Muere Valentino Garavani, diseñador italiano que apareció en ‘El diablo viste a la moda’, a los 93 años

Falleció Valentino Garavani, diseñador italiano, fundador de la casa Valentino y símbolo del glamour en Hollywood. El modisto dejó una huella importante en el cine y en la industria del entretenimiento en general. Vistió a importantes actrices con su estilo elegante y su icónico “rojo Valentino”.

Sus creaciones se convirtieron en la sensación de múltiples alfombras rojas y premieres de Hollywood. Más allá de sus contribuciones al mundo de la moda, el diseñador también incursionó en el séptimo arte, con un breve paso por películas y documentales. Su legado trascendió las décadas al redefinir la estética del glamour cinematográfico del siglo XX, una de las aportaciones más importantes de su carrera.

Valentino Garavani, una vida dedicada a la moda

Valentino Garavani, el diseñador que vistió durante décadas a las mayores estrellas del cine y la alta sociedad, nació en 1932, en Voghera, Italia. Su interés por la moda surgió desde una temprana edad, debido a que una de sus tías cercanas era modista. Su pasión por la alta costura lo llevó a la École des Beaux-Arts y la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, en Francia, donde se formó en busca de una oportunidad en la industria.

Luego de aprender los códigos estrictos del diseño, regresó a Italia para fundar Valentino, su propia casa de moda que se convirtió en un referente desde la década de 1960. Su fama internacional llegó en 1962, cuando presentó una de sus primeras grandes colecciones en el Palazzo Pitti de Florencia.

Valentino Garavani (Imagen: Avalon)

Esos años fueron clave en la vida del diseñador, pues conoció a Giancarlo Giammetti, uno de sus socios más importantes y quien se convirtió en su pareja. Su carrera fue un ascenso constante gracias a su prendas con siluetas elegantes y tejidos lujosos que conquistaron a diversas estrellas de Hollywood, personalidades de otras industrias e, incluso, a la realeza de varios países.

Valentino Garavani vistió a celebridades como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn y Jennifer Aniston en algunos de los eventos más importantes de Hollywood. Con varias de estas estrellas mantuvo una relación especialmente cercana, lo que le permitió diseñar vestidos para momentos clave de sus vidas, incluidos los vestidos de novia de Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow, Jennifer López y más personalidades.

A lo largo de su carrera, recibió distinciones como el Premio al Mérito del CFDA (2000), Legión de Honor francesa (2006) y la Medalla de Oro al mérito cultural de Roma (2006). Su negocio inicial de alta costura evolucionó hasta abarcar zapatos y accesorios como bolsas, que también formaron parte de importantes eventos de Hollywood.

¿Qué sabemos sobre la muerte del diseñador?

La Fundación Valentino anunció esta mañana la muerte del diseñador a los 93 años. De acuerdo con el comunicado, Valentino Garavani falleció hoy en su residencia de Roma “rodeado de sus seres queridos”. Las personalidades del mundo de la moda y el cine que lamentaron su partida destacaron su impacto único en la industria y su influencia en generaciones de artistas, actrices y líderes culturales.

El diseñador tendrá una velatorio en la Piazza Mignanelli los días 21 y 22 de enero. Su funeral se llevará a cabo el viernes 23 de enero, en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, un importante recinto religioso de Roma.

Valentino Garavani se retiró oficialmente en 2008, pero su legado se ha mantenido intacto. La casa Valentino es uno de los mayores referentes de la alta costura, por lo que se espera que miles de personas se acerquen a rendirle homenaje en los próximos días, tanto en las ceremonias oficiales como a través de mensajes y tributos en todo el mundo.

La Fundación Valentino confirmó la muerte del diseñador (Imagen: Instagram)

El legado del diseñador en la pantalla grande

La influencia de Valentino Garavani trascendió las pasarelas. Encontró en el cine y el documental una forma de consolidar su figura como icono cultural. Partició en ‘Valentino: El último emperador’, cinta dirigida por Matt Tyrnauer. El documental ofrece una mirada íntima a su vida personal y a los últimos años frente a su casa de moda.

Su figura de gran diseñador quedó inmortalizada en películas como ‘El diablo viste a la moda’, cinta donde compartió pantalla con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Valentino Garavani apareció en la cinta como sí mismo para darle credibilidad al universo competitivo de la alta costura que retrata la película. Es recordado por una escena donde Miranda Priestly lo saluda en un desfile de modas.

Valentino Garavani en ‘El diablo viste a la moda’ (Imagen: IMDb)

