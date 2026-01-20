¡Sueña en grande! ‘Marty Supreme’ logra importante hito en taquilla para el estudio A24

En un contexto adverso para el cine independiente en salas, ‘Marty Supreme’ ha conseguido una marca poco común dentro de ese sector. La película protagonizada por Timothée Chalamet superó los 100 millones de dólares en recaudación global, consolidándose como uno de los mayores éxitos comerciales en la historia del estudio A24 y confirmando que, incluso en un mercado dominado por franquicias, ciertos títulos de autor todavía pueden conectar con el público a gran escala.

Con ingresos acumulados de 102.3 millones de dólares, el largometraje dirigido por Josh Safdie se convierte en la cuarta producción de A24 que cruza ese umbral, una cifra especialmente relevante si se considera el momento complicado que atraviesan los estrenos de perfil adulto y presupuestos medianos en la exhibición comercial.

Timothée Chalamet en ‘Marty Supreme’ (imagen: A24)

¿Por qué el desempeño de ‘Marty Supreme’ es un caso atípico para A24?

El logro de ‘Marty Supreme’ resulta significativo porque A24 rara vez alcanza cifras propias de grandes estudios. Antes de este estreno, solo tres títulos del sello habían superado los 100 millones de dólares a nivel mundial: ‘Everything Everywhere All at Once’ (142 millones en 2022), ‘Civil War’ (127 millones en 2024) y ‘Materialists’ (107 millones en 2025). En ese sentido, la película de Safdie entra en un grupo muy reducido dentro del catálogo del estudio.

Además, durante 2025, únicamente ‘Marty Supreme’ y ‘Materialists’ lograron rebasar los 100 millones de dólares entre las producciones independientes, lo que refuerza la idea de que se trata de un desempeño fuera de la norma. El dato cobra aún más peso si se toma en cuenta que el mercado cinematográfico ha mostrado una caída sostenida en la asistencia a salas para propuestas que no pertenecen a franquicias establecidas.

La taquilla en Estados Unidos y el impacto internacional

Del total recaudado, 80.8 millones de dólares provienen de Estados Unidos, mientras que 21.5 millones corresponden a mercados internacionales. Fuera de Norteamérica, el Reino Unido se posiciona como el territorio más fuerte con 16 millones de dólares, seguido por Canadá con 5.7 millones y México con 944 mil dólares.

En el mercado estadounidense, ‘Marty Supreme’ alcanzó otro hito interno al convertirse en la película más taquillera de A24 en ese territorio, superando los 77 millones de dólares que había recaudado previamente ‘Everything Everywhere All at Once’. A nivel global, su posición definitiva dentro del ranking del estudio aún está abierta, ya que la cinta continúa en cartelera y todavía no se ha estrenado en todos los países.

De hecho, el filme debutará próximamente en 12 nuevos territorios, entre ellos Australia, Brasil e Italia. Este calendario de estrenos escalonado podría permitir que la cifra global continúe aumentando en las próximas semanas.

Presupuesto, premios y lo que sigue para la película

Pese a su éxito en taquilla, ‘Marty Supreme’ aún no ha alcanzado el punto de rentabilidad. Con un presupuesto estimado en 70 millones de dólares, se trata del proyecto más costoso producido por A24 hasta ahora. A esto se suma que los exhibidores conservan aproximadamente la mitad de los ingresos por venta de boletos, lo que retrasa el equilibrio financiero del proyecto.

Más allá del rendimiento comercial, la película ha sido clave para A24 en la temporada de premios. Timothée Chalamet obtuvo el Golden Globe y el Critics Choice Award a Mejor Actor por su interpretación de Marty Mauser, un jugador ficticio de tenis de mesa que atraviesa un recorrido marcado por la obsesión y el desgaste personal. Además, el filme es considerado un contendiente relevante de cara al anuncio de nominaciones al Oscar.

El caso de ‘Marty Supreme’ confirma la posición de A24 como un estudio capaz de combinar cine de autor, ambición comercial y presencia en premios, incluso en un panorama cada vez más complejo para este tipo de producciones.

Con información de Variety.

