Netflix gana y presenta nueva oferta para comprar Warner Bros. por 83 mil millones de dólares: ¿Qué significa para la industria del entretenimiento?

El mundo del cine y la televisión está a punto de cambiar para siempre

La disputa por el futuro de Warner Bros. Discovery tiene al mundo entero en silencio y a la espera. El tablero de juego incluyó cifras jugosas, demandas, fotografías de CEOs y comunicados donde cada movimiento era importante… hasta ahora. Este martes, Netflix decidió dar el paso definitivo y reformular su propuesta para adquirir los estudios de Warner, una operación que redibujará el mapa del entretenimiento global.

Lo que Netflix acaba de hacer no se puede ignorar. Se trata de un acuerdo en efectivo, sin acciones ni fórmulas mixtas, con una valoración cercana a los 83 mil millones de dólares. Es una cifra que bloquea a su rival más persistente y nos hace cuestionar el futuro de Hollywood, de los cines y de la televisión tal como se conocían.

El nuevo trato de Netflix y Warner Bros. Discovery

Netflix anunció que modificó su acuerdo original con Warner Bros. Discovery para convertirlo en una operación completamente en efectivo. La oferta establece un pago de 27.75 dólares por acción, con una valoración de 82.7 mil millones de dólares, cifra pensada para disipar cualquier duda sobre la inestabilidad de la propuesta inicial.

A diferencia del primer acuerdo firmado en diciembre, que consistía tanto en efectivo como acciones, este formato elimina el riesgo de que una caída en el precio de Netflix reduzca el valor final para los accionistas de Warner. Las dos compañías explicaron que la estructura simplifica la transacción y acelera el camino hacia una votación de los inversionistas, prevista para abril de 2026.

Los codirectores ejecutivos de Netflix, Greg Peters y Ted Sarandos, junto con el CEO de WBD, David Zaslav, en los estudios Warner el 17 de diciembre de 2025 (Foto: Deadline)

El pacto contempla que Netflix se quede con los estudios de cine y televisión de Warner, además de HBO, HBO Max y la división de videojuegos. Antes de cerrar la operación, Warner separará su negocio de canales de cable en una nueva entidad llamada Discovery Global, que conservará señales como CNN y TNT.

David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, festejó el nuevo acuerdo como un paso hacia la unión de “dos de las mayores compañías narrativas del mundo”. Ted Sarandos, codirector de Netflix, aseguró que la compra permitirá ofrecer más opciones a la audiencia y fortalecer la producción en Estados Unidos y en otros países.

¿Netflix comprará Warner definitivamente?

Aunque los consejos directivos de ambas compañías ya aprobaron el acuerdo por unanimidad, la transacción “todavía debe pasar por una revisión antimonopolio en Estados Unidos y Europa, además de recibir el visto bueno de los accionistas de Warner”.

Netflix y Warner confirmaron que ya presentaron los documentos requeridos ante la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia. También iniciaron conversaciones con autoridades europeas. El cierre, según lo previsto, podría tardar entre doce y dieciocho meses.

Para aliviar miedos en la industria, Sarandos se comprometió a mantener una ventana de exhibición en salas de 45 días para las películas de Warner. Esa promesa busca calmar a exhibidores y productores que ven en esta compra una amenaza directa al modelo tradicional de estreno.

Ted Sarandos y David Zaslav en los Globos de Oro 2026 el pasado 11 de enero (Foto: Chris Pizzello)

Aun así, el tamaño de la operación despierta inquietudes justificadas. Si se concreta, Netflix pasaría a controlar no solo la mayor plataforma de streaming del mundo, sino también uno de los catálogos cinematográficos más importantes de la historia.

La demanda de Paramount

Durante meses, Paramount Skydance, encabezada por David Ellison, intentó comprar Warner con una oferta de 30 dólares por acción, también en efectivo. El consejo de Warner rechazó varias propuestas y eligió negociar con Netflix, una decisión que derivó en una ofensiva legal.

Paramount presentó una demanda para obligar a Warner a revelar detalles financieros del acuerdo con Netflix. Además, anunció que impulsará una batalla por el control del consejo directivo en la próxima asamblea de accionistas.

Desde Paramount sostienen que su propuesta enfrentaría menos obstáculos regulatorios y que el negocio con Netflix concentra demasiado poder en una sola empresa. Netflix, por su parte, respondió al fortalecer su oferta y eliminó cualquier variable que pudiera debilitar su posición.

Lo que esta transacción representa para el entretenimiento

La muy posible compra de Warner por parte de Netflix es un punto de no retorno en la consolidación del sector. Si se aprueba, una sola compañía controlará estudios centenarios, plataformas de streaming, canales de televisión y una parte decisiva de la distribución mundial.

Esta situación también podría no beneficiar al público. Una integración de este tamaño implica catálogos más amplios y servicios más sólidos, pero también menos competencia y mayor control de precios. Se acercan cosas interesantes para quienes en América Latina contrataron el paquete inicial de por vida de HBO Max, por ejemplo.

Con información de Variety.

