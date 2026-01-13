‘The Pitt’: ¿Qué tan realista es la serie de HBO Max que muestra el caos de una sala de emergencias?

Con tanto drama médico en el historial de la televisión, The Pitt eligió el horror de la urgencia real como punto de partida y sostén. La serie sitúa a su equipo médico en Pittsburgh y comprime la temporada en un solo turno, lo que nos hace preguntarnos qué tan cerca está la serie del caos que dice retratar.

Lo extraño, lo que volvió tema a The Pitt más allá del fandom acérrimo que quedó encantado con su forma de contar una historia, es que parte del gremio de la salud la mira sin la risa de burla con la que suelen ver los dramas médicos genéricos.

The Pitt, la serie que todos amaron

El gancho de The Pitt parece sencillo pero es una trampa muy efectiva. Cada episodio equivale a una hora del turno, y el turno no negocia. Bajo esa regla, el hospital se vuelve máquina que no perdona. La sala de emergencias no regala pausas al dolor y mucho menos al común error humano.

Noah Wyle como el Dr. Michael “Robby” Rabinavitch (Foto: HBO Max)

Esa destreza formal ya se tradujo en premios. Anoche, en los Globos de Oro 2026, The Pitt ganó Mejor serie de drama y Noah Wyle se llevó Mejor actor en serie de drama. A partir de ahí, el éxito se volvió una coronación pública, con el prestigio que ya tenía pero multiplicado por 3.

También ayuda el ADN detrás del proyecto. La serie comparte protagonista con la aclamadísima ER: Sala de Emergencias, y aun así se presenta como actualización del molde. Tenemos la cámara pegada a la acción y un hospital atravesado por problemas contemporáneos, del desgaste postpandemia al choque con un sistema que es cruel con el enfermo.

¿The Pitt es realista?

El adjetivo “realista” suele usarse como eslogan, pero aquí tiene respaldo específico. La producción consultó a médicos y enfermeras durante el proceso y llegó a colocar profesionales reales en escenas, buscando que el comportamiento clínico no se sintiera como coreografía y ya.

Esa decisión se nota en el tipo de detalle que otros dramas borran como tareas pequeñas que se vuelven imposibles cuando el flujo de pacientes te secuestra el cuerpo. Amanda Choflet, decana de la Escuela de Enfermería de Northeastern, se entrevistó con NGN sobre el tema:

“Por lo general, en estas series médicas todo es tan torpe que distrae y todo el mundo estaría muerto en el hospital. [Con The Pitt] sigo esperando a que cometan un error, y no lo hacen. Ese episodio en el que el médico a cargo tiene que ir al baño durante 45 minutos y simplemente no puede hacerlo fue gracioso porque es algo muy sutil. Estás en una situación de vida o muerte, físicamente no estás en tu mejor momento y no puedes atender tus propias necesidades porque estás metido en esa situación.”

Noah Wyle se llevó el premio a Mejor actor en serie de drama en los Globos de Oro 2026 (Foto: X)

Pacientes y enfermeras

En cuanto al trato al paciente, Alok Patel, pediatra de Stanford Medicine Children’s Health, declaró para NPR que The Pitt aborda el tema con realismo.

“Hay muchos temas que afectan la atención al paciente y que no suelen ser glorificados. Y The Pitt hizo un trabajo realmente artístico al insertar estos temas con los personajes adecuados y en escenarios cercanos y familiares. No quiero adelantar nada, pero en la segunda temporada hay un tema bastante identificable relacionado con las facturas médicas.”

Para NGN, Leah Prasse, enfermera veterana y profesora clínica en Northeastern, The Pitt plasma a la jefa de enfermería tal y como se ve en la realidad de los hospitales estadounidenses.

“La enfermera jefa es tal cual todas las enfermeras jefas de urgencias que he conocido. Hay ciertos pacientes que todos hemos visto alguna vez… Un paciente corriendo desnudo por el pasillo, ese tipo de cosas. Si has trabajado en un hospital, en cualquier puesto y durante el tiempo que sea, esas personas son exactamente el tipo de gente con la que interactúas.”

El capítulo 1 de la temporada 2 de The Pitt ya está disponible en HBO Max. El segundo se estrena el 15 de enero.