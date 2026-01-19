Mara Wilson, estrella de ‘Matilda’, teme que la IA ponga en peligro a los niños actores de ‘Stranger Things’: ‘Podrían vivir mi pesadilla’

Durante años, el cine infantil fue sinónimo de inocencia y promesas de futuro. La realidad es que detrás de las películas que marcaron tu infancia, muchas historias personales, como la de Mara Wilson, quedaron atrapadas en zonas oscuras que comenzaron a discutirse con franqueza hasta hace poco. La tecnología, que alguna vez pareció una aliada del cine y el entretenimiento, ahora es un territorio incierto donde los recuerdos del pasado regresan con nuevas formas de amenaza.

Wilson, recordada por interpretar a la brillante niña de Matilda, volvió a hablar públicamente de uno de los episodios más dolorosos de su vida. En esta ocasión advierte sobre un riesgo que, según ella, puede repetirse con una generación entera de jóvenes actores.

La actriz y escritora de 38 años publicó un texto en The Guardian donde une su experiencia personal con un miedo que la atraviesa. En el corazón de su publicación aparece la inteligencia artificial, el modo en que podría convertir la infancia pública en un espacio aún más vulnerable y el temor de que niñas y niños actores vivan una pesadilla.

Mara Wilson teme por los niños actores de Stranger Things

Maras Wilson en Matilda (Foto: IMDb)

Lo que activó las alarmas fue un episodio reciente ocurrido en redes sociales. Usuarios de X pidieron a la inteligencia artificial Grok que alterara imágenes de Nell Fisher, actriz de 14 años que interpreta Holly Wheeler en la última temporada de Stranger Things, para eliminar su ropa de manera digital. La empresa responsable anunció después que limitaría esas funciones, pero el daño ya estaba hecho.

Entérate: Millie Bobby Brown defiende el cierre de Eleven en el final de ‘Stranger Things’

En su artículo, Wilson relató que su rostro ya había sido utilizado en material de abuso infantil. Dijo que su imagen apareció en sitios fetichistas y que fue manipulada con programas de edición. Adultos desconocidos le enviaban cartas perturbadoras mientras ella apenas comprendía lo que ocurría.

Confesó que, al crecer, empezó a preocuparse por quienes vinieron después. Se preguntó si ellos estaban viviendo algo similar sin que nadie lo notara.

“Fue una experiencia dolorosa y violenta; una pesadilla en vida que esperaba que ningún otro niño tuviera que atravesar. Cuando ya era adulta, me preocupaba por los otros niños que vinieron después de mí. ¿Estaban ocurriendo cosas similares con las estrellas de Disney, con el elenco de Stranger Things? La inteligencia artificial generativa reinventó el peligro. Ahora es infinitamente más fácil que cualquier niño cuyo rostro haya sido publicado en internet sea explotado sexualmente. Millones de niños podrían verse obligados a vivir la misma pesadilla que yo.”

La triste infancia de Mara Wilson

Temporada 5 de Stranger Things (Foto: Netflix)

Wilson no tuvo una infancia normal. Su madre murió de cáncer cuando ella tenía ocho años, en pleno ascenso como actriz infantil. Ese duelo coincidió con el momento de mayor exposición mediática, cuando su rostro aparecía en todas partes.

El éxito vino con Papá por siempre y Milagro en la calle 34, pero fue Matilda la que la convirtió en un símbolo generacional. El público celebraba su talento, pero ella enfrentaba el acoso y una fama que no pidió. Con el tiempo empezó a sentir que Hollywood no tenía espacio para una adolescente que ya no encajaba en el molde de niña prodigio.

De estrella de cine a estrella ‘olvidada’

A diferencia de otras estrellas juveniles, Wilson no buscó oportunidades de cine en la adultez. Poco a poco se fue alejando de los sets y comenzó a buscar otro rumbo. Exploró la escritura y decidió proteger su vida privada.

Años más tarde explicó que no quería seguir en una industria que la había observado crecer sin ofrecerle contención. Prefirió convertirse en escritora. Publicó el libro autobiográfico Where Am I Now?, donde narró su relación con la fama y su salida de Hollywood. Más adelante lanzó Good Girls Don’t, un libro de memorias sobre identidad.

Hoy trabaja como autora, dramaturga, activista y de vez en cuando asiste a convenciones para hablar con fans y dar autógrafos. Es muy activa en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde cuenta con más de 320 mil seguidores.

No te pierdas: ¿Usaron ChatGPT para escribir ‘Stranger Things’? Nuevo documental de Netflix responde a los fans