‘El Agente Secreto’ y la leyenda brasileña de la Pierna Peluda que Kleber Mendonça usó como metáfora del poder

En ‘El Agente Secreto’, Kleber Mendonça Filho captura de manera magistral la vida en Brasil durante 1977, una época convulsa marcada por la dictadura militar. Su retrato de la sociedad incluye guiños a las tradiciones orales y al imaginario del país sudamericano, y se materializa en una de las escenas más icónicas de la cinta.

La leyenda de la “Pierna Peluda”, muy popular en las calles de Recife, fue una de las inspiraciones del realizador para retrata la violencia y el poder. La historia popular se convierte en una metáfora que refleja el miedo y la inseguridad que permeaba la vida cotidiana durante aquel periodo. Esta leyenda se suma al suspenso político y refuerza la dimensión simbólica de la su galardonada cinta.

El origen de la leyenda: ¿qué es la Pierna Peluda?

El imaginario brasileño está lleno de mitos y leyendas extraordinarias. Una de las más populares de Recife es la historia de la Pierna Peluda, un relato que tuvo un inmenso impacto en la sociedad debido a la fuerza mediática con la que surgió. Comenzó a circular en las calles a mediados de la década de 1970, cuando la represión y la censura de la dictadura estaban en su apogeo.

Según los relatos populares, una pierna gigantesca y cubierta de pelo deambulaba sola durante la madrugada. Los desafortunados que la veían —principalmente hombres borrachos— recibían una paliza por parte de esta singular criatura, que desparecía después de herir a sus víctimas con múltiples patadas.

Kleber Mendonça Filho con la Pierna Peluda (Imagen: Daniel Teixeira/Estadão)

El origen de la leyenda urbana está muy bien documentado. Según ‘Estadão’, en diciembre de 1975, ‘Diário de Pernambuco’ publicó una nota de una supuesta pierna fantasma que asustaba a los habitantes de São Lourenço da Mata. A pesar de que la publicación admitió que todo había sido un engaño, el mito tomó fuerza y quedó impregnado en el imaginario popular.

Con el paso del tiempo, la leyenda adquirió una dimensión simbólica: para muchos, representaba una forma del miedo colectivo en una época de violencia, donde reinaba el autoritarismo y la inseguridad. Para otros, la Pierna Peluda era un reflejo de las tensiones de una sociedad que convivía con la represión. Debido a su valor simbólico, Kleber Mendonça Filho la incorporó en ‘El Agente Secreto’.

La leyenda urbana brasileña en ‘El Agente Secreto’

La presencia de la Pierna Peluda en ‘El Agente Secreto’ podría interpretarse como una referencia a la dimensión surrealista de Latinoamérica. Sin embargo, en realidad es un guiño a la popular leyenda brasileña, que se transforma en una poderosa metáfora del poder y la violencia que dominaban la sociedad de aquellos años.

Para Kleber Mendonça Filho las historias populares reflejan el espíritu de un pueblo, así que la historia de la Pierna Peluda era ideal para representar los temores de Armando (Wagner Moura), Dona Sebastiana (Tânia Maria), Elza (Maria Fernanda Cândido) y demás personajes que protagonizan su película.

‘El Agente Secreto’ (Imagen: Neon)

La singular criatura aparece tras el hallazgo de una pierna dentro de la boca de un tiburón, un momento que marca un punto de inflexión en la narrativa. Su presencia permea al Recife de ‘El Agente Secreto’ en silencio, del mismo modo en que el poder de la dictadura sometía a toda la población.

Esa pierna sin cuerpo se transforma en una metáfora del poder que vigila, persigue y castiga, tal como la criatura sobrenatural hacía con sus víctimas desprevenidas durante las noches.

Kleber Mendonça Filho y su acercamiento a la censura

El interés de Kleber Mendonça Filho por las huellas de la dictadura en la vida cotidiana atraviesa buena parte de su filmografía. El director pasó largos periodos investigando en los archivos públicos de Recife, revisando periódicos antiguos y observando cómo el lenguaje, los anuncios y las crónicas estaban cuidadosamente escritas para no incomodar al poder militar.

Ese ejercicio de autocensura originó una forma particular de resistencia: leyendas y mitos urbanos, que el cineasta califica como productos de la “irreverencia tan local, anárquica y pernambucana”. En declaraciones para ‘MacGuffin007’, el cineasta habló sobre la presencia de la Pierna Peluda en su más reciente cinta.

“La historia de la Pierna Peluda que se ve en ‘El Agente Secreto’ es básicamente la de los militares y la policía siendo violentos y represivos con la gente que practicaba sexo en los parques o fumaba marihuana, o perseguían a la comunidad LGBT o a la gente con el pelo largo”.

