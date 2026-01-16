CEO de Netflix habla de los desaires de Donald Trump hacia la compra de Warner Bros.: ‘No quiero sobreinterpretarlo’

Netflix aún debe superar diversos obstáculos para completar la compra de Warner Bros. Discovery. Paramount todavía no se rinde y ha hecho varios movimiento para obstaculizar el acuerdo, como ofertas hostiles de adquisición, demandas y pláticas con reguladores. Al mismo tiempo, la compañía codirigida por Ted Sarandos ha tenido que afrontar los desaires de Donald Trump.

Desde que se anunció la compra, el presidente de Estados Unidos ha mostrado su inconformidad con que Netflix tome el control de la importante productora. En cambio, ha demostrado su apoyo de diversas formas a David Ellison, presidente y director ejecutivo, ejecutivo de Paramount.

Sarandos habló por primera vez sobre la forma en que, de forma discreta y silenciosa, Trump se opone a la compra de Warner Bros Discovery. por parte de Netflix. Esto luego de que el mandatario compartiera un artículo llamado ‘Detengan la toma cultural de Netflix’, donde se habla de los supuestos peligros que representa la adquisición para la sociedad de Estados Unidos.

¿De qué trata el artículo que compartió Donald Trump?

En su cuenta de Truth Social, Donald Trump compartió la columna de John M. Pierce sobre la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix. Su postura es clara: sostiene que la adquisición tendrá implicaciones políticas y culturales muy importantes. El autor insinúa que el acuerdo con Netflix no se hizo bajo criterios estrictamente económicos, sino que hay una afinidad ideológica detrás.

Pierce recalca que la oferta de Paramount era mejor para los inversionistas, por lo que pone en duda un trato justo. También señala que la adquisición tendrá un impacto negativo en la industria, pues debilitará el negocio de las salas de cine, lo que afectará a los grandes estudios, los realizadores y los actores.

Donald Trump (Imagen: Getty Images)

El texto, con claros tintes republicanos, señala que las autoridades reguladores deben intervenir por motivos de monopolio y para defender el pluralismo cultural. Su autor señala que “Netflix debería competir, no conquistar”, y que Estados Unidos debe garantizar que “ninguna corporación pueda dominar el imaginario nacional” con “poder del mercado” y “activismo ideológico”.

“Los reguladores deben ahora afrontar una posibilidad incómoda: que el consejo de administración de WBD rechazara una oferta financieramente superior porque Netflix era el comprador progresista e ideológicamente preferido. (…) Nuestro país siempre ha sido un mercado de ideas. Hoy, ese mercado se mueve a través de pantallas. (…) Es hora de decir no al monopolio mediático progresista antes de que el daño sea imposible de revertir”.

Hace unos días, Donald Trump compartió el artículo en sus redes sociales, sin añadir ningún mensaje. Esto fue interpretado por todos como un claro desaire al acuerdo con Netflix.

Ted Sarandos habló sobre las indirectas del presidente de Estados Unidos

“No sé por qué habría hecho eso”, comentó Sarandos sobre la publicación de Trump. En declaraciones para ‘The New York Times’, aclaró que ha tenido varias conversaciones con el presidente; sin embargo, en ninguna hablaron sobre los puntos del artículo. A finales de 2025, el mandatario describió a Sarandos como “un hombre fantástico”, pero aceptó que la compra de Warner Bros “podía ser un problema”.

“Le tengo mucho respeto, pero tiene una cuota de mercado muy grande. Es una gran persona… Tiene muchas cosas interesantes en marcha, además de lo que comentas, pero tiene una gran cuota de mercado. No hay duda. Podría ser un problema”.

Ted Sarandos (Imagen: Getty Images)

Sarandos prefiere evitar las confrontaciones con Trump, pues sabe que su opinión puede inclinar la balanza y no precisamente a su favor. Por ello, no piensa demasiado en las indirectas del mandatario. “Tampoco quiero sobreinterpretarlo”, agregó sobre la publicación del artículo en Truth Social.

El directivo de Netflix entiende que la compra le genera preocupaciones a Trump desde la perspectiva de la industria y los empleos en Hollywood. Pese a ello, el presidente de Estados Unidos también ha demostrado intereses ideológicos y económicos en la adquisición.

Paramount aún ejerce presión para frenar la compra

Luego de que Warner Bros. Discovery rechazará varias de sus ofertas, Paramount puso manos a la obra para intentar detener la adquisición de Netflix por otros medios. David Ellison, director ejecutivo de Paramount, se reunió con reguladores de la Unión Europea para alertar de los supuestos riesgos de la compra.

Al igual que con las autoridades estadounidenses, el directivo argumentó que el trato con Netflix perjudicará a toda la industria, pues se traducirá en precios más altos para los consumidores, así como salarios más bajos para los creativos de la industria.

Otro de sus argumentos es que aceptar el acuerdo con Netflix significará “la destrucción de las exhibiciones cinematográficas estadounidenses e internacionales”, mientras que la plataforma de streaming se convertirá en un monopolio con “una cuota de 43% del mercado” de suscriptores de contenido bajo demanda.

