalismo y su capacidad para tomar notas”.

La dinámica de los actores fortaleció su relación fuera y dentro del set (Imagen: HBO)

Claffey y Ansell interactuaban fuera del set, lo que fortaleció su vínculo y se reflejó en la dinámica tan especial de sus personajes. El actor de Dunk empezó a sentir un instinto protector, muy parecido al que su personaje siente por Egg. Este acercamiento fue fundamental para las escenas más emocionales, donde no tuvieron problemas para congeniar.

“Para cuando llegamos a las partes más intensas, los giros inesperados y los momentos emotivos y dramáticos, ya nos conocíamos a la perfección. Es un chico genial y tiene un futuro increíble por delante; solo tenemos que mantenerlo con los pies en la tierra”.

Ansell ya considera a Claffey un gran amigo y, en tono de broma, afirmó que Egg es el personaje más listo del dúo. “Todo esto fortalece nuestros lazos y ahora somos grandes amigos. Egg lo sabe todo. Dunk no es el más listo”, afirmó.

El futuro prometedor de Dunk y Egg

Las dos temporadas de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ se inspiran en una serie de novelas cortas que son muy importantes para George R.R. Martin. El escritor ya confirmó que prepara más historias protagonizadas por Dunk y Egg, por lo que existe la posibilidad de que la serie de HBO se extienda por algunas temporadas más.

Ira Parker, showrunner de la producción, está entusiasmado con las nuevas historias que vienen en camino. Conoce algunas de ellas y las tomó en cuenta para marcar un rumbo en las primeras temporadas de ‘El Caballero de los Siete Reinos’. Según Martin, hay planes para al menos otras 15 novelas cortas más sobre Dunk y Egg.

