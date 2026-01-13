‘No Other Choice’, el capitalismo y la crítica de Park Chan-wook al hombre moderno

Durante años, el cine de Park Chan-wook quedó asociado en Occidente a la provocación y a la violencia estilizada. Con ‘No Other Choice’ y otras de sus películas recientes, el aclamado director salió de ese encasillamiento, sin renunciar a la mirada crítica que ha definido su obra. Su nueva cinta, protagonizada por Lee Byung-hun y Son Ye-jin, es una sátira mordaz sobre los problemas del hombre moderno.

La historia de ‘No Other Choice’ es un crítica hacia el capitalismo y la forma en que convierte la vida en una competencia permanente, donde el valor del individuo queda reducido a su utilidad económica. La película narra la vida de un hombre común y corriente, quien llega a una conclusión perversa luego de perder su trabajo y enfrentarse a la precariedad.

¿De qué trata ‘No Other Choice’ y en qué se inspira?

Lee Byung-hun interpreta a Yoo Man-su, un hombre que ha dedicado su vida a la fabricación de papel. Con 25 años de experiencia, su vida transcurre con tranquilidad al lado de su esposa Son Ye-jin y sus dos hijos. La historia de ‘No Other Choice’ da un giro cuando el hombre es despedido y se enfrenta al reto de encontrar un nuevo trabajo para mantener a su familia.

Los meses pasan y Yoo Man-su es víctima de un problema del mundo moderno: nadie quiere contratarlo. A pesar de su experiencia, es humillado por sus colegas y termina como un empleado de una tienda. Lleno de desesperación y a punto de perder su casa, Man-su idea un plan muy singular: asesinar a su competencia en la industria del papel para conseguir un trabajo.

Lee Byung-hun y Son Ye-jin en ‘No Other Choice’ (Imagen: CJ Entertainment)

La película de Park Chan-wook se inspira en ‘El hacha’, novela de Donald E. Westlake que plantea una sátira sobre el mercado laboral y la competitividad en el capitalismo tardío. Es protagonizada por Burke Devore, un ingeniero que también pierde su trabajo tras una reestructuración. Confía en su experiencia y sus contactos para conseguir un nuevo empleo, pero se percata que no será sencillo.

Poco a poco, la presión económica y la humillación social hacen que su moralidad se vuelva ambigua. En un momento de desesperación, Devore planea asesinar a sus competidores, así que elabora una lista de hombres con perfiles similares al suyo.

Una crítica al capitalismo y al hombre moderno

‘No Other Choice’ mezcla elementos de la comedia negra, la sátira y el thriller para hacer una crítica mordaz al capitalismo. La historia de Yoo Man-su no es solo una crítica al sistema económico y laboral en sí, sino también al hombre moderno y a cómo afronta sus problemas en la actualidad. Park Chan-wook retrata lo que él llama “la amarga realidad capitalista” por medio del humor, que encierra algo aún más oscuro.

En declaraciones para ‘The Hollywood Reporter’, el cineasta surcoreano explicó que ‘No Other Choice’ refleja la naturaleza del capitalismo que, desde su perspectiva, consiste “en hacer que la gente común se apunte con cuchillos unos a otros”. De esta forma, la cacería que Yoo Man-su inicia, es su forma de representar psicológica y socialmente al hombre de la actualidad.

La nueva película de Park Chan-wook retrata los problemas y las crisis del hombre actual (Imagen: CJ Entertainment)

La cinta se convierte en una reflexión sobre la deshumanización del trabajo moderno y el llamado darwinismo corporativo, donde el mundo laboral es una lucha por la supervivencia, donde los más competitivos sobreviven. Yoo Man-su pasa de ser un hombre bondadoso a alguien dispuesto a hacer lo que sea por conseguir un trabajo y proveer a su familia. Yoo Man-su ve su tropiezo como un fracaso definitivo, donde literalmente no hay otra opción más que acabar con su competencia para poder prosperar.

“Es una historia que aborda la urgencia del mundo interior de un individuo, así como los grandes problemas sociales que lo rodean. Adaptarlo me permitiría explorar ambas dimensiones de forma totalmente fluida, y ese es el tipo de temática cinematográfica que los directores siempre buscan”.

¿Cuándo se estrena ‘No Other Choice’?

‘No Other Choice’ fue aclamada durante el 182.º Festival Internacional de Cine de Venecia y el 30.º Festival Internacional de Cine de Busan. Tras su debut y éxito en Corea del Sur, la nueva película de Park Chan-wook llegará a México y el resto de Latinoamérica esta semana. Se estrenará en los cines el próximo 15 de enero.

