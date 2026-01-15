‘A Knight of the Seven Kingdoms’: Cómo el nuevo spin-off de ‘Game of Thrones’ desmontará la grandeza de los Targaryen

La historia de Westeros siempre se ha contado desde las alturas. Hay dragones surcando el cielo y una dinastía que convirtió el terror en su mejor arma. Ahora el nuevo capítulo televisivo del universo creado por George R. R. Martin propone un giro deliberado. A Knight of the Seven Kingdoms no ver hacia arriba, mira hacia el suelo polvoriento que pisan quienes nunca montaron un dragón ni heredaron un apellido temido.

El spin-off, ambientado décadas antes de los eventos de Game of Thrones, se desmarca de la grandilocuencia visual que vimos en la serie principal y en La Casa del Dragón. En lugar de batallas colosales y criaturas míticas, reinará una épica diluida y una historia que se construye a partir de encuentros y pequeñas decisiones.

Lo que veremos en A Knight of the Seven Kingdoms

La serie adapta la primera de las novelas cortas de Cuentos de Dunk y Egg, situando la acción en el año 209 después de la Conquista de Aegon. La historia tiene como protagonista a Ser Duncan el Alto, un caballero errante sin linaje ilustre, y a Egg, un joven escudero que oculta más de lo que aparenta. Juntos recorren un reino que aún se llama unido, pero donde las grietas se ven con lupa.

A diferencia de otras entregas del universo, el relato avanza a través de torneos modestos y caminos rurales con conversaciones que revelan la tensión social de un Westeros, una tierra ya bastante cansada de mitos. El viaje de Dunk y Egg sirve como hilo conductor para mostrar un mundo en transición.

El tono es deliberadamente más humano. Las decisiones importan no por su alcance histórico inmediato, más bien por las consecuencias personales que surgen. En ese contexto, la figura del héroe cambia su mecanismo y más o menos se aleja del destino grandioso, acercándose a la supervivencia cotidiana.

El poder de los Targaryen disminuye

Aunque los Targaryen todavía ocupan el Trono de Hierro en esta historia, su dominio ya no se sostiene sobre alas de fuego. Para cuando inicia A Knight of the Seven Kingdoms, han pasado 56 años desde que el último dragón respiró en el mundo conocido. Tras las devastadoras pérdidas ocurridas generaciones antes, las criaturas dejaron de nacer sanas y los huevos restantes no eclosionaron.

La dinastía que conquistó Westeros gracias a dragones colosales ahora gobierna como cualquier otra casa poderosa, dependiendo de alianzas y ejércitos. La diferencia es crucial porque sin dragones el miedo ya no es automático. Otras casas comienzan a observar a los Targaryen con menos reverencia y más cálculo.

En A Knight of the Seven Kingdoms, el apellido Targaryen aún pesa y el control se mantiene durante décadas, pero el mito se erosiona. Familias como los Baratheon, que en el futuro jugarán un papel decisivo, ya no se sienten tan intimidadas. La serie retratará a unos Targaryen más sobrios, apartados de la imagen casi divina que acompañó a sus antepasados conquistadores.

La verdadera magia de A Knight of the Seven Kingdoms está en la gente común

Sin dragones ni profecías dominantes, la magia de la serie se desplaza hacia quienes rara vez fueron protagonistas. Son los campesinos, caballeros sin fortuna, comerciantes, tabernero, escuderos y la gente de a pie quienes ocupan el centro. Sus preocupaciones, como comida, honor, lealtad y la posibilidad de un futuro ligeramente mejor, lo que los impulsa.

Dunk no es un estratega brillante ni un heredero predestinado. Estamos ante un hombre que aprende sobre la marcha, comete errores y carga con sus decisiones. A su lado, Egg observa el reino desde abajo, una experiencia que contrasta con la visión idealizada del poder que suelen tener los nobles. Esta mirada convierte a A Knight of the Seven Kingdoms en una historia menos espectacular, pero más reveladora.

El primer capítulo de la serie se estrena en HBO Max este domingo 18 de enero; su primera temporada contará con 6 episodios y ya se confirmó la segunda.

