‘The Pitt’: Así se creó la serie de Noah Wyle con la colaboración de médicos reales

Los dramas médicos nunca faltan en la televisión, y ‘The Pitt’ ha sabido darle un giro interesante al género. La serie, protagonizada por Noah Wyle, apuesta por una mirada más realista y cruda de lo que implica el trabajo del personal médico. Su éxito no es una casualidad: la producción comparte elementos con ‘ER: Sala de Emergencias’ y, además, se hizo en colaboración con médicos reales.

R. Scott Gemmill y John Wells, productores de la popular serie, concibieron el proyecto en un momento clave: la pandemia de COVID-19, que implicó un reto y un peligro enorme para todo el personal de los hospitales. Por ello, decidieron que ‘The Pitt’ sería un homenaje a todos los doctores, enfermeras y demás personal médico que afrontaron la emergencia sanitaria.

El origen de ‘The Pitt’ como un homenaje al personal médico

John Wells, Noah Wyle y R. Scott Gemmill hablaron sobre los orígenes de la serie en declaraciones para ‘Television Academy’. La idea de ‘The Pitt’ tomó forma durante el punto más álgido de la pandemia. Noah Wyle recuerda que, en aquellos meses —mientras estaba en casa sin poder trabajar— comenzó a recibir numerosos correos de personal de emergencias que le agradecían por haberlos inspirado a dedicarse a la medicina con su trabajo previo en ‘ER: Sala de Emergencias’.

Reconoció que las muestras de cariño lo conmovieron en medio de la emergencia sanitaria. Poco después, contactó a John Wells para decirle que aquel trabajo podía ser lo más importante que había hecho en su vida, porque quizá había ayudado indirectamente a salvar vidas. De ahí nació la necesidad de devolverle algo a una comunidad que, para ese entonces, ya estaba agotada.

“Creo que llegamos a la misma idea casi al mismo tiempo. Durante el pico de la COVID-19, yo estaba en casa, como todos, sin trabajar, sintiéndome bastante inútil, y recibía un montón de correos de personal de emergencias. Me agradecían haberlos inspirado a dedicarse a la medicina de urgencias, o haberlos mantenido inspirados mientras iban a trabajar en lo que se estaba convirtiendo en una pesadilla”.

‘The Pitt’ nació durante la pandemia como agradecimiento al personal de salud (Imagen: HBO)

R. Scott Gemmill, por su parte, llegó a la misma conclusión desde otro ángulo. Su idea era no volver a trabajar en series médicas, a menos que encontrara una forma realmente nueva de abordar el drama dentro de un hospital. Luego de platicar con Wyle y reunirse con John Wells, llegaron al concepto de ‘The Pitt’, serie que retrata un intenso turno de 15 horas.

A los creativos los motivo la idea de retratar las duras jornadas de los médicos y enfermeras para enviar un mensaje. Consideran que las salas de urgencias son una especie de termómetro para saber lo que está sucediendo, pues “muchos de los males de la sociedad” se manifiestan ahí.

Una apuesta por el realismo

Desde su concepción, ‘The Pitt’ se planteó como una serie anclada en la realidad. Noah Wyle, quien también colabora como guionista y productor ejecutivo, recibió la asesoría de profesionales. Dio forma al Centro Médico de Trauma de Pittsburgh con historias reales y experiencias personales relacionadas con el mundo de los hospitales.

Wyle considera que al apoyo del personal médico fue una especie de “sello de aprobación” para hacer una de las series médicas más realistas hasta la fecha. Sylvia Owusu-Ansah, directora médica de emergencias del Hospital Infantil UPMC de Pittsburgh, trabajó con los guionistas para afinar detalles relacionados con procedimientos y dinámicas cotidianas de los médicos.

Noah Wyle en ‘The Pitt’ (Imagen: HBO)

El trabajo del doctor Joe Sachs, coproductor ejecutivo y guionista de series médicas, también fue esencial para que las dos temporadas de la serie se apegaran al realismo. De esta forma, la historia del doctor Michael Robinavitch y el resto de personajes refleja lo duro y agotador que es la vida médica en la realidad.

De acuerdo con ‘Pittsburgh Post-Gazette’, una de las metas de Wyle es que ‘The Pitt’ muestre el desgaste real que supone vivir cada día “el peor día de los demás” y, muchas veces, no poder hablar de ello.

El éxito de ‘The Pitt’

La serie para HBO reafirmó su éxito con el estreno de su segunda temporada. Las cifras de audiencia se dispararon con el estreno de su primer capítulo, lo que refleja el enorme interés que hay en la producción. Según ‘Variety’, la segunda temporada arrancó con 5.4 millones de espectadores en tres días, lo que implica un aumento de casi 200% respecto a la audiencia que tuvo en su estreno original.

Una semana después de su debut, el pasado 8 de enero, el primer capítulo superó la marca de los 7.2 millones de espectadores, cifra que incluye solo a la audiencia de Estados Unidos.

