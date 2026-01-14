‘Las Guerreras K-Pop’: Actriz de Rumi revela que la voz de una princesa de Disney la llamó por dos horas para felicitarla

La película animada ‘Las Guerreras K-Pop’ se ha convertido en uno de los fenómenos culturales más grandes de Netflix en los últimos años, tanto por su impacto en audiencia como por la conversación que ha generado alrededor de sus personajes. En ese contexto, una revelación reciente hecha por Arden Cho, la actriz que da voz a Rumi, ha añadido una capa inesperada de simbolismo al éxito del filme: recibió una llamada telefónica de dos horas por parte de Linda Larkin, la voz original de la Princesa Jasmine en ‘Aladdin’.

La anécdota fue compartida por Cho durante una entrevista televisiva y rápidamente llamó la atención por lo que representa: un reconocimiento directo entre dos generaciones de heroínas animadas, ambas vinculadas a Disney y ahora también a Netflix, desde lugares muy distintos de la historia de la animación.

Linda Larkin (imagen: IMDb)

¿Cómo ocurrió la llamada entre Jasmine y Rumi?

Durante su participación en The Tonight Show, ‘Arden Cho‘ explicó que la llamada se produjo un par de meses después del estreno de ‘Las Guerreras K-Pop’, cuando ya era evidente el alcance global de la película. Según relató, al recibir la llamada de Linda Larkin decidió poner el teléfono en altavoz casi de inmediato.

“Lo puse en altavoz porque, durante la primera hora, pensé: ‘¿De verdad está pasando esto? ¿Estoy hablando con Jasmine?’”

Cho detalló que la conversación se extendió por alrededor de dos horas y que, lejos de tratarse de un saludo breve, Larkin quería expresarle directamente su admiración por el trabajo que había realizado con el personaje de Rumi.

El reconocimiento de Linda Larkin a su sucesora

De acuerdo con el testimonio de Arden Cho, Linda Larkin la llamó específicamente para felicitarla por su desempeño como actriz de voz. La veterana intérprete, que dio vida a Jasmine por primera vez en 1992, destacó el trabajo vocal de Cho y el tratamiento emocional del personaje.

“Bueno, ella quería felicitarme y de hecho me dijo que, como actriz de doblaje, estaba realmente impresionada con mi trabajo con Rumi y que le encantaba la profundidad, las capas y todo eso.”

Cho añadió que la conversación fue especialmente emotiva y que ambas terminaron llorando en algún punto. El momento culminante llegó cuando Larkin le dejó un mensaje que, desde entonces, se ha convertido en el eje de la historia.

“¡Serás una princesa moderna!”

La frase resuena tanto como un elogio personal, como un pase simbólico entre dos figuras femeninas que representan épocas distintas de la animación comercial.

El contexto de ‘Las Guerreras K-Pop’ y su impacto

‘Las Guerreras K-Pop’ sigue a Huntr/x, un grupo femenino de K-pop que protege al mundo de entidades demoníacas utilizando el poder de su voz. En la historia, Arden Cho interpreta a Rumi, la cantante principal, un personaje marcado por su origen: es hija de un demonio y de una cazadora de demonios.

‘Las guerreras K-pop’ (Imagen: Netflix)

La película se convirtió en el filme original más visto en la historia de Netflix, al alcanzar los 500 millones de visualizaciones antes de que terminara 2025, un dato que contextualiza la magnitud del proyecto y el alcance de su narrativa.

Por su parte, Linda Larkin es recordada por haber iniciado su carrera como actriz de voz en 1992 como la voz hablada de Jasmine en ‘Aladdin’, película que marcó un hito al convertirse en la primera animación en superar el medio billón de dólares en taquilla. Posteriormente, retomó el personaje en ‘The Return of Jafar’ y ‘Aladdin and the King of Thieves’, consolidando su asociación con una de las princesas más reconocidas de Disney.

Mientras tanto, la secuela ‘KPop Demon Hunters 2’ ya está en desarrollo y, aunque su estreno no está previsto sino hasta 2029, el intercambio entre Larkin y Cho ha quedado como uno de los momentos más comentados alrededor del fenómeno, al conectar dos voces clave de la animación popular separadas por más de tres décadas.

Con información de Games Radar+.

