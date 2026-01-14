‘Las Guerreras K-Pop’: La triste historia de EJAE, compositora y cantante de ‘Golden’ que soñó con ser idol en Corea del Sur

Las historias de éxito dentro del K-pop suelen presentarse como relatos de ascenso meteórico y disciplina férrea. Pero detrás de esa narrativa pulida existen trayectorias caracterizadas por el desgaste emocional y sueños que no llegan a concretarse en el escenario esperado. En ese territorio menos visible se inscribe la vida de EJAE, una creadora cuya voz fue moldeada durante años para un destino que nunca llegó, pero que terminó encontrando otro camino igual de poderoso gracias a Las Guerreras K-Pop.

La película de 2025 colocó su nombre frente a una audiencia masiva que hasta hace poco desconocía la historia personal detrás de Golden, una de las canciones más influyentes del año. El éxito repentino del tema vino con la acumulación de intentos y rechazos. Antes de ser celebrada como compositora, EJAE fue una aspirante que vivió la maquinaria del entrenamiento idol desde dentro.

Quién fue EJAE antes de Las Guerreras K-Pop

EJAE comenzó su historia muy temprano, cuando apenas tenía once años y fue aceptada como trainee en SM Entertainment, una de las agencias más influyentes de Corea del Sur, creadora de idols. Ser trainee implica una rutina extrema con clases de canto, baile, actuación, control de imagen y ejercicio duro, todo bajo una evaluación estricta. Durante más de una década, su vida estuvo regida por horarios y prácticas diarias que comenzaban al amanecer y terminaban de noche, así como por una competencia con otros jóvenes que compartían el mismo sueño.

En ese periodo convivió con futuros integrantes de grupos que definirían una generación del K-pop como Super Junior o Girls’ Generation. Mientras ellos debutaban y alcanzaban reconocimiento, EJAE permanecía en un limbo profesional. Ella misma contó que siempre fue “la primera en llegar al estudio y la última en irse”, convencida de que el esfuerzo era la llave al debut. Esa lógica, muy arraigada en la cultura del entrenamiento idol, terminó como una carga emocional difícil de sostener.

Por qué EJAE no llegó a ser idol

El paso del tiempo jugó en contra de EJAE dentro de ese sistema idol que privilegia la juventud y un estándar muy fijo. Aunque su talento era obvio, el desgaste físico y mental se acumuló sin ofrecer garantías. La figura del trainee, idealizada desde fuera, se reveló para EJAE como una espera prolongada sin certezas.

EJAE no encajaba del todo con el estilo vocal que la agencia buscaba en ese momento, caracterizado por voces agudas, “limpias y puras”. Intentó modificar su voz grave y adaptarse a lo que se esperaba de ella, pero el margen de error era mínimo y el tiempo no jugaba a su favor; se había hecho “demasiado mayor” para debutar.

El triunfo de EJAE con Las Guerreras K-Pop

Pero EJAE no abandonó la música y encontró un nuevo espacio como compositora y letrista. Su formación como trainee le otorgó una comprensión mayor de cómo se construyen las canciones para idols, desde la estructura melódica hasta su traducción visual y coreográfica. Ese conocimiento, adquirido en años de entrenamiento, se convirtió en su mayor fortaleza creativa.

Las Guerreras K-Pop, proyecto animado que conquistó a Netflix y a las listas musicales, fue el punto de inflexión. EJAE participó desde las primeras etapas, dando forma al sonido y la identidad emocional de la película. Golden, compuesta e interpretada por ella misma, terminó dominando fuera de la pantalla y en el top del Billboard Hot 100 durante semanas, algo inédito para una canción de un grupo femenino ficticio.

EJAE gana el Globo de Oro

El reconocimiento culminó cuando Golden fue premiada en los Globos de Oro 2026 como Mejor Canción Original el pasado domingo. Al recibir el galardón, EJAE habló por primera vez ante una audiencia masiva sobre el sueño que no se cumplió y la decepción que la acompañó durante años.

Ese momento cerró un círculo. La niña que entrenó durante más de una década sin debutar regresó a la industria, tal vez no como idol en su forma cruda pero sí como creadora celebrada. Ella misma lo dijo en su discurso: “Nunca es tarde para brillar como naciste para hacerlo.”

