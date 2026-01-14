‘Game of Thrones’: Emilia Clarke revela cómo se sintió tras leer el guion sobre la muerte de Daenerys Targaryen

Emilia Clarke interpretó a Daenerys Targaryen durante las 8 temporadas de Game of Thrones. El reto no fue nada fácil, pero resultó mucho más difícil asimilar la conclusión de un personaje que habitó por tanto tiempo. Ahora la actriz de 39 años comparte su reacción tras enterarse del desdichado final de la Madre de Dragones antes de grabar los últimos capítulos de la serie.

Es verdad que la locura de Daenerys fue una hipótesis bien aceptada por muchos fans de la serie. Era poco verosímil en un mundo como el de Game of Thrones que a un personaje le salieran las cosas tan bien. Aunque sufrió en un inicio, Daenerys luchó, se hizo con dragones y cada temporada era una nueva victoria para ella.

Tanto poder acumulado en una sola persona es peligroso, por lo que era viable que en Daenerys se reuniera esa característica junto con la peligrosa vena Targaryen de la locura; el resultado nos daría a una líder superada por su propia ambición y mente. Lo vimos en la temporada final, cuando prendió fuego a Desembarco del Rey sin consultar a nadie.

Emilia Clarke y su reacción a la muerte de Daenerys

Para Daenerys ‘Nacida de la tormenta’ de la casa Targaryen, la primera de su nombre, reina de los Ándalos, los Rohynar y los Primeros Hombres, señora de los Siete Reinos y Protectora del reino, Khaleesi de los Dothraki, señora de Rocadragón y reina de Meereen, La que no arde, Rompedora de cadenas y Madre de dragones, los títulos no fueron suficientes. Su destino la alcanzó.

El personaje muere a manos de Jon Snow, su propio sobrino, cuyo nombre en realidad es Aegon Targaryen. Para Variety, Emilia Clarke compartió su reacción inicial tras leer el guion de la temporada 8:

“¿Qué, qué, qué, QUÉ? Porque sale de la maldita nada. Estoy atónita. Jamás vi venir algo así. Lloré. Y salí a caminar. Salí de la casa, tomé mis llaves y mi teléfono, y regresé con ampollas en los pies. No volví en cinco horas. Pensaba: “¿Cómo voy a hacer esto?””

El shock de la actriz fue tan grande que incluso llamó a su familia.

“Llamé a mi mamá y le dije: “Leí los guiones y no quiero contarte qué pasa, pero ¿puedes ayudarme a no caer de este precipicio? De verdad me dejó muy mal. Y luego les hice preguntas muy raras a mi mamá y a mi hermano. Ellos estaban como: “¿Por qué nos preguntas esto? ¿A qué te refieres con si creemos que Daenerys es una buena persona? ¿Por qué te importa lo que la gente piense de Daenerys? ¿Estás bien?””

Sobre si alguna vez regresará para un proyecto en el terreno de la fantasía, Emilia Clarke tiene las cosas demasiado claras:

“Es muy poco probable que vuelvan a verme subirme a un dragón, o siquiera aparecer en el mismo plano que un dragón, nunca más.”

La vida después de Game of Thrones

Tras cerrar una etapa dominada por la fantasía televisiva, Emilia Clarke buscó modificar su presencia en la pantalla chica con proyectos alejados del tono épico. Uno de los más visibles fue Secret Invasion, donde encarnó a G’iah.

En el cine, Clarke alternó grandes franquicias con producciones de corte más emotivo. Protagonizó Yo Antes de Ti, un melodrama que encontró amplio eco comercial y la acomodó en historias sentimentales. También formó parte de una galaxia muy lejana con Han Solo: Una Historia de Star Wars, donde interpretó a una mujer calculadora, muy distinta a los roles románticos que había asumido poco antes.

Tal vez Emilia no vuelva a tocar el tema de fantasía épica en su vida, pero nadie podrá cambiar el hecho de que interpretó a uno de los personajes más legendarios del género y la acompañará toda su vida. La Madre de Dragones, de alguna manera, vive.

