‘La única opción’: Director revela que Charles Chaplin y ‘Looney Tunes’ inspiraron el humor de la película

‘La única opción’, la nueva película de Park Chan-wook , es una crítica contundente al capitalismo y a los problemas del hombre actual. El cineasta surcoreano recurre a la tragedia para retratar algunas consecuencias de la deshumanización del trabajo moderno, sin dejar de lado ese característico humor que ha estado presente en muchos de sus filmes.

La cinta, inspira en la novela ‘El hacha’ de Donald E. Westlake, es una tragicomedia en todo el sentido de la palabra. Park Chan-wook reconoció que el componente humorístico de ‘La única opción’ se inspira en el legado de Charles Chaplin y, curiosamente, en uno de los personajes más emblemáticos de ‘Looney Tunes’.

Entérate: Billie Eilish condena a Donald Trump y a ICE: ‘Ya no nos sentimos seguros en nuestras calles’

‘La única opción’ como una sátira del capitalismo

La película —protagonizada por Lee Byung-hun y Son Ye-jin— narra la complicada vida de Yoo Man-su, un hombre que pierde su trabajo a pesar de su gran experiencia. Pronto descubre que encontrar otro empleo será una tarea complicada, por lo que toma una decisión radical: asesinar a las personas con un perfil laboral similar al suyo para desocupar puestos de trabajo.

Esta historia converge entre el drama y el humor, hasta convertirse en una sátira del capitalismo. Park Chan-wook refleja esto en el protagonista, quien busca ser el esposo y el padre perfecto a pesar de su complicada situación. El realizador describe la historia del personaje como “absurda”, pues cree que “ganar dinero en su trabajo equivale a toda su existencia, y que ganar dinero equivale a ser padre y esposo”.

Lee Byung-hun como Yoo Man-su en ‘La única opción’ (Imagen: CJ Entertainment)

En declaraciones para ‘Letterboxd’, el cineasta explicó que Yoo Man-su es “una persona muy lamentable” que está “atrapada en una pequeña caja”. Su obsesión por conseguir un nuevo trabajo va más allá de proveer a su familia, pues se convierte en el reflejo de lo absurdo que es el capitalismo. El personaje sabe que sus acciones están mal; sin embargo, tras cada asesinato gana confianza en sí mismo.

Por medio del humor y la sátira, ‘La única opción’ da cuenta de lo cruel que puede ser el sistema y, a la vez, hace sobre una reflexión sobre la “falsa sensación de masculinidad”, que el espectador presencia en la evolución de Yoo Man-su: un hombre común y corriente que se convierte en asesino para obtener lo que quiere.

Te interesa: ¡Sueña en grande! ‘Marty Supreme’ logra importante hito en taquilla para el estudio A24

Charles Chaplin y ‘Looney Tunes’ como fuente de inspiración

Park Chan-wook es un fanático de las producciones animadas y las caricaturas. Reconoció que fueron una fuente importante de inspiración para ‘La única opción’, que tiene una dosis de humor negro que refuerza su mensaje crítico. El cineasta no exigió a los actores de la película que vieran series animadas, pues sabía que todos estaban familiarizados con su humor.

El realizador reconoció que algunas secuencias de ‘La única opción’ están inspiradas y recuerdan a las películas de Charles Chaplin. Su legado para el género es indiscutible, así que Park Chan-wook lo tuvo en mente para hacer algunas de las escenas absurdas o graciosas de su nueva película.

“En esa escena donde los tres intentan agarrar la pistola debajo del armario y se arrastran por el suelo mientras la cámara los enfoca, escenas como esa nos recuerdan mucho a los dibujos animados. Nos recuerda a nuestros días de juventud, cuando crecíamos con ellos. Eso es lo que provoca risa inocente al ver escenas como esa. Recuerda no sólo a los dibujos animados, sino también a las películas mudas como las de Charles Chaplin”.

El humor potencia el mensaje crítico de la película de Park Chan-wook (Imagen: CJ Entertainment)

El director piensa que ‘La única opción’ y ‘Tiempos modernos’ se asemejan por la forma en que combinan a la perfección la tragedia con la comedia. En su proceso creativo, son una sola cosa que surge de “la insensatez de la decisión de Man-su”, de su forma de resolver los problemas y del cómo ejecuta sus soluciones. Park Chan-wook recordó con cariño ‘Looney Tunes’, en especial al Correcaminos, cuyo humor también inspiró su filme.

“Estos son los elementos que conducen a la comedia, y eso está inherentemente conectado a lo trágica de su situación. La comedia nunca puede separarse de su tragedia, ni de la compasión que el público pueda sentir por Man-su”.

¿Qué ha dicho la crítica sobre ‘La única opción’?

La crítica coincide en que Park Chan-woo no ha perdido el toque y que ‘La única opción’ es una muestra más de su maestría. Shannon Connellan, de ‘Mashable’, describre la cinta como una dura lección sobre el individualismo y la evasión de responsabilidades. Ross Bonaime, de ‘Collider’, considera que el director vuelve a demostrar su enorme talento con una de las mejores comedias negras del año.

En una línea similar, Alex Maidy, de ‘JoBlo’, afirma que la película se siente como la culminación de las habilidades visuales y narrativas de Park, y Ben Morganti, de ‘CBR’, subraya que su mensaje y ambición nunca se ven comprometidos. Otros críticos han puesto el acento en el tono, el humor negro y la evolución visual del cineasta.

Hoai-Tran Bui, de ‘Inverse’, destaca la ironía y los giros inesperados que hacen de la película una experiencia tan entretenida como impredecible, mientras que Andrew Webster, de ‘The Verge’, la describe como una sátira oscuramente hilarante y muy relevante para la actualidad.

Por si te lo perdiste: Netflix gana y presenta nueva oferta para comprar Warner Bros. por 83 mil millones de dólares: ¿Qué significa para la industria del entretenimiento?